민주당, 재보선 수도권 공천 마무리 총력… 김용 공천 놓고 당내 이견 지속

더불어민주당이 6·3 재보궐선거와 지방선거를 앞두고 수도권 지역 공천에 집중하고 있으며, 특히 하남갑, 평택을, 안산갑 등의 후보 선정에 난항을 겪고 있다. 김용 전 민주연구원 부원장의 공천 여부가 당내 주요 쟁점으로 떠오르고 있다.

더불어민주당 이 6월 3일 치러지는 재보궐선거 와 지방선거를 앞두고 수도권 지역 공천에 집중하고 있다. 당 지도부는 5월 첫째 주까지 후보 선정을 완료한다는 목표를 세우고 경기 안산갑, 하남갑, 평택을 등의 공천에 박차를 가하고 있다.

이미 인천 지역 공천을 마무리한 민주당은 전태진 변호사를 울산 남구갑에, 송영길 전 대표를 인천 연수갑에, 김남준 전 청와대 대변인을 인천 계양을에 전략 공천했다. 하남갑에는 이광재 전 강원지사가 유력하게 거론되고 있으며, 평택을에는 김용남 전 의원 등이 후보로 거론되고 있다. 안산갑에는 김남국 당 대변인과 전해철 전 의원이 출마 의사를 밝힌 상황이다. 특히 김용 전 민주연구원 부원장의 공천 여부가 당내에서 뜨거운 감자로 떠오르고 있다.

김 전 부원장은 재보선 출마 의지를 적극적으로 표명하며 안산갑이나 하남갑을 언급하고 있지만, 사법 리스크 등의 문제로 당내에서 이견이 지속되고 있다. 일부 의원들은 김 전 부원장의 국회 진출을 통해 검찰을 심판해야 한다고 주장하는 반면, 지도부는 신중한 입장을 취하고 있다. 민주당은 다음 주 초부터 남은 지역 공천 윤곽을 드러낼 것으로 예상되며, 공천 결과가 지방선거 판세에도 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나오고 있다. 민주당은 후보들의 선거 기간을 최대한 확보하기 위해 공천 작업을 최대한 신속하게 마무리한다는 방침이다.

조승래 사무총장은 전략공천위원회가 매일 회의를 열어 후보와 지역을 압축하고 결정하는 과정을 거칠 것이라고 설명했다. 박지원 민주당 의원은 이광재 전 강원지사가 평택을 대신하여 하남갑을 선호한다고 언급했으며, 김용 전 부원장에 대해서는 검찰의 부당한 행태에 대해 당해본 사람은 모른다며 공천의 필요성을 강조했다. 하지만 지도부는 김 전 부원장의 사법 리스크를 고려하여 고심하고 있으며, 정청래 대표는 김 전 부원장에 대한 질문에 말을 아끼고 있다.

민주당의 공천 전략은 '마지막 퍼즐'인 김용 전 부원장의 출마 여부와 투입 지역에 따라 크게 달라질 수 있으며, 이는 남은 전략공천 지형에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 예상된다. 민주당은 신속하고 매끄러운 공천 마무리 작업을 통해 지방선거에서도 좋은 결과를 얻을 수 있도록 노력할 것이다





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