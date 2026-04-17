민주당, 울산 남갑 전태진 변호사 영입 1호… 6·3 재·보선 준비 본격화

더불어민주당이 6·3 재·보궐선거를 앞두고 울산 남갑 보궐선거 출마 예정자인 전태진 변호사를 영입 인재 1호로 발표하며 선거 준비에 박차를 가하고 있다. 이와 함께 김용 전 민주연구원 부원장의 재·보선 출마 가능성과 하정우 청와대 AI미래기획수석의 부산 북갑 차출론도 주목받고 있다.

더불어민주당 이 6·3 지방선거를 앞두고 본격적인 준비에 돌입했다. 울산 남갑 보궐선거 에 출마할 전태진 변호사를 영입 인재 1호로 발표하며 당의 혁신 의지를 드러냈다. 정청래 대표는 기자회견에서 전 변호사를 '울산의 아들'이라 칭하며, 울산 지역의 낡은 지역주의를 타파하고 젊은 세대 교체를 통해 새로운 바람을 일으킬 적임자라고 소개했다. 전 변호사 역시 자신을 '싸움꾼'이 아닌 '울산에 필요한 것을 이끌어내는 참된 일꾼'으로 지칭하며 지역 발전에 대한 포부를 밝혔다. 이번 보궐선거 는 김상욱 의원이 민주당 울산시장 후보로 확정됨에 따라 치러진다. 1971년생인 전 변호사는 울산 학성고와 서울대 정치학과를 졸업하고 사법연수원을 수료한 후 변호사로 활동했다. 대통령 비서실, 방송통신위원회, 경찰청 등 정부 및 공공기관 자문 경험을 통해 정책과 행정 분야에서 폭넓은 경험을 쌓았다는 것이 민주당의 평가다.

전 변호사는 노무현 전 대통령과 문재인 전 대통령을 변호했던 경험을 회고하며, 현재의 상황을 '운명'으로 받아들이는 소회를 밝혔다. 한편, 민주당의 재·보궐선거 후보군 움직임도 활발하다. 김용 전 민주연구원 부원장은 대장동 사건 관련 정치검찰의 기소 논리에 대해 비판하며, 대법원 판결을 기다리자는 것은 '정치 검찰의 논리'라고 주장했다. 이는 '대법원 판결을 앞둔 후보자를 공천한 전례가 없다'는 여권 내 우려에 대한 정면 반박이다. 불법 정치자금 수수 혐의로 2심에서 징역 5년을 선고받았던 김 전 부원장은 이재명 대통령이 경기지사 시절 대변인을 맡아 많은 성과를 냈던 경험을 바탕으로 경기도 지역 재·보선 출마 의사를 재차 밝혔다. 그는 당의 결정이라면 어떠한 지역의 제안이라도 수용할 수 있다는 입장이며, 현재 경기도 내 기초단체장 및 광역의회 예비후보들과 접촉하며 지지 기반을 넓히고 있다. 부산 지역에서는 하정우 청와대 AI미래기획수석의 북갑 보궐선거 차출론이 힘을 얻고 있다. 부산 지역 출마자들은 기자회견을 통해 대한민국과 부산의 미래를 위해 하 수석의 출마를 촉구했다. 정청래 대표 역시 부산시장 후보인 전재수 의원에게 하 수석에 대한 호감을 묻는 등 여론전을 펼치고 있다. 하 수석은 대통령 순방 일정을 마친 후 출마 여부를 신중하게 고민할 것이며, 대통령 참모와 출마 중 어느 것이 국익에 도움이 될지 결정하여 공개하겠다고 밝혔다





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