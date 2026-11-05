민주당, 트럼프 일가 탐사 확정...법률 대응 권고와 정책 조사 확대

다음 연도 초 의장단 선출을 앞둔 민주당이 트럼프 전 대통령 일가와 측근들의 부정축재 및 이해충돌 의혹을 집중 조사하겠다고 밝혔다. 암호화폐 사업, 정부 계약 특혜, 이민정책까지 포괄적인 감시망이 형성되며 백악관과의 정면 충돌이 불가피해졌다.

내년 초 연방의회 주도권을 장악할 민주당 이 도널드 트럼프 전 대통령 일가와 측근들을 대상으로 한 대대적인 조사에 돌입하겠다고 공식 예고했다. 이는 차기 의회 개원을 앞두고 정치권 전체를 흔들重磅 사건으로, 민주당 은 트럼프 일가가 대통령직을 이용해 사적 이익을 추구한 정황을 규명하기 위한 법적, 제도적 장치를 마련할 계획이다. 의회 다수당으로서 가진 강력한 소환권과 감사권을 활용해 트럼프 전 대통령의 국정 운영 전반을 재검토하겠다는 전략이다.

로버트 가르시아 위원장의 법률 대응 요청

하원 감독위원장으로 유력하게 지목된 로버트 가르시아 민주당 하원의원은 지난 9월 22일 워싱턴 D.C. 국회의사당에서 열린 의회 청문회에서 트럼프 일가와 측근들에게 강력한 경고를 보냈다. 그는 중간선거 개표가 진행 중이던 전날 밤 발표한 성명에서 트럼프 측 관련자들에게 변호사를 선임하라는 의미의 "Lawyer up"이라는 구호를 사용하며 조사의 심각성을 알렸다. 이어 다음 날 실시한 인터뷰에서 이 경고가 백악관에서 부패 행위를 저지르고 사익을 챙긴 이들을 겨냥한 것임을 명시했다. 그는 "트럼프 범죄 일가가 우리 조사의 최우선 대상"이라고 단언하며, 법치를 무너뜨리고 국민에게 막대한 금전적 부담을 안긴 구조적 부패를 신속하게 파헤치겠다고 밝혔다.

Also read 미국: '재앙이다'...중간선거 패배에 공화당원들, 트럼프 탓하며 분노

제이미 래스킨 민주당 하원의원 역시 하원 법사위원장으로 예상되는立場에서 유사한 성명을 발표했다. 그는 돈을 내면 특혜를 받는 형태의 부패 구조를 집중적으로 조사할 것이라며, 법무부 등의 관행까지 포함해 체계적인 감찰이 이루어질 것임을 시사했다. 민주당은 내년 초 새 의회가 출범하면 하원 감독위원회와 법사위원회를 중심으로 조사를 본격화할 예정이며, 각 원의 다수당이 산하 위원회 위원장직을 맡아 조사와 청문회 개최, 소환장 발부 등을 주도하게 된다. 상원에서도 매기 해슨 민주당 상원의원이 국토안보·정부업무위원장을 맡아 별도의 조사를 추진할 것으로 보여, 양원에서의 동시 압력이 예상된다.

암호화폐 및 정부 계약 특혜 의혹 집중

조사의 핵심은 트럼프 일가의 사업 활동과 대통령직 사이의 명확한 이해충돌 혐의다. 뉴욕타임스(NYT) 보도에 따르면 조사 대상에는 트럼프 일가의 암호화폐 사업체 월드리버티파이낸셜(WLFI)이 포함된다. 또한 도널드 트럼프 주니어의 결혼식 뒤풀이 비용을 러시아 사업가가 부담했다는 의혹과, 트럼프 주니어가 선임파트너로 있는 벤처캐피털이 투자한 기업들에 대한 특혜 의혹도 주요 쟁점으로 부상했다. 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너가 대통령 특사 활동 과정에서 사적 이해관계와 충돌했는지 여부도 집중 감시될 전망이다.

Advertisement

트럼프 오거나이제이션이 외국 정부와 맺은 거래의 적법성 여부, 그리고 외부 증권사에 위탁해 관리하는 트럼프 대통령의 개인 주식 거래 내역 역시 조사 범위에 포함될 수 있다. 백악관과 연방 기관들이 트럼프 일가에 특혜를 제공했는지에 대한 고발도 빗발치고 있다. 특히 법무부가 국세청(IRS)에 트럼프 대통령과 아들들, 이들의 사업체를 대상으로 진행 중이던 세무조사를 중단하도록 지시한 경위가 대표적이다. 백악관 연회장 건축 사업에 자금을 댄 기업들이 어떠한 특혜를 받았는지, 그리고 억만장자 성범죄자 제프리 엡스틴 사건의 처리 과정과 대통령 사면을 둘러싼 알선 의혹까지 포괄적인 검증이 이루어질 예정이다.

정책 검증과 행정부 고위직 소환 가능성

민주당의 조사 범위는 사적 비위 의혹에 그치지 않고 트럼프 행정부의 주요 국정 운영 정책으로까지 확장될 전망이다. 트럼프 행정부의 난민 및 이민 정책, 이란 전쟁 관련 외교 및 안보 조치 등이 의회의 예리한 scrutiny(감시) 대상에 오를 가능성이 크다. 이를 위해 백악관의 정책을 주도해온 스티븐 밀러 고위 참모와 톰 호먼 국경정책 총괄 책임자, 마크웨인 멀린 국토안보부 장관, 피트 헤그세스 국방장관 등이 의회 출석 및 증언을 위해 소환될 것으로 예상된다.

다만 전문가들은 현재까지 트럼프 일가가 법을 직접 위반했다는 결정적 정황이 드러난 것은 아니라고 분석한다. 그러나 조사 대상자들이 소환장에 법적 이의를 제기할 경우, 이는 상당한 기간의 법적 공방과 지연을 초래할 수 있다. 백악관과 의회 사이의 권력 분립과 정치적 충돌이 불가피한 상황이며, 내년 초 새로운 의회 구성을 전제로 한 민주당의 공격적인 감시 활동이 트럼프 전 대통령의 정치적 여파와 차기 선거 구도에 중대한 영향을 미칠 것으로 보인다.