민주당 신천지 당원 추정 1만4천명, 당내 팽팽한 논란

더불어민주당 내부 조사 결과 신천지 교인 의심 당원이 1만4천여명으로 파악됐다. 친청계와 김민석 대표 측의 해석이 엇갈리며 당내 갈등이 심화되고 있다.

더불어민주당 의 자체 조사에서 신천지 교인으로 추정되는 당원이 전국적으로 1만4천여명 규모인 것으로 드러났다. 이 가운데 월 1천원 이상의 당비를 6개월 이상 납부한 권리당원은 8천여명에 달한다. 민주당 전체 권리당원 수는 150만명 이상으로 알려져 있어 상대적으로 낮은 비율이지만, 당 내부는 이를 둘러싸고 격론이 펼쳐지고 있다.

신천지 당원 추정 현황과 열람 절차

6일 국회 한정애 사무총장실 앞에서 취재진이 대기하는 모습에서 보이듯, 이번 조사의 상세 내용은 신중하게 관리되고 있다. 민주당은 이날 사전 신청한 국회의원들과 원외 지역위원장들에게 한해 관련 자료를 30분 동안 비공개로 열람할 수 있도록 허용했다. 이들에게는 박선원 최고위원이 단장을 맡은 당원정비 태스크포스(TF)가 파악한 지역위원회별 추정 인원과 수집된 증언 자료, 그리고 이를 종합한 검토 보고서가 제공됐다.

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이러한 내부 열람 조치는 오는 13일까지 이어진다. TF는 지역위원회별로 분류된 신천지 교인 추정 인원 데이터와 함께 관련 증언 자료를 바탕으로 조사의 타당성을 입증하기 위한 자료를 준비해 의원들에게 전달했다. 이는 당원이 신천지 집단 입당 및 전당대회 개입 의혹에 대해 명확한 팩트를 확인하고, 이를 바탕으로 당의 정체성을 지키기 위한 조치로 해석된다.

친청계와 김민석 대표 측의 극명한 해석 차이

조사 결과를 확인한 인사들 사이에서는 엇갈린 반응이 쏟아져 나오고 있다. 친청계 인사들은 반명·분열주의와 신천지가 형성했다는 이른바 '3자 비밀연합'의 근거가 전무하다고 주장하며 김민석 대표를 비판했다. 한민수 최고위원은 열람 후 취재진과의 인터뷰에서 자료 속의 일방적인 증언과 수치만으로는 지난 8·17 전당대회 당시 조직적 개입 사실을 입증할 수 없다고 강조했다.

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한민수 최고위원은 언제, 누가, 어떤 지시로, 어떻게 민주당에 조직적으로 가입했는지에 대한 명확한 증거가 확인되지 않았다고 지적했다. 또한 그 숫자가 지난 전당대회에서 특정 후보에게 영향을 미칠 만한 것인지 매우 황당할 것이라고 언급하며, 구체적인 명단의 신뢰성에 의문을 제기했다. 최민희 최고위원 역시 페이스북을 통해 반명·분열주의 및 신천지 비밀연합 근거가 없었고, 공개해도 될 숫자였다고 명시하며 크게 문제되지 않는다고 밝혔다.

반면 김민석 대표와 가까운 인사들은 상달한 방대한 자료와 증언이 수집됐다는 점에 의미를 부여했다. 조계원 대변인은 비공개 열람을 잘했다고 평가하며, 김 대표가 걱정했던 '또 다른 분란 야기'에 대한 이해가 간다고 말했다. 그는 집단 가입 정황까지는 구체적으로 말하기 어렵다면서도 전남 광주와 전북 지역이 심각했다고 밝혔다.

이용우 대변인의 한계 인정과 자정 작용 제안

이용우 대변인은 제보, 진술, 증언 등이 시기적으로 정리되어 있었다고 전했다. 그는 지난 전당대회 과정에서의 여러 제보나 진술도 있었다며, 지시 실체는 알 수 없으나 일정 부분 규모가 있어 당내 조사만으로는 한계가 있다고 인정했다. 이에 따라 자체적으로 자정 작용과 자율 해결을 꾀한 후 제도 개선을 추진해야 한다는 입장을 밝혔다.

이지은 서울 마포갑 지역위원장도 증언의 신뢰성에 대해 의문을 제기했다. 그는 내부 관계자나 전직 신천지 관련자들의 증언이 '뭔가 했을 것 같다'는 수준이며, 언제 어떻게 입수된 명단인지 알 수 없고 전체 명단이 아니라고 지적했다. 이는 일부 명단만으로도 신뢰성이 많이 떨어진다는 의미로 해석된다.

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중도층 의원의 우려와 내부 통합 요구

4>계파 갈등이 계속될 조짐을 보이면서 중도 성향 의원들의 우려의 목소리도 나오고 있다. 5선인 박지원 의원은 페이스북에서 이제 충분하기에 더 이상 신천지 문제를 대표 자신부터 거론하지 않기를 바란다고 김 대표에게 제언했다. 이는 문제가 해결되기보다는 당내 분열로 이어질 수 있다는 경고로 읽힌다.

송영길 의원은 한국방송(KBS) 라디오에 출연해 당내 갈등은 자제시키고 내부적 통합으로 가야 한다는 입장을 밝혔다. 민주당 전체 권리당원 수가 150만명 이상임을 고려할 때, 1만4천여명의 추정치는 당의 근본적인 위기를 의미하는 것이 아니라 당의 자정 능력과 통합의 성패를 가르는 중요한 시금석이 되고 있다.