민주당, 미국 중간선거서 상·하원 동시 탈환하며 블루 웨이브 일으켜

미국 중간선거에서 민주당이 연방 상·하원 다수당을 동시에 탈환하는 블루 웨이브를 일으키며 집권 2기 트럼프 대통령의 국정 운영에 상당한 제약이 예고됐다. 상원 51석 확보와 하원 다수당 탈환 예측 결과를 정리했다.

미국 중간선거 가 치러진 3일(현지시각) 민주당 이 연방 상원과 하원의 다수당을 동시에 되찾으며 이른바 ' 블루 웨이브'( 민주당 압승)를 일으켰다. 이번 선거는 도널드 트럼프 대통령의 집권 2기에 대한 유권자들의 반발을 확인하는 계기가 됐다.

텍사스주 오스틴의 롱 공연예술센터에서는 민주당 연방 상원의원 후보 제임스 탈라리코의 개표 관전 행사가 열렸다. 지지자들은 초기 개표 결과를 확인하며 환호했고, 이후 텍사스주 상원 선거 결과는 민주당에 유리한 방향으로 정리됐다.

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상원 다수당 확보와 주요 승부처의 판세

민주당은 상원 다수당 확보에 필요한 51석을 확보했다는 판정을 받았다. 미국 선거 분석기관 디시전데스크에이치큐(DDHQ)는 3일(현지시각) 오후 11시16분 아이오와주 연방 상원 선거에서 민주당 조시 투렉 후보가 공화당 애슐리 힌슨 후보를 꺾고 승리할 것으로 예측했다.

상원에서 민주당은 당초 예상됐던 경합주를 넘어 공화당 강세 지역까지 휩쓸었다. 텍사스주에서는 제임스 탈라리코 후보가 공화당 켄 팩스턴 후보를 꺾고 38년 만에 민주당의 상원 선거 승리를 이끌었다.

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선거 전 7대 상원 경합주에도 포함되지 않았던 사우스캐롤라이나주에서도 이변이 나왔다. 애니 앤드루스 후보가 공화당 달린 그레이엄 상원의원을 꺾고 28년 만에 승리했다. 두 공화당 후보 모두 트럼프 대통령이 직접 지원한 인물들이어서, 이번 결과는 트럼프 대통령의 지원이 지역 표심을 붙잡지 못했다는 해석을 낳고 있다.

캔자스주에서는 민주당 애덤 해밀턴 후보가 공화당 현역 로저 마셜 상원의원을 꺾고 94년 만에 민주당의 상원 선거 승리를 이뤘다. 민주당은 노스캐롤라이나주에서 로이 쿠퍼 전 주지사가 승리한 데 이어, 오하이오주에서도 셰러드 브라운 전 상원의원이 공화당 현역 의원을 꺾으며 격전지에서 연이어 성과를 냈다.

반면 조지아주와 뉴햄프셔주에서는 민주당이 기존 의석을 지켜내는 데 그쳤다. 상원 전체 판세에서 공격과 수비를 동시에 수행한 민주당의 전략이 드러난 대목이다.

하원 다수당 탈환과 제프리스 의장 가능성

하원에서도 민주당은 공화당의 근소한 다수당 지위를 무너뜨렸다. 디시전데스크에이치큐는 이날 오후 9시9분 민주당의 하원 다수당 탈환을 예측했고, 시엔엔(CNN)도 오후 10시께 같은 판정을 내렸다.

민주당은 다수당 탈환에 필요한 순증 3석을 넘어 펜실베이니아·뉴저지·노스캐롤라이나·켄터키주 등에서 공화당 의석을 잇달아 빼앗았다. 특히 공화당이 선거구 재획정으로 유리하게 만든 일부 지역에서도 민주당 후보가 승리해, 선거구 조정만으로는 공화당의 우위를 지키기 어려웠다는 평가가 나온다.

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하원 다수당 탈환으로 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표가 미국 최초의 흑인 하원의장에 오를 가능성도 열렸다. 하원의장 선출은 새 회기 구성 과정에서 이뤄지는 절차라는 점에서, 제프리스 원내대표의 향후 행보가 주목된다.

트럼프 대통령의 반응과 향후 국정 운영

이번 선거는 경제난과 이란 전쟁, 강경 이민 정책 등에 대한 유권자들의 반발이 반영된 결과로 풀이된다. 상원과 하원을 동시에 잃은 트럼프 대통령은 남은 임기 2년 동안 민주당이 장악한 의회와 대치하며 국정 운영에 상당한 제약을 받게 됐다.

트럼프 대통령은 이날 밤 자신의 소셜미디어에 '내가 출마했다면 우리는 압승했을 것'이라고 주장했다. 다만 뉴욕타임스 인터뷰에서는 선거 결과를 받아들이고 민주당과 협력할 의향이 있다고 밝혀, 공개 발언과 실제 입장 사이에 차이가 드러났다.

민주당이 하원까지 장악하면서 행정부가 추진하는 정책은 의회의 문턱을 넘어야 하는 구조가 강화됐다. 대통령 개인의 메시지와 별개로, 의회와의 조율이 국정 전반에서 핵심 과제로 떠오른 상황이다.

디시전데스크에이치큐는 아이오와주 상원 판정을 오후 11시16분에, 하원 다수당 탈환 판정을 오후 9시9분에 내놓았고, 시엔엔은 오후 10시께 같은 판정을 발표했다. 각 기관의 판정 시각이 다르지만, 민주당의 상·하원 다수당 확보라는 결론은 같은 방향을 가리켰다.