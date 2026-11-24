더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵 사유로 제시한 6가지 항목의 법적 중대성을 두고 여당 내부 및 전문가들 사이에서 헌법재판소 기준 미달 우려와 삼권분립 침해 논란이 확산되고 있다. 탄핵 추진의 객관적 근거 부족과 사법부 독립 훼손 가능성에 대한 경고가 끊이지 않으면서 정치적 부담과 법적 리스크가 공존하는 상황이다.

더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵 을 추진하며 제시한 사유들이 헌법재판소의 인용 기준인 '헌법과 법률의 중대한 위반'에 해당하는지에 대해 법적, 정치적 논란이 뜨겁게 일고 있다. 24일 민주당 탄핵소추 추진단장인 양부남 의원은 당 유튜브 채널을 통해 대법관 후보 재제청 거부 등 총 6가지 사유를 조합할 때 중대성이 넘친다고 강력히 주장했으나, 여당 내부에서는 과도한 사법부 개입이라는 우려와 함께 당의 무리수라는 지적이 나오고 있어 당내 균열 조짐이 감지된다.

민주당이 제시한 구체적인 탄핵 사유로는 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 파기환송 결정 과정, 한덕수 전 국무총리에 대한 파기환송 판결 절차, 12·3 비상계엄 당시 대법원의 대응 태도, 대법관 후보 재제청 거부 행위, 국회 출석 및 증언 선서 거부, 그리고 업무추진비 집행과 격려금 지급 의혹 등 여섯 가지가 포함된다. 양 의원은 개별 항목으로는 중대성이 부족해 보일 수 있으나 이를 종합적으로 볼 때 중대성이 초과한다고 강조하였지만, 실제로 이러한 사유들이 위헌 또는 위법 여부가 명확하지 않으며 파면을 정당화하기에 충분한 중대성에 미치지 못할 것이라는 당내의 냉정한 시각 또한 적지 않다.