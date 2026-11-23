더불어민주당 최고위원회의에서 신천지 교인 집단 입당 의혹 조사보고서를 둘러싼 공개 충돌이 벌어졌다. 박선원 최고위원의 발언과 김민석 대표의 구두 경고가 당내 단합 논란으로 번지고 있다.

더불어민주당 지도부가 23일 국회에서 열린 최고위원회의 에서 '신천지 교인 집단 입당' 문제를 두고 공개 충돌했다. 해당 의혹을 조사한 박선원 최고위원이 보고서의 신빙성을 겨냥한 공세에 반박하며 제보자를 공개하겠다고 나서자, 친청계 (친정청래) 최고위원들이 반발하며 회의 도중 퇴장했다.

김민석 민주당 대표는 박선원 최고위원에 대해 '과도한 표현으로 당의 단합을 해쳤다'며 경고했다. 지난 13일 당내 조사보고서 개별 일람을 마친 뒤 잠잠했던 신천지 내홍이 다시 불거진 모습이다.

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박선원 최고위원이 밝힌 신천지 조사보고서 쟁점

박선원 최고위원은 당내 열람용으로 작성된 보고서에 조직적인 민주당 입당에 관한 신천지 교주 이만희의 증언이 담겨 있다고 밝혔다. 보고서에는 지역별 편차 현황도 포함돼 있다고 구체적으로 설명했다.

박 최고위원은 신천지 교원 명부 10만여명과 대조해 알아낸 신천지 당원 규모가 1만4천여명이라고 밝혔다. 이 가운데 호남권에만 약 7천명이 집중돼 있다는 내용도 보고서에 담겼다고 말했다.

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박 최고위원은 조사 과정에서 어떠한 개인정보 유출이나 법령 위반도 없었다고 주장했다. 위반이 있다면 본인이 경찰에 신고해 모든 자료를 이관하겠다는 입장을 분명히 했다.

박선원과 친청계 최고위원들의 엇갈린 입장

박선원 최고위원은 회의에서 왜곡된 사실에 대해 분명하게 이야기하겠다며 신천지 사태 조사 결과에 대해 작심 발언을 했다. 그는 잘못된 정보로 민주당을 흔드는 것처럼 말하는 행위가 일제 부역자를 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 같다고 주장했다.

박 최고위원은 이것이 특정 세력에 의해 민주당의 기틀인 호남의 정치적 미래, 경선, 선거 과정을 흔들 수 있는 중대한 위협이라고 강조했다. 신천지, 반명, 분열주의와 싸우자고 한 것이 잘못인지 되물으며, 이번 주 안에 제보자를 공개적인 자리에 세워 증언을 반복하게 하겠다고 덧붙였다.

이에 친청계 최고위원들은 집단으로 반발했다. 한민수 최고위원은 즉석에서 발언하겠다며 김민석 대표가 박선원 최고위원의 발언을 사전에 보고받았는지 물었다. 그는 피해자 코스프레는 하지 말고 답을 밝혀달라고 요구했다.

한 최고위원은 신천지 의혹을 제기해 충분히 공격하고 이용했으면 됐다며, 근거를 밝히라는 요구가 그렇게 못마땅한지 되물었다. 조사보고서 열람 자료를 투명하게 공개해 당원과 국민, 언론에게 평가받기를 바란다는 뜻도 전했다.

이성윤 최고위원은 줄곧 요구해온 것처럼 당원 정비 티에프 조사 결과를 있는 그대로 공개하면 된다고 말했다. 민주당 지도부 관계자는 한겨레에 공개 최고위 전 비공개 최고위에서는 신천지 얘기가 일절 없었다고 전했다.

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김민석 대표 경고 이후 민주당 후속 대응

김민석 대표는 박선원 최고위원의 공개 발언에 대해 구두 경고를 내리며 당의 단합을 우선시하는 입장을 밝혔다. 민주당은 회의 종료 뒤 공지를 통해 이러한 입장을 공식화했다.

민주당 공지에 따르면 김 대표는 금일 공개 최고위원회 중 박선원 최고위원 발언의 과도한 표현에 대해 엄중히 구두 경고했다. 당은 앞으로도 당의 단합을 해치는 언행에 대해서 엄정히 대응해 나가겠다는 방침을 명시했다.

김 대표는 회의 말미에 당내 현안들이 있지만 최선을 다해 힘을 모으고 정리하겠다고 말했다. 그는 당이 조희대 대법원장 탄핵 문제와 이재명 정부의 성공, 민생에 모든 역량을 집중하겠다고 강조했다.

이번 공개 충돌은 김민석 대표가 신천지 사태에 대해 세 차례 사과하고, 조사보고서에 대한 의원별 열람 절차도 마무리한 뒤 터졌다. 박선원 최고위원은 본인 발언이 끝난 뒤 회의실에서 나갔고, 최민희 최고위원도 이후 자리를 떴다.

박선원 최고위원이 이번 주 안에 제보자를 공개 자리에 세우겠다고 밝힌 만큼, 이후 공개 증언이 실제로 이뤄질지가 당내 갈등의 다음 변수가 될 전망이다. 민주당 지도부가 신천지 내홍을 어떻게 정리할지 주목된다.