민주당, 선관위 투표용지 부족 사태 강력 질타…국정조사·특검 요구

더불어민주당이 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 선거관리위원회를 대상으로 국정조사와 특검 실시, 해체 수준의 역할 재검토가 필요하다며 선관위를 강하게 비판했다. 국민의힘의 재선거 주장은 정치 공세라고 맞섰다.

더불어민주당 이 6·3 지방선거 와 관련해 선거관리위원회 의 투표용지 부족 사태에 대해 강하게 비판하며 국정조사 와 특검을 요구했다. 한정애 민주당 정책위의장은 이번 사태가 있을 수 없는 일이라며 중앙선관위원장과 사무총장의 사퇴만으로는 부족하다고 지적했다.

이언주 의원은 선관위가 투표용지를 유권자 수의 50%만 배분해 22개 투표소에서 투표 지연이 발생했다고 밝히며 선관위의 독립성을 이유로 감사와 책임을 요구했다. 황명선 의원도 선관위의 해명을 국민의 주권 의지를 안일하게 가늠한 복지부동의 전형이라고 평가하며 수사기관의 수사와 국회의 국정조사·특검 등 모든 수단을 동원해 진상을 규명해야 한다고 주장했다. 다만 국민의힘 측의 재선거 주장에 대해서는 정치 공세라며 반대했다. 백승아 의원은 일부 인사의 음모론 제기와 국민의힘 김민수 최고위원의 발언이 사안의 본질을 왜곡했다고 말했다.

염태영 의원은 개표소 봉쇄 시위에서 기자 폭행과 선관위 직원 감금 등이 발생한 점을 지적하며 지난해 서부지법 폭동과 유사한 상황이 우려된다고 경고했다. 그는 선거 사무를 물리력으로 가로막는 행위는 어떠한 명분으로도 정당화될 수 없으며, 거리의 음모론에 부채질한 국민의힘에도 책임이 있다고 덧붙였다





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