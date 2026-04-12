민주당, 하정우 청와대 수석 부산 출마 압박...이재명 대통령 제동에도 삼고초려

더불어민주당이 이재명 대통령의 반대에도 불구하고, 하정우 청와대 AI미래기획수석비서관의 부산 북구갑 보궐선거 출마를 강력하게 추진 중입니다. 정청래 대표가 직접 만나 출마를 요청할 계획이며, 당은 하 수석을 최적의 후보로 만들기 위해 노력하고 있습니다. 하 수석의 거취는 조만간 이재명 대통령의 최종 결심에 따라 결정될 예정입니다.

더불어민주당 이 하정우 청와대 AI미래기획수석비서관의 부산 북구갑 보궐선거 출마를 강력하게 추진하고 있습니다. 이재명 대통령이 공개적으로 하 수석의 차출에 반대 의사를 표명했음에도 불구하고, 민주당은 부산 북구갑 보궐선거 승리를 위해 하 수석의 역할이 절대적으로 필요하다고 판단, 삼고초려를 넘어 적극적인 영입 노력을 펼치고 있습니다. 당 대표인 정청래 대표가 직접 하 수석을 만나 출마를 요청할 계획이며, 이는 전재수 의원의 지역구였던 부산 북구갑 에서 치러질 보궐선거 의 중요성을 강조하는 것으로 해석됩니다. 조승래 사무총장은 하 수석 영입에 대해 '8부 능선'을 넘었다고 언급하며, 당내에서는 하 수석을 최적의 후보로 만들기 위한 숙고 과정을 거치고 있음을 밝혔습니다. 이연희 전략기획위원장 또한, KBS 인터뷰에서 하 수석 영입에 긍정적인 신호를 보내며, 정청래 대표와의 만남을 통해 최종 결단이 이루어질 것으로 기대한다고 말했습니다.

조 사무총장은 하 수석이 대한민국과 부산의 미래를 상징하는 인재라고 강조하며, 전재수 의원의 후임으로 가장 적합하다고 평가했습니다. 또한, 그는 국민의힘 한동훈 전 대표의 출마설에 대해서는 '우리가 통제할 수 없는 변수는 중요하지 않다'며, 민주당은 오직 부산 시민들에게 최고의 후보를 선보이기 위해 노력할 것이라고 밝혔습니다. 이연희 위원장은 한 전 대표의 출마 가능성에 대해 견제구를 던지며, '부산 북구갑 출마의 이유를 이해하기 어렵다'고 언급했습니다. 하 수석 본인은 JTBC 유튜브 출연을 통해 '지금은 일할 때'라며 보궐선거 출마에 선을 그었지만, 국가 전략에 기여한 후 고향을 위해 다른 선택지를 고려할 수도 있다는 여지를 남겼습니다. 이재명 대통령은 국민경제자문회의에서 하 수석에게 '할 일이 많은데, 작업 들어오는 것 같던데'라며, 차출 시도에 대한 우려를 표명한 바 있습니다. 그러나 정청래 대표는 대통령의 만류에도 불구하고 '그만큼 더 필요한 인재'라며, 하 수석 영입에 대한 강력한 의지를 재차 확인했습니다. 민주당의 적극적인 영입 노력과 이재명 대통령의 최종 결정에 따라 하 수석의 거취가 결정될 것으로 보이며, 부산 북구갑 보궐선거는 민주당의 향후 행보에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 민주당의 이러한 움직임은 단순히 보궐선거 승리를 넘어, AI 전문가인 하정우 수석을 통해 미래 시대에 대한 비전을 제시하고, 부산 지역 발전에 기여하려는 의지를 보여주는 것으로 해석할 수 있습니다. 특히, 대통령의 반대에도 불구하고 당 차원에서 적극적으로 영입을 추진하는 것은 그만큼 하 수석의 중요성을 강조하는 동시에, 당의 전략적 판단을 보여주는 것이라고 할 수 있습니다. 하 수석의 결정에 따라 민주당의 부산 북구갑 보궐선거 전략에도 큰 변화가 예상되며, 향후 정치권의 이목이 집중될 것으로 보입니다. 이번 보궐선거는 단순한 지역구 선거를 넘어, 정치권의 인재 영입 경쟁과 미래 시대에 대한 비전을 제시하는 중요한 시험대가 될 것입니다. 민주당은 하 수석 영입을 통해 젊고 유능한 인재를 발굴하고, 당의 이미지 쇄신과 경쟁력 강화에도 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 반면, 하 수석의 입장에서 보면, 청와대에서의 중요한 역할을 수행하는 상황에서 정치권의 러브콜을 받는 것은 긍정적인 면과 함께 고민스러운 부분도 있을 것입니다. 하 수석은 자신의 전문성을 바탕으로 국가 발전에 기여하는 동시에, 고향인 부산의 발전을 위해 봉사할 수 있는 기회를 모색할 수 있습니다. 하 수석의 최종 결정에 따라 그의 정치적 행보와 민주당의 부산 북구갑 보궐선거 전략은 큰 영향을 받게 될 것이며, 이는 향후 정치권의 인재 영입 경쟁에도 영향을 미칠 수 있습니다





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