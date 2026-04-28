민주당, ‘호남발 금권 선거’ 악재…지방선거 위기 고조

더불어민주당이 지방선거를 앞두고 순천시장 후보의 수천만 원 수수 의혹 등 연이은 금권 선거 의혹에 휩싸이며 심각한 위기에 직면했습니다. 호남 지역의 뿌리 깊은 선거 부정 관행이 다시 한번 드러나면서 민주당의 공정성 논란이 증폭되고 있습니다.

더불어민주당 이 6·3 지방선거 를 앞두고 연이은 금권 선거 의혹에 휩싸이며 심각한 위기에 직면했다. 손훈모 순천시장 후보 캠프 선대위원장의 수천만 원 수수 의혹이 불거진 데 이어, 전남 임실과 화순 군수 경선, 전북지사 경선에서도 돈 봉투 살포 및 대리투표 의혹이 제기되며 민주당의 공정성 논란이 증폭되고 있다.

특히 호남 지역에서 반복되는 선거 부정 행태는 ‘민주당 경선 승리는 곧 당선’이라는 지역적 특성과 맞물려 더욱 심각한 문제로 인식되고 있다. 박성현 전 광양시장 예비후보의 불법 전화방 운영 적발, 현금 살포와 채용 비리로 당선 무효형을 받은 기초단체장 사례 등 과거에도 유사한 문제가 지속적으로 발생해왔다. 정청래 대표는 4무(無) 공천을 내세우며 공정성을 강조하고 있지만, 호남 지역의 뿌리 깊은 선거 부정 관행을 근절하지 못하고 있다는 비판이 제기된다.

이러한 상황은 국민의힘의 수도권 확대로 이어질 가능성을 우려하며, 민주당 지도부는 내부 단속령을 내리고 윤리감찰단과 암행어사단 운영을 확대하는 등 부패 방지 대책 마련에 나섰다. 당내에서는 컷오프를 최소화한 무한 경쟁 방식이 오히려 금권 선거를 부추겼다는 지적도 나오고 있으며, 권리당원 강화 기조가 일반 당원의 신고를 활성화시켜 오히려 비리가 드러나는 계기가 되었다는 분석도 있다. 민주당은 이번 사태를 계기로 호남 지역의 선거 문화를 개선하고 공정한 경쟁 환경을 조성하는 데 주력해야 할 것으로 보인다.

또한, 당원 주권 강화를 통해 부패를 줄이고 유권자에게 신뢰를 회복하는 것이 중요한 과제로 남아있다. 이번 지방선거 결과는 민주당의 정치적 운명뿐만 아니라 한국 정치의 공정성과 투명성에 대한 중요한 시험대가 될 것이다. 민주당은 과거의 실패를 반복하지 않고, 국민의 기대에 부응하는 깨끗한 선거를 치르기 위해 모든 노력을 기울여야 한다. 호남 지역의 선거 부정 문제는 단순히 지역적인 문제를 넘어, 한국 민주주의의 근간을 흔드는 심각한 문제라는 점을 명심해야 한다.

민주당은 이번 기회를 통해 호남 지역의 선거 문화를 근본적으로 변화시키고, 공정하고 투명한 선거 시스템을 구축하는 데 앞장서야 할 것이다. 이를 통해 민주당은 국민의 신뢰를 회복하고, 더욱 성숙한 정당으로 발전할 수 있을 것이다





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