민주당, 하정우 청와대 수석 부산 북구갑 차출 압박… 이재명 대통령 제동에도 '삼고초려'

더불어민주당이 하정우 청와대 AI미래기획수석비서관의 부산 북구갑 보궐선거 출마를 강력하게 추진하고 있다. 이재명 대통령의 반대에도 정청래 대표가 직접 만나 설득에 나설 예정이며, 조승래 사무총장은 영입 8부 능선을 넘었다고 평가했다. 한동훈 전 대표 출마설에는 '우리가 통제할 수 없는 변수'라며 대응하고 있다.

더불어민주당 이 하정우 청와대 AI미래기획수석비서관의 부산 북구갑 보궐선거 출마를 강력하게 압박하고 있다. 이재명 대통령이 공개적으로 '하 수석 차출론'에 반대 의사를 표명했음에도 불구하고, 민주당은 부산 북구갑 보궐선거 승리를 위해 하 수석의 출마가 절실하다는 판단 하에 삼고초려 자세로 영입에 매달리고 있다. 민주당은 12일 정청래 대표가 이번 주 하 수석을 직접 만나 출마를 요청할 계획임을 공식화했다. 해당 지역구는 전재수 민주당 의원의 지역구였으며, 전 의원이 민주당 부산시장 후보로 확정됨에 따라 보궐선거가 불가피하게 치러질 예정이다. 조승래 민주당 사무총장은 이날 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열고, 하 수석 영입과 관련하여 '우리가 가진 가장 최적, 최선의 후보를 내기 위해 숙고 과정에 있다'며 긍정적인 입장을 밝혔다. 이연희 전략기획위원장 또한 KBS 방송에 출연하여 '하 수석 영입의 8부 능선 정도는 넘었다'고 언급하며, 영입 가능성을 높게 평가했다.

이연희 위원장은 간담회에서 '10부 능선까지 가야 한다'면서, 하 수석의 초기 완강한 거절 의사에도 불구하고 조 사무총장 및 당 중진들과의 접촉을 통해 긍정적인 방향으로 분위기가 전환되고 있다고 전했다. 특히, 이번 주 정청래 대표와의 만남을 통해 하 수석의 결단이 이루어질 가능성이 높다고 전망했다. 조승래 사무총장은 '2부 능선을 (더) 넘기 위해 당 차원의 추가적인 노력이 필요하다'고 강조하며, 하 수석이 대한민국 전체는 물론 부산의 미래를 빛낼 수 있는 훌륭한 인재라고 평가했다. 그는 전재수 의원의 후임자로는 하 수석이 가장 적임자라는 점을 분명히 했다. 한편, 조 사무총장은 해당 지역구에 한동훈 전 국민의힘 대표의 출마설이 제기되는 것에 대해 '우리가 통제할 수 없는 변수는 중요하지 않다'며, 민주당은 부산 시민들에게 최적의 후보를 선보이기 위해 최선을 다할 것이라고 밝혔다. 또한, 국민의힘 후보나 한 전 대표의 무소속 출마 여부 등은 민주당의 고려 대상이 아니라고 선을 그었다. 이연희 위원장은 앞선 방송 출연에서 한 전 대표의 부산 북구갑 출마에 대해 견제구를 던졌다. 그는 한 전 대표의 출마에 대한 의문을 제기하며, 부산 북구갑과의 연고가 없는 한 전 대표가 그간 보여준 '싸움꾼', '트러블 메이커' 이미지가 부산 시민들이 원하는 모습과는 거리가 멀다고 지적했다. 하 수석은 지난 10일 JTBC 유튜브에 출연하여 보궐선거 출마 가능성에 대해 '지금은 일할 때'라며 선을 그었지만, '현시점에서는 국가 전략을 청와대에서 당분간 더 하는 걸 선호한다'면서도, '성과가 나오고 나면 고향을 위해 기여할 수 있는 다른 선택지가 있을 수도 있다'고 여지를 남겼다. 이재명 대통령은 지난 9일 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 하 수석에게 '하GPT(하 수석의 별명), 요새 이렇게 할 일이 많은데 누가 작업 들어오는 것 같던데'라며 '할 일도 많은데 작업 들어온다고 넘어가면 안 된다'고 당부하며, 하 수석의 차출설에 대한 반대 의사를 명확히 했다. 그러나 정청래 대표는 이재명 대통령의 만류에도 불구하고, 하 수석이 민주당에 '그만큼 더 필요한 인재'라며 영입 의지를 굽히지 않았다. 민주당이 하 수석 영입에 총력을 기울이고 있는 만큼, 하 수석의 거취는 인사권자인 이재명 대통령의 최종 결심에 따라 결정될 것으로 보인다. 하정우, 대통령 지침에 차출론 선긋기...'지금은 일할 때' https://omn.kr/2hqdq '하정우 차출설' 이 대통령 제동에도 정청래는 또 '러브콜' https://omn.kr/2hpp6 이 대통령'하GPT, 작업 들어간다고 넘어가면 안 된다' https://omn.kr/2hpks #하정우 #부산북갑 #정청래 #한동훈 #전재





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