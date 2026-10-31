민주당 신현영 대변인 이재명 대통령 SNS 소통 보완과 청와대 참모 역할 필요 발언

더불어민주당 신현영 대변인이 이재명 대통령의 SNS 소통 과정에서 오해가 없도록 청와대 참모들의 역할이 필요하다고 밝혔다. 다문화가족과 이주노동자 관련 발언 논란 속에서 나온 당내 우려다.

더불어민주당 신현영 대변인이 31일 국회 소통관에서 취재진과 만나 이재명 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 소통 과정에서 오해가 발생하지 않도록 청와대 참모들의 역할이 필요하다는 입장을 밝혔다. 이재명 대통령이 지난 27일 청와대 에서 열린 국무회의에서 발언하고 있는 가운데, 민주당 내부에서 SNS 소통 방식에 대한 공개적인 우려가 제기된 것이다.

민주당 신현영 대변인 SNS 소통 우려 제기

신현영 대변인은 이 대통령의 SNS 활동에 대한 당내 우려와 관련해 직접 소통의 강점은 이 대통령의 그동안의 정치 자산이자 대통령으로서 국정을 알리는 긍정적인 수단으로 활용되고 있는 것도 사실이라고 말했다.

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그러면서 전달 과정에서 오해나 잘못 오인될 수 있는 우려가 있는 만큼 소통에 있어서 좀 더 보완이 필요하다는 데는 많은 사람들이 공감하고 있다며 앞으로 적극적인 SNS 소통을 하실 때 한 번 더 생각하시도록 하는 청와대 참모들의 역할이 필요하지 않나 하는 생각도 든다고 했다.

신 대변인은 요즘 언론과 미디어 환경에서 정치인들의 적극적인 소통은 국제적인 트렌드이기 때문에 이 자체를 왈가왈부하는 것은 적절하지 않다고 덧붙였다.

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다문화가족 우대 제도 재검토 논란 배경

앞서 이 대통령은 지난 28일 엑스에 젊은 남성 비중이 높은 보수 성향 온라인 커뮤니티 에펨코리아(펨코) 글을 공유하며 다문화가족 우대 제도 재검토를 언급했다.

이를 두고 사회적 약자에 대한 차별과 배제를 강화할 수 있다는 우려가 나오자 이 대통령은 엑스에 내국인 가정에 대한 역차별이 되어서는 안 된다는 글을 29일 올렸다.

이 대통령은 이날도 엑스에서 다문화가정 지원 필요한 거 맞다면서 그것이 다문화가정 지원정책 중 불합리하거나 역차별을 낳는 잘못된 구체적 정책까지 정당화할 이유는 될 수 없다고 했다. 이어 왜 시중에서 PC(정치적 올바름)주의나 내로남불, 진영주의에 기반한 발언에 대해 반감을 가지는지도 생각해보아야 한다고 밝혔다.

이주노동자 발언 논란과 언론 정정 요구

이 대통령은 지난 27일 국무회의에서 외국인 노동자를 불러다가 일해도 국가 경제에 크게 도움이 안 된다고 한 발언이 논란이 되자 엑스에 글을 올려 이를 보도한 언론에 정정과 사과를 요구하기도 했다.

민주당은 이 대통령의 이주노동자와 다문화 가족 관련 발언을 비판한 보도를 두고 단편적 단어를 물어뜯어 진의를 왜곡하는 언론 보도라며 언론에 공세를 가하기도 했다.

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조계원 민주당 대변인은 이날 서면 논평을 통해 그동안 이 대통령의 행정은 이주노동자와 외국인 주민의 인권 보호 역사를 증명한다며 축적된 인권 보호 정책을 외면한 채 SNS의 단편적 단어에 매달려 침소봉대에 골몰해선 안 된다고 했다.

청와대 참모 역할론과 향후 소통 방향

이번 논란은 대통령의 직접 소통이 국정 메시지를 신속하게 전달하는 장점이 있는 반면, 단편적인 표현이 확대 해석될 위험도 함께 드러냈다는 평가로 이어진다.

신현영 대변인의 발언은 SNS 소통 자체를 문제 삼기보다 전달 과정에서의 오해를 줄이기 위한 보완 장치가 필요하다는 취지로 읽힌다. 청와대 참모들이 메시지의 맥락과 표현을 한 번 더 점검하는 역할을 맡아야 한다는 것이다.

민주당은 이 대통령의 이주노동자와 다문화가족 관련 정책 의지를 강조하는 한편, 논란이 된 SNS 표현을 둘러싼 언론 보도와의 갈등도 이어가고 있다. 향후 대통령의 SNS 소통 방식과 청와대의 메시지 관리 역할이 어떻게 조정될지 주목된다.