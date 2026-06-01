민주당 전북지사 선거, 친청·반청 갈등 격화…송영길 '김관영 지지'에 당 지도부 '해당 행위' 비판

더불어민주당 전북지사 선거가 친정청래와 반청 계파 갈등으로 인해 전당대회를 앞둔 샅바싸움으로 비화되고 있다. 송영길 인천 연수갑 후보가 김관영 무소속 후보를 지지하자 당 지도부는 이를 해당 행위로 규정하며 강력 반발했다. 정청래 대표 연임론과 9월 전당대회를 둘러싼 당권 경쟁이 지역 선거에 영향을 주고 있다.

더불어민주당 내부에서 전북지사 선거 를 둘러싸고 계파 갈등 이 격화하고 있다. 송영길 인천 연수갑 국회의원 보궐선거 후보가 무소속 김관영 전북지사 후보에 대한 지지 의사를 밝히자, 당 지도부는 이를 ' 해당 행위 '로 규정하며 비판에 나섰다.

조승래 사무총장은 "민주당 전북지사 후보는 이원택"이라며 송 후보의 발언을 문제 삼았고, 정청래 당 대표도 "민주당원은 민주당을 응원해야 한다"며 이원택 후보 지지를 호소했다. 김관영 후보는 "정청래 대표가 사퇴해야 맞는다"고 말하며 정 대표의 연임을 저지하려는 입장을 보였다. 정 청래 대표와 송영길 후보는 모두 차기당권을 노리는 중이다. 전북지사 선거는 다가오는 9월 민주당 전당대회의 전초전 양상으로 흐르고 있다.

김관영 후보는 경선 과정에서 대리운전비 명목으로 청년 당원들에게 현금을 제공한 혐의로 당에서 제명된 바 있다. 이후 이원택 후보의 식사비 대납 의혹이 제기됐으나 당 윤리감찰단은 단 하루 만에 무혐의로 결론지었다. 이에 따라 당내에서는 정 대표가 계파에 따라 차별적 조치를 취했다는 주장도 제기되었다. 이 같은 갈등은 본선거에서도 이어져 김관영 후보가 '정청래 심판론'을 내세우며 선전하면서 선거 구도는 친청(정청래) 대 반청(김관영 반대)으로 명확히 구분되었다.

송영길 후보의 김관영 지지 발언에 대해 우상호 강원지사 후보는 "송 후보가 전당대회를 염두에 두고 전북 표를 흡수하려 했다면 큰 과오"라고 꼬집었다. 박지원 의원도 SBS 라디오에 출연해 김 후보 제명이 위법 현금 살포에 대한 정당한 조치였다면서도, 당의 승리를 위해 협력해야 한다고 강조했다. 전문가들은 이번 사태가 당내 계파 갈등이 지역 선거와 전당대회를 동시에 염두에 둔 전략적 수싸움으로 확산되고 있음을 보여준다고 분석한다. 현재 민주당은 전북지사 선거에서 이원택 후보가 공식 지명을 받았으나, 송영길 후보와 김관영 후보의 연대로 인해 표심이 분산될지 주목된다. 당 지도부는 단결을 호소하며 반청계의 이탈을 막기 위해 총력전에 나서고 있다





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