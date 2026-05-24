민주당-조국혁신당, 김용남 후보 차명 대부업 의혹 두고 정면충돌

조국혁신당이 김용남 민주당 후보의 차명 대부업 의혹을 제기하며 윤리 감찰을 요구하자, 민주당 조승래 사무총장이 이를 월권으로 규정하며 강하게 반발했습니다.

더불어민주당 과 조국혁신당 이 경기도 평택시을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 민주당 후보의 차명 대부업 운영 의혹을 둘러싸고 날 선 공방을 벌이며 진보 진영 내 심각한 갈등 양상을 보이고 있다.

이번 논란의 핵심은 조국혁신당이 민주당 내부의 후보 검증 및 윤리 감찰 문제에 개입하며 발생한 정치적 마찰이다. 조국혁신당은 김용남 후보의 도덕성 문제를 제기하며 민주당의 즉각적인 조치를 요구했으나, 민주당은 이를 다른 정당의 내부 운영에 대한 부당한 간섭이자 월권행위로 규정하며 강하게 반발하고 나섰다. 특히 조승래 민주당 사무총장은 기자간담회를 통해 조국혁신당을 향해 동지 간에 지켜야 할 최소한의 도리와 금도를 지켜달라고 요청하며, 타 정당의 후보 거취나 감찰 여부에 대해 이래라저래라 하는 태도에 대해 노골적인 불쾌감을 드러냈다.

이는 단순한 후보 개인의 의혹을 넘어, 연대 관계에 있는 두 정당 사이의 권한 범위와 상호 존중의 문제를 수면 위로 끌어올린 사건으로 평가된다. 사태의 발단은 신장식 조국혁신당 의원이 국회 소통관에서 개최한 기자회견이었다. 신 의원은 김용남 후보를 향해 '낮에는 민주당 후보, 밤에는 차명 사채업자'라는 강렬한 표현을 사용하며, 그를 양심, 염치, 자격의 세 가지 면에서 모두 불량한 3대 불량 후보라고 맹비난했다. 신 의원은 차명 사채 의혹이 평택 시민들의 신뢰를 저버린 행위일 뿐만 아니라, 공직 후보자가 갖춰야 할 최소한의 도덕적 기준마저 팽개친 것이라고 주장했다.

특히 다가오는 선거에서 국민의힘을 심판하고 민주 개혁 진영의 승리를 거두기 위해서는 이러한 도덕적 결함이 있는 후보가 진영 전체의 발목을 잡는 족쇄가 되어서는 안 된다고 강조했다. 이에 따라 신 의원은 김 후보의 거취 숙고와 민주당의 엄격한 윤리 감찰 실시를 공식적으로 촉구하며, 2017년 대부업체 설립 당시의 자금 출처와 주주 명부, 운영 수익의 투명한 공개, 그리고 2020년 인수 당시의 계약서와 동생의 농업인 등록증 공개라는 구체적인 세 가지 요구 사항을 제시했다. 또한 과거 민주당이 세종시갑 후보의 윤리 감찰 결과로 공천을 취소했던 사례를 언급하며, 김 후보의 의혹이 그보다 가볍지 않음을 지적했다.

이에 대해 더불어민주당 조승래 사무총장은 매우 유감스러운 입장을 표명했다. 조 사무총장은 김용남 후보가 언론에 제기된 의혹에 대해 스스로 명확하게 정리하여 설명할 기회를 가질 예정이라고 밝히며, 외부의 강요보다는 후보 본인의 해명과 그 적절성을 판단하는 과정이 우선되어야 한다고 주장했다. 그러면서 조국혁신당이 민주당의 윤리 감찰 여부를 결정하려 드는 것은 명백한 월권이며, 본인들의 내부 문제에나 집중하라고 직격탄을 날렸다.

조 사무총장은 민주당이 그동안 조국혁신당이나 조국 대표에 대해 비난을 쏟아낸 적이 없음을 강조하며, 반대로 조국혁신당 관계자들이 입만 열면 김용남 후보와 민주당에 대해 네거티브 공세를 펼치고 있는 현실을 꼬집었다. 그는 사선을 함께 넘은 동지 사이에도 지켜야 할 선이 있음을 분명히 하며, 민주당의 내부 문제는 당이 스스로 검증하고 확인하여 해결할 영역임을 명확히 했다. 논란의 당사자인 김용남 후보 역시 부처님오신날을 맞아 찾은 평택시 정토사에서 기자들과 만나 해명에 나섰다. 김 후보는 TV조선이 보도한 내용 중 면허 갱신 관련 부분에 대해 실무적인 처리 과정일 뿐 세부 내용은 알지 못했다고 주장했다.

특히 동생과의 녹취록을 통해 제기된 차명 운영 의혹에 대해서는 사실과 다르다며, 집안의 복잡한 사정이 얽혀 있어 동생이 사실과 다른 이야기를 한 것 같다고 설명했다. 그는 동생이 경영상의 어려움을 토로하며 도움을 요청했고, 2020년경 어쩔 수 없이 법인을 떠안게 되었지만 구체적인 경영에는 전혀 관여하지 않았으며 어떠한 배당이나 수익을 얻은 바도 없다고 강변했다. 주주 명부의 경우 이미 재산 신고를 통해 농업회사 법인 주식을 신고했으므로 공개된 상태이며, 법인의 청산과 해산 과정이 복잡해 시간이 걸리고 있을 뿐이라고 덧붙였다.

결과적으로 김 후보는 자신이 실질적인 대부업 운영자가 아니었음을 강조하며 의혹을 정면으로 부인했다





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