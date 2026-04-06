민주당, 중동 전쟁 여파 대응…원유 확보 외교 총력, 주유소 사후정산제 폐지 추진

더불어민주당과 정부가 중동 전쟁으로 인한 원유 수급 불안에 대응하기 위해 외교적 노력을 강화하고, 주유소 사후정산제를 폐지하는 등 다각적인 대책을 마련했다. 사우디아라비아 등 3개국과 원유 확보를 위한 외교를 추진하고, 수출 기업 지원을 위한 예산도 확대할 계획이다.

더불어민주당과 정부가 6일 중동 전쟁 의 여파로 심화된 원유 수급 불안정에 대응하기 위해 다각적인 대책을 마련했다. 특히, 외교적 노력을 통해 원유 대체 물량 확보에 총력을 기울이고, 국내 석유 유통 시장의 고질적인 문제로 지적되어 온 ‘주유소 사후 정산제’를 폐지하는 방안을 추진하기로 했다. 이는 중동 지역의 지정학적 불안정성이 고조되면서 국제 유가가 급등하고, 이로 인해 국내 석유 시장의 불안정성이 커지고 있는 상황에 대한 대응으로 풀이된다. 당정은 이러한 위기 상황을 극복하기 위해 가능한 모든 수단을 동원하여 국민 경제의 안정을 도모하겠다는 의지를 보였다. 안도걸 의원(더불어민주당 중동 전쟁 경제 대응 특별위원회 간사)은 이날 국회 의원회관에서 재정경제부, 산업통상자원부 등 관련 부처와 함께 특위 2차 회의를 열고 이 같은 내용을 발표했다. 안 의원은 회의 후 기자들과 만나 중동 사태로 인한 원유 수급 불안을 해결하기 위한 구체적인 계획들을 밝혔다.

그는 “중동 사태로 인해 원유 대체 물량 확보가 가장 시급한 과제”라며, “대체 루트를 확보하고 있는 사우디아라비아, 오만, 알제리 3개국을 대상으로 원유 확보를 위한 외교적 노력을 적극적으로 추진할 것”이라고 강조했다. 이를 위해 홍해 지역과 사우디아라비아에 국적 선사 선박 5척을 투입하는 방안을 추진하고, 민간 정유사가 제3국에서 대체 물량을 확보하는 경우 비축유를 우선 공급하는 스왑(교환) 조치를 지원하기로 했다. 이러한 외교적 노력과 함께, 정부는 국내 석유 시장의 불공정 관행 개선에도 힘쓸 계획이다. 당정은 정유업계와 주유소 간의 ‘사후정산제’ 폐지에 원칙적으로 합의했다. 사후정산제는 정유사가 주유소에 석유제품을 먼저 공급하고, 일정 기간이 지난 후 국제 가격 변동에 따라 가격을 정산하는 방식이다. 이로 인해 주유소는 정확한 매입 가격을 알 수 없어 불확실성에 노출되어 왔다. 안 의원은 “기존 1개월 가량 소요되던 정산 주기를 1주 이내로 단축하는 데 합의했다”며, “100%에 달하던 전속 거래 비율을 60%까지 낮추는 방안을 포함하여, 4월 2주차에 자율 협약 형태로 최종 발표할 예정”이라고 설명했다. 이는 주유소의 경영 안정성을 높이고, 투명한 가격 경쟁 환경을 조성하는 데 기여할 것으로 기대된다. 또한, 당정은 원자재 수급 불안으로 인해 피해를 입은 수출 기업에 대한 지원 방안도 논의했다. 중동 의존도가 높은 나프타 등 석유화학 제품의 제3국 대체 물량 확보를 장려하기 위해 도입 단가 차액을 적극적으로 지원하기로 했다. 안 의원은 “현재 4700억원의 예산이 반영되어 차액의 50%를 지원하는 방안이 제시되었으나, 업계에서는 지원 비율을 80%까지 인상해 줄 것을 요구하고 있다”며, “이 부분은 국회 예산 심사 과정에서 적극적으로 검토할 예정”이라고 밝혔다. 수출 피해 기업의 물류비 지원을 위해 250억원의 긴급 바우처를 추경에 반영하고, 무역보험 규모를 3조 9000억원에서 2조원 증액하여 총 5조 9000억원으로 확대할 계획이다. 보증료 50% 할인, 대출 보증 한도 2배 상향, 기존 보증 만기 연장 등 다양한 지원책도 함께 시행될 예정이다. 이번 회의에는 재정경제부, 외교부, 기후에너지환경부, 산업통상자원부, 금융위원회, 중소벤처기업부, 기획예산처 등 관계 부처가 모두 참석하여 범정부 차원의 대응 의지를 보여주었다





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중동 전쟁 원유 수급 사후정산제 수출 기업 지원

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