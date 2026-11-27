더불어민주당 윤리심판원이 최민희 최고위원에게 당원 자격 정지 2년이라는 중징계를 내렸다. 이번 결정으로 최 최고위원은 직위를 박탈당했으며, 재심 청구와 함께 당내 분열은 격화될 전망이다.

더불어민주당 중앙당 윤리심판원 은 27일 열린 회의에서 최민희 최고위원에게 당원 자격 정지 2년의 중징계를 내렸다. 이 징계는 명확한 당헌·당규 조항은 없으나, 징계 대상자의 당직인 최고위원직이 자동으로 해제 및 박탈되는 것으로 해석된다.

2년 자격정지, 최고위원직 자동박탈 확정

이번에 내린 징계는 민주당 당헌과 당규가 정한 징계 종류 중 가장 강력한 수위인 제명 다음 단계에 해당한다. 당원 자격 정지가 확정될 경우, 해당 기간 동안 당원으로서의 권리와 당직 수임이 모두 정지되며 2028년 국회의원 총선 시 민주당 소속으로 출마하는 것이 불가능해진다. 윤리심판원장 이창환 변호사는 심사를 마친 뒤 "최 최고위원의 문제 된 일부 발언이 당의 품위를 훼손한 것으로 판단했다"며 제반 사정을 종합 고려해 중징계를 의결했다고 밝혔다.

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윤리심판원, 1시간40분 만에 중징계 의결

최민희 최고위원은 서울 여의도 민주당 당사에서 오후 1시께 소명을 수행한 뒤 오후 3시30분 넘어 차를 타고 퇴장했다. 윤리심판원 심사와 의결 과정은 최 최고위원의 소명 완료 이후 약 1시간 40여분 만에 진행되어 빠른 속도로 결정이 내려졌다. 이 과정에서 윤리심판원은 최 최고위원의 발언이 당의 품위를 훼손했다고 평가하며 엄중한 제재를 가했다.

최민희, 재심 청구 나서고 정청래 반발

최민희 최고위원은 즉각 이 처분에 동의하지 않겠다고 밝혔다. 그는 페이스북에 "수용하기 어렵다"는 입장을 전하며 당헌과 당규 절차에 따라 재심을 신청하겠다고 발표했다. 정청래 전 대표 또한 반발하며, 최민희를 중징계한 김민석 대표의 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합' 해당 행위에 대해선 어떠한 처리가 이루어졌는지 묻는 글을 게재했다.

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당내 의견 분열, 지도부 리더십 시험대

이번 중징계 결정은 민주당 내부의 내홍을 더욱 심화시킬 것으로 보인다. 당의 중진 의원 중 일부는 최 최고위원의 발언이 정치인으로서의 선을 넘었으며 신상필벌의 원칙에 따라 징계해야 한다고 주장했다. 반면, 다른 중진 의원은 당 대표가 포용의 제스처를 취해야 하는데 중징계로 처리하면 돌이킬 수 없는 일을 저지르는 것이라며 정치적 수습을 요구하기도 했다.

재심 절차, 60일 이내 심사 확정 전망

최민희 최고위원은 징계 통보를 받은 날로부터 7일 이내에 재심을 신청할 수 있으며, 윤리심판원은 재심 신청 접수 후 60일 이내에 심사와 의결을 완료해야 한다. 윤리심판원의 재심 의결과 함께 징계 결정은 확정되며, 최종 결정은 최고위원회에 보고된다. 이에 따라 당내 갈등 해소를 위한 리더십 발휘가 향후 당의 중요한 과제로 대두되었다.