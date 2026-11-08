민주당·정부, 소방 긴급 재원 지원 2조원 검토 지방재정 분권 TF 재가동

더불어민주당과 정부는 소방 안전 강화를 위해 최대 2조 원 수준의 중앙정부 재정 지원을 검토 중이다. 내년 예산안 심사 과정에서 지원 규모가 확정되며 지방재정 분권TF가 재가동된다.

더불어민주당 김민석 대표 와 정부, 청와대는 소방 분야의 긴급하고 필수적인 투자를 위해 중앙정부가 지방정부에 2조 원 수준의 재정을 지원하는 방안을 심도 있게 검토하기로 했다. 이러한 결정은 2026년 11월 8일 서울 종로구 삼청동에 위치한 국무총리 서울공관에서 열린 고위당정협의회를 통해 구체화되었다.

소방 예산 현실과 구조적 한계

현재 한국의 소방 예산 구조는 국가와 지방 간 부담 불균형이 심각한 수준이다. 전체 소방 예산 중 국비가 차지하는 비중은 10% 내외에 불과하여, 나머지 대부분을 지방자치단체가 직접 감당하고 있다. 2020년 소방 공무원의 신분이 국가직으로 전환되면서 직무의 국가적 중요성은 부각되었으나, 재정 부담은 여전히 지방에 전가되고 있는 실정이다. 이러한 구조적 한계는 소방 활동의 효율성과 안전성을 저해하는 주요인으로 지목되어 왔다.

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당정 협의와 지원 방안 구체화

당정은 내년 초과 세수를 활용해 신설될 예정인 미래대응기금에 소방 예산을 투입하는 방안을 핵심적으로 논의했다. 또한, 올해 말 일몰이 도래하는 담배소비세분 지방교육세 중 소방분과 지역자원시설세를 전환하여 소방 재원을 확보하는 방법도 검토 대상으로 올렸다. 박 수석대변인은 예산안 국회 심사 과정에서 당정 간 긴밀한 협의를 거쳐 구체적인 지원 규모를 확정할 것이라고 명시했다.

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재정 지원 규모와 정책 입장의 차이

2조 원이라는 거액의 재정 지원은 내년도 예산안 심사 과정에 반영될 것으로 예상된다. 윤호중 행정안전부 장관은 소방안전교부세 감소에 따른 재정 부족 문제를 해결하기 위해 미래대응기금의 지방계정에서 지원하는 비용을 충당해 줄 것을 요청한 바 있다. 그러나 민주당은 지방교육세 전체를 전환해 전액을 소방 재정에 투자할 것을 제안한 반면, 정부는 다른 입장을 견지하며 양측 간 논의를 진행 중이다.

범정부 재정 분권 TF 재가동과 자연 재난 대응

당정은 단순한 자금 지원을 넘어 국세의 지방세 단계적 이양과 사무 재분배 등 근본적인 지방 재정 확충의 필요성에 공감대를 형성했다. 이에 따라 범정부 재정 분권 TF를 재가동하여 신속하게 논의를 이어가기로 했다. 아울러 올겨울 한파와 폭설로부터 국민의 생명과 안전을 보호하기 위해 자연 재난 대응 계획도 함께 논의되었다. 정부는 취약계층의 건강 보호에 초점을 맞춘 계층별 맞춤형 대책을 추진할 계획이며, 당정은 이러한 후속 조치를 차질 없이 추진하기 위해 긴밀히 협력하기로 약속했다.