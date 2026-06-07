민주당 일부 의원, 투표용지 부족 지역만 재선거 주장…당 지도부는 선 그어

더불어민주당 일부 의원들이 투표용지 부족 사태가 발생한 지역에 한정해 재선거를 치르자고 주장했다. 이는 국민의힘 장동혁 대표의 전면 재선거 요구에 대한 대안으로 제시됐다. 민주당 지도부는 이와 관련한 당 차원의 논의가 없었다며 선을 그었다.

일부 더불어 민주당 의원들 사이에서 7일 투표용지 부족 사태가 발생한 지역에 한정해 재선거 를 치르자는 주장이 제기됐다. 이는 국민의힘 장동혁 대표가 주장한 전국 단위 재선거 요구에 대한 대안 성격으로, 당 지도부가 재선거 논의를 일축하는 가운데 나온 이례적인 발언이다.

최민희 민주당 의원은 페이스북을 통해 장 대표의 전면 재선거 주장은 비상식이라며 투표용지가 문제된 지역만 재선거하자고 밝혔다. 박선원 의원도 같은 플랫폼에서 투표용지로 문제가 된 지역은 재선거해야 한다고 강조했다. 그는 사전투표를 통해 2~3일 전에 투표용지 수요를 예측할 수 있었음에도 부족하게 공급한 중앙선거관리위원회가 책임을 지고 재선거를 보장해야 한다고 주장했다. 민주당 내에서 공개적으로 재선거 요구가 나온 것은 6·3 지방선거일 이후 사흘 만이다.

당 지도부는 장 대표의 주장에 대해 선을 긋고 있지만, 일부 의원들이 문제 발생 지역에 국한된 재선거를 언급한 배경에는 장 대표의 실현 불가능한 주장을 비판하려는 의도가 담긴 것으로 분석된다. 여권 관계자는 장 대표가 실현 가능성이 없는 이야기를 하고 있다는 점을 지적한 것으로 보인다고 해석했다. 앞서 조승래 민주당 사무총장은 선거 당일 국회 브리핑에서 국민의힘의 개표 중단 및 재선거 요구에 대해 일고의 가치가 없다고 일축했다.

재선거 논란이 지속되자 강준현 민주당 수석대변인은 기자간담회에서 재선거 관련 당 차원의 논의는 없었다며 국민의힘이 전반적인 재선거를 요구한 것인지 장 대표 혼자 한 것인지 의문을 제기했다. 그는 장 대표의 경우 정치적 입지가 사면초가에 처해 있기 때문에 여러 강력한 발언을 하는 것 같다고 평가했다. 한편 중앙선거관리위원회에 따르면 이번 선거에서 전국 1만4288개 투표소 중 투표용지 부족 사태가 발생한 곳은 50개소로, 서울 송파구 14곳을 포함해 서울 33곳, 부산 3곳, 대구 4곳, 인천 6곳, 울산 2곳, 경남 2곳 등이었다.

이 같은 상황에서 민주당 내 일부 의원들의 제한적 재선거 주장은 당내 의견 차이를 드러내며 향후 정치적 파장을 예고하고 있다. 전문가들은 이번 투표용지 부족 문제가 선거 관리의 신뢰성을 훼손할 수 있다고 우려한다. 특히 장 대표의 전면 재선거 요구는 현실적으로 어려운 반면, 문제 지역만 재선거하는 방안은 법적 절차를 고려할 때 가능성이 있다는 분석도 나온다. 그러나 민주당 지도부가 재선거 자체를 부정하는 입장을 고수하고 있어 당내 논의가 본격화되지는 않을 전망이다.

재선거가 실시될 경우 추가 비용과 혼란, 일부 지역의 정치적 구도 변화 등이 예상된다. 이에 따라 양당은 물론 선관위의 대응이 주목된다





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