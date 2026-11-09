민주당 의회 장악으로 트럼프 행정부 한국 정책 견제 가능성 높아야

미국 민주당의 중간선거 승리로 상하원 외교안보 상임위원회에 동맹 이해도가 높은 인사가 배치되며, 트럼프 행정부의 일방적 한미동맹 정책이 의회 차원에서 강력히 견제될 전망이다.

미국 민주당 의 중간선거 승리가 확정되면서 의회 내 외교안보 상임위원회 지도부에 한미동맹 의 중요성을 깊이 이해하는 인물들이 대거 포진할 것으로 예상된다. 이러한 정치적 변화는 일방통행을 이어가겠다는 도널드 트럼프 대통령의 행보 속에서 한국에 불똥이 튈 가능성을 낮추고, 의회 차원의 제어력을 확보했다는 평가다.

상원 외교 군사위, 트럼프 정책 강력한 견제 역할 기대

상원 외교위의 '동아시아·태평양·국제 사이버보안 정책 소위원회' 민주당 간사 쿤스 의원은 동아시아 지역과 한미동맹에 대한 이해도가 높은 인사로 꼽힌다. 그는 1기 트럼프 행정부 당시 주한미군 감축이 검토되었다는 보도에 즉각 반대 입장을 발표하며 동맹 유지를 견지해 왔다.

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쿤스 의원은 동료 상원의원들과 한국을 여러 차례 방문했고, 작년 9월에는 뉴욕에서 유엔총회 참석차 방미한 이재명 대통령을 만난 바 있다. 이러한 대외적 네트워크는 향후 한미 간 현안 논의에서 중요한 연결고리로 작용할 것으로 보인다.

상원 군사위의 경우, 2021년부터 2024년까지 의장직을 역임한 리드 의원이 트럼프 행정부의 군사 현안에 대한 깊은 식견을 가진 인물로 평가받는다. 리드 의원은 방위비 분담금 압박과 주한미군 역할 조정 가능성 등 사안을 누구보다 잘 파악하고 있다.

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특히 리드 의원은 지난 8월 트럼프 대통령이 한미연합훈련 대폭 축소를 지시했을 당시, 이를 공개적으로 비판한 바 있다. 그는 Trump 대통령이 독재자에게 아부하거나 한국을 벌하는 행위가 미국의 공약을 협상 가능하게 만들어 동맹과 적국 모두를 위험에 빠뜨릴 수 있다고 경고했다.

하원 외교 군사위, 방위비 분담 및 동맹 가치 재확인

하원 외교위원장에 유력한 그레고리 믹스 의원은 동맹과의 협력을 토대로 미국의 번영을 주장하는 인물로, 한미동맹의 중요성을 명확히 인식하고 있다. 그는 2020년 하원 외교위원장으로 선출되었을 당시, 한국을 감사하게 생각하는 친구를 미국 하원에 두게 되었다고 밝힌 바 있다.

하원 군사위원장 자리에는 애덤 스미스 의원이 복귀할 것으로 예상된다. 스미스 의원은 트럼프 대통령이 한국에 5배의 방위비 분담을 압박했던 사례를 공개 비난하며, 과도한 요구가 동맹에 불필요한 긴장을 초래할 수 있다고 지적해 왔다.

스미스 의원은 주한미군의 역할과 한미동맹의 중요성을 강조해 온 인사이트를 바탕으로, 의회 차원에서 미국의 일방적 요구에 균형을 맞출 수 있는 중추적인 역할을 수행할 것으로 전망된다.

소위장 교체와 한국계 의원, 핵심 현안에 긍정적 신호

하원 외교위의 동아시아태평양소위원회 위원장은 소위의 민주당 간사이자 한국계인 영 김 의원에게 돌아갈 것으로 보인다. 영 김 의원은 현재 소위원장을 맡고 있으나, 민주당의 장악으로 인해 위원장 직을 유지하며 영향력을 행사하게 될 전망이다.

영 김 의원은 지난 4월 연합뉴스와의 인터뷰에서 한국의 핵추진 잠수함 도입과 우라늄 농축, 사용후 핵연료 재처리 권한 확대에 대해 의회가 지지할 것으로 보 낙관적인 전망을 내놓았다. 이는 한국이 추구하는 방위 역량 강화에 긍정적 신호로 해석된다.

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이처럼 의회 지도부의 교체는 한국 정부가 추진해 온 핵심 안보 현안들에 대해 미국의 정책적 지지를 확보하는 데 유리한 고지를 점령하게 될 것이다. 특히 공화당의 압도적 다수 시절에는 고려되지 않았던 사안들이 민주당 지도부 하에서 재검토될 가능성이 크다.

법사위 변화와 트럼프 충성파 세력의 교차로

하원 법사위원회에서는 한국 정부 압박의 중심에 섰던 공화당 짐 조던 위원장이 물러나게 되었다. 조던 위원장은 쿠팡을 매개로 한국 정부가 미국 기업을 차별한다는 여론을 조성하는 등 한국 정부에 대한 압력을 주도해 왔다.

조던 위원장의 교체는 법사위 차원에서 이루어지던 한국 정부 압박의 수위가 낮아질 가능성을 시사한다. 그러나 그는 트럼프 대통령의 충성파 측근으로, 공화당 원내대표에 출사표를 던지며 스티브 스칼리스 현 원내대표에 도전하고 있어 여전히 정치적 변수로 작용한다.

민주당의 의회 장악은 대중 견제에 방점을 두고 한국과의 관계 설정을 고민하게 만든다. 의원들은 지역구의 여론도 살피지 않을 수 없다는 점 때문에 변수가 존재한다.

주한미군 감축 저지, 역할 확대, 전시작전통제권 전환 등 다양한 현안에서 민주당의 의회 장악이 사안마다 유리하거나 불리하게 작용할 수 있다. 다만, 현재로서는 트럼프 행정부의 독단적 행보에 대한 견제막이로서 한미동맹의 중요성을 상기시키는 역할을 할 것으로 기대된다.