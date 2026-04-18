민주당, 재보선 공천 준비 착수…‘1호 영입 인재’ 전태진 변호사 발탁

더불어민주당이 6월 3일 지방선거와 동시에 치러질 국회의원 재·보궐선거 공천 준비에 본격적으로 돌입했다. 당은 '1호 영입 인재'로 전태진 변호사를 발탁하고, 신속하게 전략 공천을 진행한다는 방침이다. 다만, 일부 지역구에서는 내부 조율에 난항을 겪고 있으며, 의원직 사퇴 시기 관련 논란도 불거지고 있다.

더불어민주당 이 6월 3일 지방선거와 동시에 치러질 국회의원 재·보궐선거 공천 준비에 박차를 가하고 있습니다. 지방선거 광역단체장 후보 공천이 마무리 단계에 접어들면서, 당은 재보궐선거 를 향한 전략 마련에 총력을 기울이는 모습입니다. 이를 위해 민주당은 '1호 영입 인재'로 전태진 변호사를 발표하며 재보궐선거 채비를 서두르고 있습니다. 울산 남갑 보궐선거에 출마 예정인 전 변호사는 학성고와 서울대학교 정치학과를 졸업하고 법무법인 동헌의 대표 변호사로 활동 중입니다. 법무법인 정세에서 변호사 생활을 시작한 그는 33기 사법연수원 출신으로, 풍부한 법률 경력을 바탕으로 지역 발전에 기여하겠다는 포부를 밝혔습니다. 민주당은 전 변호사를 시작으로 다음 주부터 전략공천 관리위원회를 가동하여, 확정되거나 예상되는 13개 재보궐선거 지역구에 대한 공천 논의를 신속하게 진행할 계획입니다.

특히 최근 조국혁신당 조국 대표와 국민의힘 한동훈 전 비상대책위원장이 출마를 선언하며 뜨거운 관심을 받고 있는 경기 평택을과 부산 북구갑을 비롯해, 경기 안산갑·하남갑, 인천 계양을·연수갑, 충남 아산을·공주부여청양, 전북 군산김제부안갑·군산김제부안을, 광주 광산을, 울산 남갑, 그리고 제주 지역구 등에서 공천 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다. 민주당은 남은 물리적 시간을 고려하여 모든 재보궐선거 지역구에 '전략 공천'을 원칙으로 삼고 있지만, 일부 지역구에서는 내부 교통정리에 난항을 겪고 있는 것으로 알려졌습니다. 특히 송영길 전 대표와 김남준 전 청와대 대변인이 경쟁하는 인천 계양을 지역구의 공천을 두고 당 지도부의 고심이 깊은 상황입니다. 정치권에서는 정청래 대표가 잠재적인 당권 경쟁자인 송 전 대표에게 인천 계양을 지역구를 쉽게 내어주지 않을 것이라는 분석도 나오고 있습니다. 실제 송 전 대표의 경우 광주 광산을, 인천 연수갑, 경기 하남갑 등 다른 지역구에서의 공천 가능성도 거론되고 있습니다. 더불어 정 대표가 영입을 추진 중인 하정우 청와대 AI미래기획수석이 부산 북구갑 출마에 대한 최종 결정을 내리지 못하면서 지도부의 셈법이 더욱 복잡해지고 있습니다. 만약 하 수석이 청와대 잔류를 선택할 경우, 해당 지역구에 대한 다른 후보들의 전략적 배치가 불가피하기 때문입니다. 하 수석은 다음 주 이재명 대통령의 인도·베트남 순방 일정을 수행한 뒤 자신의 거취에 대한 입장을 밝힐 예정입니다. 한편, 정청래 대표는 지방선거 출마를 위해 의원직 사퇴 시점을 늦출 수 있다는 일각의 해석에 대해 단호하게 선을 그었습니다. 그는 "절대 그럴 일은 없다"고 못 박으며, "국회의원들은 사퇴하고 (보궐선거) 공천을 하겠다"고 강조했습니다. 이는 앞서 당내에서 일부에서 제기된, 하정우 수석의 결정이 늦어지는 상황을 고려하여 전재수 부산시당 후보의 사퇴 시점을 늦춰 부산 북구갑 보궐선거를 6·3 지방선거와 함께 치르지 말자는 주장에 대한 반박으로 풀이됩니다. 정 대표는 서울역 인근 노숙인 쉼터에서 봉사활동을 마친 뒤 기자들과 만나 "그런 꼼수를 쓰지 않겠다"며, 의원직 사퇴를 통해 보궐선거가 제때 치러질 수 있도록 하겠다는 의지를 재확인했습니다. 국회의원 보궐선거는 지역구 국회의원이 오는 30일까지 의원직을 사퇴하고 선거관리위원회에 통보해야 6·3 지방선거와 함께 치러질 수 있습니다. 따라서 이 시한을 지키는 것이 이번 재보궐선거의 공정성과 신속한 진행을 위해 매우 중요합니다





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