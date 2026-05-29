민주당, 한동훈·김관영 무소속 후보에 사전투표 첫날 공세 강화

6·3 지방선거 및 재보궐 선거 사전투표 첫날, 더불어민주당이 한동훈 부산 북갑 무소속 후보와 김관영 전북지사 무소속 후보에 대해 유사 선거사무소 의혹 및 거짓말 논란을 집중 제기하며 강력한 공세를 펼쳤다.

6·3 지방선거 와 국회의원 재보궐 선거의 사전 투표 첫날인 29일, 더불어민주당 이 부산 북갑 보궐선거 무소속 후보 한동훈 과 전북지사 무소속 후보 김관영 에 대한 공세 수위를 크게 높였다. 두 후보 모두 각각 민주당의 하정우 후보(부산 북갑 보궐선거)와 이원택 후보(전북지사)와 치열한 접전을 벌이고 있는 상황이다.

조승래 민주당 총괄선대본부장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 한동훈 후보에게 제기된 유사 선거사무소 운영 의혹과 관련해, 윤석열 전 대통령이 20대 대선 당시 강남 빌딩에 유사사무소를 설치 운영해 특검 수사 대상이 된 점을 언급하며 한 후보가 윤석열을 따라 하는 아류 정치인 같다고 비판했다. 조 선대본부장은 선거관리위원회가 이미 경찰에 수사를 의뢰했다고 밝히며, 민주당에 추가 제보가 들어온 내용으로 아파트 등에 사무소를 차려 운영했다는 얘기가 나오고 있다고 전했다.

이에 대해 한 후보 측은 캠프와 무관한 사항이라는 입장을 고수하며, 페이스북을 통해 선관위가 민주당과 하정우 후보의 마타도어에 휘둘려 사전투표 첫날 수사를 의뢰했다고 반발했다. 조 선대본부장은 또한 대리비 현금 지급 의혹으로 민주당에서 제명된 후 무소속으로 출마한 김관영 전북지사 후보를 향해 거짓말을 밥 먹듯 한다고 비판하며, 전북 도민들이 거짓말의 본질을 알기 시작한 것 같다고 주장했다.

특히 김 후보가 스스로를 이재명 대통령의 영입인재 1호라고 주장한 데 대해, 조 선대본부장은 사실은 영입 1호가 아니라 민주당이 용서해 준 1호라며, 2022년 대사면 과정에서 탈당 후 출마했던 인사들이 복당할 때 들어온 사람이 김관영이라고 반박했다. 또한 당선 후 복당하겠다는 김 후보의 계획에 대해서는 한 번 용서했지만 두 번 용서할 수 있겠냐고 일침을 가했다. 이러한 공세는 사전 투표 첫날부터 민주당이 야권 단일화와 무소속 후보들의 위협에 적극 대응하겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.

특히 한동훈 후보의 경우 검찰 출신으로서 높은 인지도를 바탕으로 보수층의 지지를 받고 있으며, 김관영 후보는 전북 지역에서 상당한 영향력을 가진 인물로 평가된다. 민주당은 이번 선거에서 두 후보를 반드시 격파해야 한다는 입장이며, 남은 선거 기간 동안 추가 의혹 제기와 여론전을 강화할 것으로 보인다. 한편 선관위의 수사 의뢰와 관련해 법적 판단이 어떻게 나올지도 주목되는 대목이다. 이번 보궐선거는 지방선거와 함께 치러지며, 전체 구도에 적지 않은 영향을 미칠 전망이다





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