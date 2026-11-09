민주당, 트럼프 행정부 전방위 조사 및 탄핵 추진...트럼프 '탄압' 비판

상하원 장악한 민주당이 트럼프 대통령과 행정부 고위 인사 및 관련 기업에 대한 본격적인 조사와 탄핵안을 예고했다. 트럼프는 이를 '정치의 무기화'라고 강력히 반발하며 법무부 수사를 지시했다.

미국 민주당 이 8일(현지시간) 연방 의회 상하원 과반을 확보함으로써 도널드 트럼프 대통령과 그의 행정부를 대상으로 한 전방위적인 감시와 수사 체제를 본격화하겠다고 공언했다. 중동 지역의 지정학적 긴장 고조 속에서 민주당 의원들은 트럼프 개인과 백악관 고위 관계자, 그리고 그와 연관된 기업들에 대한 엄중한 견제를 예고하며 여소야대 국면에서의 격렬한 권력 다툼이 시작되었음을 알렸다.

트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 민주당의 이러한 조사를 '정치적 무기화'이자 '법적 수단 동원 탄압'으로 규정했다. 그는 민주당이 법무장관을 비롯한 다수 인물에게 탄핵과 처벌을 거론하며 위협을 가하고 있다고 비난했다. 이어 트럼프 대통령은 민주당이 공화당원 또는 지지자라는 이유로 존경받는 인사들을 투옥하겠다고 위협하는 행위를 불법적인 절차라며 최고 수준의 갈취로 지목했다.

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트럼프 대통령은 "민주당이 전 세계적으로 존경받는 인사들을 공화당원이거나 공화당 지지자라는 이유만으로 투옥하겠다고 위협하고 있다"며 "이는 다른 차원에서 정치의 무기화이자 법적 수단을 동원한 탄압이다. 법무부에 이 범죄행위를 즉시 조사할 것을 지시한다"고 밝혔다.

트럼프 행정부 핵심 인사 및 가족 대상 조사 공세

민주당은 의회 장악과 함께 행정부 주요 인사 및 트럼프 대통령 일가의 부패 가능성을 추적할 것이라고 재차 확인했다. 차기 하원 감독위원회 위원장으로 거론되는 로버트 가르시아 하원의원은 CNN방송과의 인터뷰에서 트럼프 대통령 일가 조사를 시사하며 "이들은 백악관 집무실에 있었던 가족 중 가장 부패한 가족"이라고 강하게 비판했다. 그는 트럼프 일가가 질문에 답할 의무가 있으며, 부정부패 의혹에 대해 명확히 해명해야 한다고 강조했다.

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또한 CNBC방송은 트럼프 대통령의 가족과 연관된 기업들이 민주당의 주요 조사 대상이 될 가능성이 크다고 전했다. 민주당은 단순히 인사만을 넘어 행정부와 협력 관계를 맺어온 민간 기업들의 활동까지 수사의 범위로 확대할 뜻을 밝혔다. 이는 행정부와 밀접한 경제적 이해관계를 가진 기관들의 투명성을 확보하겠다는 의도로 해석된다.

헤그세스 국방장관 등 핵심 각료 대상 탄핵안 추진

민주당은 특정 각료들을 대상으로 한 탄핵 소추안을 차기 의회에서 바로 추진할 계획이다. 새로 구성될 의회에서 하원의장을 맡게 될 하킴 제프리스 하원의원은 ABC방송 인터뷰를 통해 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵안을 다음 주 표결에 부칠 것이라고 밝혔다. 제프리스 의원은 헤그세스 장관이 권한을 남용했고, 국가안보를 침해했으며, 섣부르고 막대한 비용이 투입된 이란 전쟁을 기획했다고 주장하며 탄핵 처리 의지를 분명히 했다.

이외에도 토드 블랜치 법무장관 대행과 로버트 케네디 주니어 보건복지장관 등에 대한 탄핵소추안에 민주당 의원 다수가 찬성 입장을 밝혔다. 블랜치 대행은 민주당의 위협이 대학생들에게 '트럼프 행정부에서 일하고 싶다면 조심해야 한다'고 경고할 정도까지 비열하고 위험해졌다고 반박하며 선을 그어야 한다는 입장을 피력했다.

상원 3분의 2 찬성 필요로 실제 파면 가능성은 미미

하원에서 과반 찬성으로 탄핵 소추안이 통과되더라도 실제 대통령이나 장관의 파면이 성사되기는 어렵다는 분석이 지배적이다. 연방 상원의 탄핵안 가결 조건은 출석 의원의 3분의 2 이상의 찬성이 필요하기 때문이다. 공화당이 상원에서 상당수 의석을 보유하고 있는 상황에서 민주당의 단독 탄핵 성공 가능성은 거의 없어 보인다.

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그럼에도 민주당 내에서 트럼프 대통령에 대한 집중적인 조사나 탄핵 절차보다 민생 문제에 더 집중해야 한다는 목소리도 나온다. 캔자스주 상원의원에 당선된 애덤 해밀턴은 "앞으로 2년 동안 나라를 분열시키는 데 시간을 쓰고 싶지 않다"며 트럼프 대통령 탄핵 추진에 대해 회의적인 반응을 보였다. 이러한 내부 견해차는 민주당의 일관된 정치적 공세에 변수로 작용할 수 있다.

백악관 강경파 등용에 민주당과의 협력 단절 전망

트럼프 대통령의 차기 행정부 구성 방식 또한 민주당과의 협력 가능성을 차단하는 방향으로 전개되고 있다. 백악관 내 대표적인 강경파로 꼽히는 스티븐 밀러 부비서실장이 비서실장으로 지명된 것이다. 제프리스 원내대표는 트럼프 대통령의 밀러 지명을 두고 "끔찍한 선택"이라고 비판하며, 밀러와 협의할 가능성을 일축했다.

이로 인해 민주당과 트럼프 행정부 간의 정책 협의나 입법 교착 상태 해소가 거의 불가능할 것이라는 전망이 나온다. 상하원 과반을 확보한 민주당은 의회 청문회와 조사 위원회 활동을 통해 트럼프 행정부의 모든 결정 과정을 투명하게 공개하고 견제하는 데 집중할 것으로 보인다.