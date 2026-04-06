민주당, 지방선거 후보 선출 경선 '후끈'…충남·세종 결선, 제주·전북 합동토론

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당의 후보 선출 경선이 뜨겁게 진행되고 있습니다. 충남과 세종은 본경선 결과 최고 득표자가 과반을 넘지 못해 결선 투표를 실시하며, 제주와 전북에서는 후보들의 합동토론회가 열렸습니다. 민주당은 경선 결과에 불복하는 행위에 대해 엄중 대응하겠다는 방침을 밝혔습니다.

6·3 지방선거 를 앞두고 더불어민주당 내 후보 선출 경선이 뜨겁게 달아오르고 있습니다. 6일 충남도지사와 세종특별자치시장 후보자 선출을 위한 본경선 결과가 발표되었으며, 당내 격전지인 제주와 전북에서는 후보들의 합동 토론회 가 진행되었습니다. 소병훈 중앙당선거관리위원장은 충남에서 박수현·양승조 후보, 세종에선 이춘희·조상호 후보가 본경선 진출에 성공했다고 밝혔습니다. 하지만 최고 득표자가 과반 득표에 이르지 못해, 충남은 13~15일, 세종은 14~16일에 결선 투표를 추가로 실시할 예정입니다. 제주도지사 후보들의 합동연설회에서는 문대림 후보, 위성곤 후보, 오영훈 후보가 주요 공약을 제시하며 지지를 호소했습니다. 문대림 후보는 5000억원 민생 회복 추경, 생애주기 책임지는 '안심 제주', 도민성장펀드 1조5000억원 조성을 약속했습니다. 위성곤 후보는 산업, 소득, 삶의 3대 전환을, 오영훈 후보는 기본 일자리 완성, 에너지 연금을 통한 기본소득 완성을 제시했습니다.

전북특별자치도지사 후보 경선에서는 안호영 의원과 이원택 의원이 맞붙어 열띤 토론을 벌였습니다. 전북과 제주는 8일부터 10일까지 본경선을, 과반 득표자가 없을 시 16일부터 18일까지 결선을 치르는 일정으로 진행될 예정입니다.\더불어민주당은 17개 시·도당에 공문을 발송하여 지방선거 후보자들이 경선 결과에 대해 가처분을 신청할 경우 공천 불복 행위로 간주하겠다는 입장을 밝혔습니다. 조승래 사무총장 명의로 발송된 공문에는 정청래 대표의 지침이 담겨 있으며, 이번 공천심사 과정에서 과거 후보자의 당을 상대로 한 가처분 신청에 대해 공천 불복으로 간주해 감점을 적용하고 있음을 명시했습니다. 이는 경선 결과에 대한 승복을 강조하고, 당내 단결을 다지기 위한 조치로 풀이됩니다. 이번 지방선거에서 민주당은 후보 선출 과정의 공정성을 확보하고, 당의 통합을 강화하려는 노력을 기울이고 있습니다.\각 지역별 후보들은 치열한 경쟁을 펼치며 유권자들에게 자신의 비전을 제시하고 있습니다. 충남, 세종, 제주, 전북 등 각 지역의 후보들은 지역 발전을 위한 다양한 공약을 발표하고, 유권자들의 지지를 얻기 위해 노력하고 있습니다. 특히, 제주와 전북에서는 현직 도지사의 제명으로 인해 후보 간 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. 더불어민주당은 이번 지방선거에서 승리하기 위해 후보 선출 과정의 투명성을 높이고, 당내 갈등을 최소화하며, 유권자들의 지지를 이끌어내기 위한 전략을 추진하고 있습니다. 각 후보들의 공약과 정책 비전, 그리고 당의 정책 방향을 종합적으로 고려하여 유권자들의 현명한 선택을 기대합니다. 민주당은 이번 선거를 통해 지역 발전과 민생 안정을 이루고, 국민들의 신뢰를 회복하고자 합니다





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