민주당, 서울시장·지방선거 연속 패배 뒤 반성 필요

정원오 후보의 서울시장 패배와 경기·충남·북부 지역 보궐선거에서의 손실을 계기로 더불어민주당이 정책 역량과 선거 전략을 되돌아보고 책임 있는 자세를 요구받고 있다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 4일 중구 세종대로에 설치된 캠프에서 제9회 전국동시지방선거 결과에 대한 입장을 발표하며 고개를 숙여 인사했다. 이번 선거에서 더불어민주당 은 서울시장 선거에서 국민의힘 오세훈 후보에게 패배했다는 충격적인 결과를 맞이했다.

선거 전 여론조사에서 지속적으로 우위에 있던 정원오 후보는 3일 저녁 투표함이 개봉된 직후까지 앞서 나갔지만, 개표율이 90%를 넘긴 새벽 4시 즈음 오세훈 후보에게 역전을 허용했다. 최종 차이는 약 5만3천 표, 즉 1% 포인트 수준으로 근소했지만, 이는 '12 대 4'라는 압도적인 승리를 거둔 광역단체장 선거의 성과를 무색하게 만든 충격적인 패배였다. 민주당 내부와 외부에서는 초반에 우위를 점했던 후보가 '부자 몸조심'식으로 소극적인 캠페인을 펼친 점, 재개발을 핵심으로 내세운 오세훈식 '모아타운' 전략에 효과적으로 대응하지 못한 정책 역량 부족 등을 비판하고 있다.

하지만 서울시장 선거에서의 패배가 민주당에게 유일한 좌절은 아니다. 경기와 충남·북부 지역에서도 예상보다 낮은 성적을 기록했다. 경기 31개 기초자치단체 중 12곳, 충남·북부 26개 중 15곳에서 국회의원당선에 강한 국민의힘 후보에게 자리를 내줘야 했으며, 지방선거와 동시에 치러진 14개 보궐선거에서도 기존에 보유하고 있던 4개(경기 평택, 부산 북갑, 울산 남갑, 충남 공주·부여·청양)를 모두 상실했다. 특히 경기 평택 보궐선거에서는 조국혁신당과의 격렬한 경쟁 끝에 유의동 국민의힘 후보가 승리하면서 여권 전반에 좌절감을 안겨주었다.

이러한 결과는 당이 승리 기대를 지나치게 높이고, 실제 선거 전략과 정책 개발에 소홀했기 때문이라는 지적이 나오고 있다. 민주당은 이번 선거 패배의 원인을 겸허히 되돌아볼 필요가 있다. 이재명 대통령이 높은 국정 지지율을 기록하고, 국민의힘의 무능과 퇴행에서 파생된 반사이익을 기대했지만, 그 과정에서 당이 오만과 나태에 빠지지는 않았는지 스스로를 점검해야 한다. 서울시장 선거에서는 후보의 강점을 강조할 핵심 콘텐츠를 찾지 못했고, 평택 보궐선거와 전북지사 선거에서는 정책보다 권력 재편을 의식한 내부 권력투쟁이 부각되었다.

정청래 대표를 비롯한 당 지도부는 책임 있는 자세로 이번 사태를 해소해야 한다. 한편, 선거 일주일 전 조작기소 의혹과 관련한 특검법 공소취소권 삽입 논란이 크게 일면서, 중도층의 민주당 지지는 약화되고 국민의힘은 이를 결집과 반격의 명분으로 삼았다. 법안을 주도한 민주당 의원들과 이를 방치한 청와대 역시 책임을 회피할 수 없으며, 6·3 민심은 이재명 정부의 실용적인 정책에 대한 지지를 확인하는 동시에 여권 전반이 독단적 태도와 민심불감증에 빠질 위험성을 경고하고 있다. 국민이 현재 민주당에 요구하는 것은 집권 여당으로서의 정책적 유능함과, 주어진 권한을 최대한 신중하게 행사하는 제도적 절제이다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

서울시장선거 지방선거패배 더불어민주당 정책역량 선거전략

United States Latest News, United States Headlines