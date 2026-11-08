민주당 헤그세스 탄핵·밀러 조사 예고, 법무부 '수사 가능성' 맞불

민주당이 헤그세스 국방장관 탄핵과 밀러 실장 조사를 예고하자 블랜치 법무장관이 맞불 수사를 시사하며 양측이 정면 충돌하고 있다.

미국 민주당 이 연방의회 상·하원 장악을 배경으로 도널드 트럼프 행정부의 핵심 인사들에 대한 제동을 걸기로 했다. 피트 헤그세스 국방부 장관에 대한 탄핵과 스티븐 밀러 백악관 비서실장에 대한 의회 조사를 예고하며 양측의 대립각이 서 있다. 법무부는 이를 악의적인 위협으로 규정하며 역공 수사를 시사하는 등 정면 충돌 국면으로 치닫고 있다.

민주당은 중간선거 압승으로 정치적 무기를 얻은 만큼 트럼프 행정부의 주요 정책을 설계한 인물들을 집중 감시할 계획이다. 헤그세스 국방부 장관은 측근들에게 4년 임기를 모두 채울 생각이라고 밝히며 정면 돌파 의지를 보였다. 반면 민주당은 헤그세스 장관의 탄핵소추안을 다음주 의회 회기 시작 시 바로 표결에 부칠 준비를 마쳤다. 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 헤그세스 장관 탄핵안에 엄청나게 강력한 지지가 있을 것으로 예상했다.

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블랜치 장관의 역공 수사 시사

토드 블랜치 법무부 장관은 8일(현지시간) CNN 방송과의 인터뷰에서 민주당 의원들의 행보를 '노골적인 위협'이라고 비판했다. 그는 아직 권력을 잡기도 전에 아무런 근거 없이 조사와 탄핵을 운운하는 것은 선을 넘는 행위라고 강조했다. 특히 대학생들에게 '트럼프 행정부에서 일하고 싶다면 조심해야 한다'고 말하는 수준의 악의적인 위협이 발생할 경우, 법무부가 선을 그을 가능성이 있음을 시사했다.

블랜치 장관은 특정 인물에게 변호사를 선임하라고 경고하는 것은 직접적인 공격이라고 지적했다. 그는 로버트 가르시아 민주당 하원 의원이 차기 위원장으로 취임하기 전부터 스티븐 밀러 실장을 겨냥해 위협해왔다고 주장했다. 밀러가 비서실장으로 승진하자마자 의회 지도자들이 그를 대상으로 한 압박을 시작했다며, 이에 맞서 법무부가 밀러를 변호하기 위해 나설 것임을 밝혔다.

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가르시아 의원의 정책 설계자 비난

로버트 가르시아 민주당 의원은 블랜치 장관의 발언을 역으로 위협이라고 반박하며 굴복하지 않겠다는 입장을 보였다. 그는 스티븐 밀러 끔찍하고 부당한 정책의 설계자라고 규정하며, 밀러가 주요 정책 결정의 중심에 있음을 강조했다. 이에 따라 밀러에 대한 감독과 조사는 충분히 필요하다는 입장을 재확인했다.

가르시아 의원은 밀러가 올해 초 미네소타주에서 이민 단속 요원들의 총격에 숨진 알렉스 프레티를 '암살자'라고 불렀던 점을 지적하며 이를 공격 근거로 제시했다. 프레티 사건 당시 밀러는 연방 요원들을 죽이려고 한 암살자로 프레티를 규정했다. 이러한 행보가 민주당의 집중 조사의 빌미가 되고 있다.

확장되는 조사 대상과 향후 전망

민주당은 스티븐 밀러뿐만 아니라 트럼프 대통령의 일가, 백악관 연회장 건설에 기부한 기업들, 그리고 테슬라 최고경영자 일론 머스크까지 조사 대상으로 거론하고 있다. 이는 개인을 넘어 행정부 전반의 부정비리 및 특혜 의혹을 광범위하게 추적하겠다는 전략으로 분석된다. 헤그세스 국방부 장관에 대한 탄핵소추안 표결은 다음주 의회가 다시 열리면 진행될 전망이다.

이번 사건은 트럼프 2기 행정부의 초창기부터 치열한 정치적 공방이 이어지고 있음을 보여준다. 법무부와 민주당이 서로의 권력 행사를 '위협'과 '감독'이라는 서로 다른 프레임을 통해 해석하며 충돌하고 있다. 향후 의회 절차와 법원의 개입 여부, 그리고 민주당의 추가 조사 발표가 트럼프 행정부의 안정성에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.