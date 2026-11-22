더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵소추안을 연내 처리하겠다고 밝혔다. 한덕수 전 총리 판결의 실체적 내용보다는 절차적 하자를 중심으로 추진하며 정치적 파장과 야당의 공세가 예상됩니다.

더불어민주당 은 조희대 대법원장 에 대한 탄핵소추를 본격적으로 추진하기로 했다고 밝혔다. 민주당은 22일 국회에서 열린 탄핵소추 추진단 회의 결과를 발표하며, 한덕수 전 총리의 내란 사건 대법원 판결 내용을 탄핵 사유에서 제외하고 절차상 하자와 위헌·위법 행위에 초점을 맞추기로 결정했다. 양부남 추진단 단장은 이날 기자간담회를 통해 탄핵 소추 이유를 설명하며, 민주당이 조 대법원장 의 행태에 대해 오랜 시간 인내해왔으나 한덕수 판결을 계기로 인내심이 한계에 달했다고 전했다.

탄핵 사유에서 판결 내용 배제의 전략적 선택

조희대 대법원장 탄핵소추안 처리 과정에서 가장 주목받는 포인트는 판결의 실체적 내용을 탄핵 사유로 삼지 않겠다는 입명이다. 민주당은 법원 판결을 존중하는 측면에서 판결 자체를 문제 삼기보다, 판결에 이르기까지의 심리 과정에서 발생한 중대한 절차적 하자를 집중적으로 검토하고 있다. 이는 야권이 주장해 온 재판 불복론과 사법부 독립 침해 논란을 차단하기 위한 전략적 판단으로 해석된다.

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추진단이 구체적으로 지목한 절차적 하자의 예시에는 여러 가지가 포함된다. 가장 눈에 띄는 것은 한덕수 전 총리 사건 대법원 전원합의체의 합의기일이 선고기일로 이례적으로 변경된 점이다. 또한 내란 특검법에 명시된 강행 규정인 3개월 이내 선고 규정을 위반한 점 역시 주요 쟁점으로 부각되고 있다. 이러한 절차적 문제 제기는 지속되어 왔으며, 이번 탄핵 추진을 통해 구체화될 예정이다.

다양한 법적 및 정치적 쟁점들의 복합적 검토

절차적 문제 외에도 조희대 대법원장 주변의 다양한 논란들이 탄핵 사유로 검토되고 있다. 대법원이 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건을 파기환송한 과정에서의 문제점, 조 대법원장의 국회 불출석, 증인 선서 및 증언 거부 행위 등이 주요 쟁점으로 꼽힌다. 이러한 사법 행위의 태만이 사법부 독립을 훼손한다는 비판이 제기되면서, 이는 탄핵의 중요한 근거로 작용할 수 있다.

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또한 조 대법원장이 대법관 재제청을 거부하며 대통령 임명권을 침해한 사태도 중요한 쟁점이다. 대법원 법원행정처 예산 부정 사용 의혹이 제기된 점과 함께, 12·3 비상계엄 당시 조 대법원장이 보인 대응 방식 역시 정치적, 법적 논란의 중심에 서 있다. 민주당 내부에서는 이러한 요소들이 복합적으로 작용하여 탄핵의 필요성이 증대되었다는 평가가 지배적이다.

단독 처리 가능성과 정치적 부담의 양면성

조희대 대법원장 탄핵소추안은 연내 국회 본회의에서 처리될 전망이다. 대통령 탄핵소추안과 달리 대법원장 탄핵소추안 가결에는 재적 의원 과반 찬성이 필요하기 때문에, 161석을 보유한 더불어민주당이 단독으로 처리할 수 있는 여건을 갖추고 있다. 그러나 예산안 법정 처리시한인 다음 달 2일과 시기가 맞물려 있어, 탄핵안 발의 일정을 어떻게 조율할지가 관건이다.

추진단 소속 노종면 의원은 예산안 처리 일정과 탄핵안 발의 일정이 연동될 수 밖에 없음을 인정했다. 민주당 내부에서는 탄핵 추진으로 인한 역풍에 대한 우려가 끊이지 않고 있다. 한 다선 의원은 한덕수 전 총리 탄핵 기각 당시를 예로 들며, 현재 검토 중인 사유만으로는 기각 가능성이 매우 높다고 경고했다. 결과론적인 실패 가능성 외에도, 추진 자체만으로도 중도층과 수도권 유권자에게 민생을 외면하는 정쟁이라는 부정적 인상을 줄 수 있다는 우려가 높다.

민주당의 탄핵 추진 배경에는 당내 정치적인 계산도 작용한 것으로 보인다. 김민석 대표가 강성 지지층의 압박을 해소하고 친정청래계와의 당내 갈등을 돌파하려는 의도에서 탄핵을 추진한다는 해석도 나온다. 한 초선 의원은 탄핵에 나서지 않으면 당내 강경파에 정무적으로 계속 끌려갈 수밖에 없다는 판단이 작용했을 수 있다고 분석했다. 이러한 정치적 역학이 탄핵 추진의 속도와 방향을 결정하는 데 영향을 미칠 것으로 예상된다.

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국민의힘은 민주당의 탄핵 추진에 대해 강한 반발과 공세를 이어가고 있다. 장동혁 대표는 한덕수 전 총리 판결이 탄핵 사유라더니 지금은 사유가 아니라고 한다는 민주당의 태도 변화가 모순이라고 비판했다. 국민의힘은 민주당이 국민 반발이 거세지자 입장을 변경했으며, 이는 억지 사유를 만들어내는 것이라고 강하게 반발했다. 이러한 야당의 공세 수위 상승은 민주당의 탄핵 추진 과정에 또 다른 정치적 변수로 작용할 것이다.