민주당 '앞뒤 다른 예산' 비판에 국민의힘 미래대응기금 증액 신청 철회 지침

민주당이 국민의힘의 미래대응기금 전액 삭감 주장과 사업비 증액 요구가 엇갈린다고 비판했다. 국민의힘 정점식 원내대표는 상임위 증액 신청을 모두 철회하라고 지시했다.

더불어 민주당 이용우 대변인은 서면 브리핑을 통해 국민의힘 이 미래대응기금 을 전액 삭감해야 한다고 주장하면서도, 같은 기금에 편성된 사업에는 증액을 요구했다고 비판했다. 이 대변인은 국민의힘 장동혁 대표가 이 기금을 '이재명 탈옥기금'이라고 매도했다는 점을 함께 거론하며 이같이 밝혔다. 이 발언은 이재명 대통령이 2027년도 예산안 시정연설을 위해 국회에 도착한 2026년 11월 2일 이후 나온 것으로, 국민의힘 의원들이 미래대응기금 을 반대하는 피켓시위를 벌인 직후의 공방이다.

민주당은 국민의힘의 입장이 기금 자체에 대한 반대와 지역 사업에 대한 증액 요구 사이에서 모순된다고 보고 있다. 이 대변인은 기금은 없애야 하지만 자기 지역구 예산만큼은 늘려야 한다는 것이냐는 취지로 되물으며, 국민의힘의 예산 계산법이 앞뒤가 맞지 않는다고 꼬집었다.

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미래대응기금 사업별 증액 요구 내역

이용우 대변인은 국민의힘 이진숙 의원이 미래대응기금에 편성된 대구경북과학기술원 연구운영비 8억 원의 증액을 요구했다고 밝혔다. 같은 기금의 근해어선 현대화 지원사업 384억 원을 증액하자는 요구는 조승환 의원이 냈다고 설명했다.

농어촌 기본소득 시범사업도 쟁점으로 꼽혔다. 이 대변인에 따르면 국민의힘은 이 사업비를 대폭 삭감해야 한다고 주장했지만, 소속 의원은 지역구 인구가 늘었다는 이유로 같은 사업비를 20억 6천만 원 증액하자는 의견을 제출했다.

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민주당은 이러한 사례를 들어 국민의힘이 사업의 필요성보다 정치적 구호를 앞세우고 있다고 판단했다. 이 대변인은 정작 필요한 사업은 인정하면서 기금 전체를 정치적 공격거리로 삼는 것이 무슨 경우인지 묻는다고 밝혔다.

민주당과 국민의힘 지도부의 엇갈린 입장

민주당 이용우 대변인은 기금의 편성 방식과 재원 운용에 대해서는 얼마든지 이견을 제기할 수 있다고 인정했다. 다만 자당 의원들조차 사업비 증액을 요구한 기금을 통째로 매도하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다는 입장을 분명히 했다.

이 대변인은 국민의힘 정점식 원내대표가 당내 증액 요구가 알려진 뒤 각 상임위에 관련 증액 신청을 모두 철회하라고 지시했다고 주장했다. 그는 이 지시가 사업이 왜 필요한지는 따지지 않고 당 지도부의 전액 삭감 구호에 맞춰 증액 요구부터 거두라는 것이라고 비판했다.

이 대변인은 예산 심사의 목적을 강조하며 국민의힘을 겨냥했다. 예산을 심사해 삭감 여부를 결정해야 하는데, 삭감부터 정해 놓고 심사를 끼워 맞추고 있다는 것이다. 그는 예산 심사는 사업의 필요성을 따지는 자리이지 당 지도부의 말에 숫자를 맞추는 자리가 아니라고 강조했다.

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증액 신청 철회 지침이 남긴 예산 심사 쟁점

이번 공방의 핵심은 국민의힘이 미래대응기금 반대 입장을 유지하면서 개별 사업의 증액 요구를 어떻게 처리하느냐에 있다. 정점식 원내대표의 철회 지시가 실제로 상임위 심사 과정에 어떤 영향을 미칠지는 이번 브리핑 내용만으로는 확인되지 않는다.

민주당은 국민의힘에 앞뒤가 다른 예산 공세를 중단하고, 장외집회에 쏟는 힘을 국회 예산 심사에 쏟으라고 요구했다. 이 대변인은 국민의 내년 살림은 당의 구호를 관철하기 위한 흥정거리가 아니라고 질타했다.

예산안 심사의 기준이 사업의 필요성과 효과인지, 정당의 공식 입장인지에 따라 개별 사업비의 운명이 달라질 수 있다는 점에서 이번 논쟁은 2027년도 예산안 심사 과정 전체의 쟁점으로 이어질 가능성이 크다. 기금 편성 방식에 대한 여야의 이견이 국회 심사 과정에서 어떻게 조정될지가 다음 관전 포인트다.