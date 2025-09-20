민주당-국민의힘, 조희대 회동 의혹 공방 격화…'위헌 정당' 해산 공방

조희대 대법원장·한덕수 전 총리 회동 의혹을 둘러싸고 민주당과 국민의힘이 '위헌 정당' 해산을 언급하며 격렬한 공방을 벌였다. 민주당은 국민의힘을 '독재의 후예'로 비판하며 사법개혁을 강조했고, 국민의힘은 민주당을 '정치 테러 집단'으로 규정했다.

국민의힘 장동혁 대표가 조희대 대법원장과 한덕수 전 국무총리의 회동 의혹을 제기한 더불어민주당 을 '해산돼야 할 위헌 정당'이라고 비판한 데 대해, 민주당이 즉각 반박하며 날선 공방을 벌였다. 민주당은 장 대표의 비판을 '후안무치'이자 '적반하장'이라고 규정하고, 오히려 윤석열 정권과 국민의힘 을 '독재의 후예'라고 비난하며 강하게 맞섰다. 백승아 민주당 원내대변인은 논평을 통해 장 대표의 발언이 '군사독재의 후예'인 윤석열 정권과 국민의힘 에 어울리는 표현이라고 지적했다. 그는 특히, 계엄 해제를 방해하고 종교 세력을 동원해 헌법과 정당 민주주의의 근간을 뒤흔든 혐의에 대한 수사에 협조해야 한다고 강조했다. 백 원내대변인은 국민의힘 을 '불법과 비리를 감추려는 위헌 정당, 반헌법적 정당'이라고 비판하며, 장 대표에게 정치적 물타기를 멈추고 사법개혁 에 동참할 것을 촉구했다.

그는 사법개혁이 '사법부 스스로 자초한 결과'이며, '수많은 정치 재판과 기득권 카르텔의 야합으로 쌓은 역사적 과오와 국민적 불신'이 오늘의 사법개혁을 불가피하게 만들었다고 주장했다. 백 원내대변인은 조희대 대법원장과 사법부에게 '결자해지'의 자세로 사법 불신의 본질을 직시하고 역사적 과오를 인정하며 성찰할 것을 요구했다.\이날 장동혁 대표는 민주당이 주장하는 조희대·한덕수 회동설과 관련하여 '민주당이 국회에 조작된 음성파일을 들고 와 전 국민을 상대로 대국민 사기극을 벌였다'며 민주당을 '정치 테러 집단'으로 규정하고 해산을 주장했다. 이에 대해 민주당 내에서도 강력한 비판이 쏟아졌다. 박지원 의원은 페이스북을 통해 특검이 압수한 국민의힘 당원 명부에서 통일교 교인 추정 인사들이 무더기로 확인된 사실을 언급하며, '종교와 정치의 분리'라는 헌법 조항을 위반했다고 지적했다. 박 의원은 국민의힘 당원 중 11만 명이 통일교도일 경우 '헌법을 위반한 중대한 범죄 행위'라며 국민의힘의 자진 해산을 촉구했다. 당 대표 비서실장인 한민수 의원은 장 대표를 '염치없는 사람'이라고 비판하며, '내란수괴 윤석열을 비호하며 절대다수의 국민을 배신하고 갈라치기 하는 자'라고 규정했다. 민주당의 이러한 반박과 비판은 국민의힘의 공세에 대한 적극적인 방어뿐만 아니라, 사법개혁과 관련한 문제들을 다시금 부각시키려는 의도로 풀이된다. 특히, 국민의힘의 '위헌 정당' 프레임을 강조하며, 윤석열 정권과 국민의힘의 행보를 비판하는 등 공세의 수위를 높이는 모습이다. 또한, 박지원 의원의 통일교 관련 언급은 국민의힘의 종교적 연관성을 문제 삼아, 도덕적 타격을 가하려는 의도로 해석된다.\이번 공방은 단순한 언쟁을 넘어, 향후 정치적 갈등의 심화와 사법개혁 논의에 대한 새로운 국면을 예고하고 있다. 민주당은 국민의힘의 공세를 '정치적 물타기'로 규정하고, 사법개혁의 본질을 흐리려는 시도로 간주하며, 이에 대한 강력한 대응을 시사했다. 특히, '내란 세력 청산'과 '사법 정의 실현'이라는 목표를 강조하며, 윤석열 정권과 국민의힘을 겨냥한 비판의 강도를 높이고 있다. 반면, 국민의힘은 민주당의 주장에 대해 '대국민 사기극'으로 규정하며, 민주당 해산을 주장하는 등 극단적인 대응을 보이고 있다. 이러한 양측의 강경한 대립은 향후 국정 운영 전반에 걸쳐 심각한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 사법개혁 논의는 더욱 격화될 것이며, 정치적 갈등은 더욱 심화될 가능성이 높다. 이번 공방을 통해 드러난 양측의 입장 차이는 쉽게 좁혀지지 않을 것으로 보이며, 향후 정치권의 갈등은 더욱 깊어질 전망이다. 또한, 종교 관련 논란은 국민의힘에 대한 도덕적 비판을 강화하는 동시에, 사회 전반에 걸쳐 종교와 정치의 관계에 대한 논쟁을 촉발할 수 있다





