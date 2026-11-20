더불어민주당이 20일 의원총회를 열어 조희대 대법원장 탄핵소추를 당론으로 공식 결정했다. 한덕수 전 국무총리 내란 혐의 파기환송 판결을 계기로 사법부의 책임을追问하는 움직임이다.

더불어민주당 은 20일 국회에서 열린 비공개 의원총회를 통해 조희대 대법원장 탄핵소추 를 당론으로 공식 채택했다. 김민석 더불어민주당 대표는 이날 회의를 주재하며 이번 조치의 필요성을 강조했고, 당은 신속한 탄핵소추 안 발의를 예고했다. 이번 결정은 대법원이 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무종사 혐의 상고심에서 일부 무죄 취지로 파기환송한 직후 이루어져 정치적 파장을 예고하고 있다.

탄핵소추 당론 채택 배경과 주요 사유

민주당은 이날 비상 의원총회에서 조 대법원장에 대한 탄핵 사유로 12·3 비상계엄 당시 대법원의 대응 방식과 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 파기환송, 대법관 재제청 논란, 업무추진비 집행 의혹 등을 꼽았다. 김민석 대표는 탄핵 사유가 차고 넘칠 만큼 많으며 더 이상 용인할 수 없는 단계에 도달했다고 규정했다. 민주당은 제시된 사유들에 대해 국정조사를 통해 진상을 규명하겠다는 입장을 밝히며 법적 근거를 마련할 계획이다.

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특히 대법원이 12·3 비상계엄을 국헌문란 목적의 내란으로 인정하면서도 한덕수 전 총리의 계엄 선포 전 국무회의 소집 건의는 헌법상 절차를 준수하려는 행위로 내란 가담의 고의를 인정하기 어렵다고 판단한 점이 직접적인 트리거가 되었다. 당은 이를 반역사적 판결로 평가하며 탄핵의 필요성을 역설하고 있다.

사법부 독립과 헌법적 문제 제기

이번 판결은 의미 있는 측면이 있지만, 헌정 파괴를 막아야 할 고위공직자의 책임을 지우고 완전한 단죄를 바라는 국민 상식과는 거리가 있다는 비판이 나온다. 내란 가담자들에 대한 상고심에 영향을 줄 수 있다는 점에서 사법부의 판단이 매우 심각하다는 지적이다. 다만 대법원장 탄핵 요건을 충족하는지는 별개의 문제이며, 파면을 정당화할 만큼의 중대한 위반이 있는지 검토가 필요하다.

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만약 중대한 위반 요건이 부족하다면, 3권분립의 한 축인 대법원장에 대한 탄핵소추는 재판 독립을 부정하는 것으로 비칠 수 있다. 이는 사법부의 독립성을 해칠 뿐만 아니라 민주주의의 핵심 원리인 권력 분립 체계에 금이 가 발생할 수 있는 위험한 조치로 평가된다.

실무 차질과 정치적 파장 우려

이번 판결은 대법원 전원합의체의 판단이기 때문에 헌법재판소가 탄핵을 기각할 경우 조희대 대법원장의 입지만 강화하고 사법개혁의 동력을 약화시킬 수 있다. 또한 탄핵소추 기간 중 조 대법원장 직무가 정지되면 내란 관련 재판과 사법행정 전반에 차질이 빚어질 우려가 크다. 조 대법원장의 임기는 내년 6월까지로, 이 기간 동안 탄핵이 결론날지 알 수 없어 실익도 명확하지 않다는 분석이 나온다.

민주당이 탄핵안을 발의할 경우 정국은 탄핵 블랙홀에 빠져들게 될 가능성이 높다. 조희대 대법원장과 사법부는 국민들이 판결에 분노하고 사법부를 불신하는 이유를 성찰해야 하지만, 내란에 대한 사법부의 책임을 묻는 일이 대법원장 탄핵에 매몰되어서는 안 된다는 조언도 나온다. 국민적 공감을 얻기 어려운 상황에서 무리한 추진은 역효과만 낼 수 있다.

민주당의 향후 전략과 검증 요구

더불어민주당은 철저한 검증과 법적 근거를 입증하지 않은 채 탄핵이라는 헌법적 권한을 밀어붙이기 식으로 추진해서는 안 된다는 경고가 나온다. 사법 개혁의 필요성과 헌법적 절차의 존중 사이에서 균형 잡힌 접근이 요구된다. 당이 제시한 모든 의혹과 사건에 대한 명확한 인과관계와 법적 타당성을 확보하지 못한다면, 탄핵은 정치적 공방으로 전락할 수 있다.

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국민의 신뢰를 회복하기 위해서는 사법부의 책임 소재를 명확히 하는 동시에, 대법원장 개인의 문제와 사법 체계 전체의 문제를 구분하는 논의가 선행되어야 한다. 민주당이 내년부터 발의할 탄핵소추안이 헌법재판소의 심판을 거치며 사법부와 입법부의 관계重塑에 새로운 변수로 작용할지 주목된다.