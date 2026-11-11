민주당 전월세 안정을 위한 부동산 실용주의 논의 국회에서

더불어민주당 전월세 안정 연구모임이 국회에서 비거주 1주택 규제와 종합부동산세 정책을 토론하며 당내 이견을 좁히려 한다. 이 회의는 수도권의 실거주·비거주 분류와 토지거래허가제 등을 중심으로 진행된다.

더불어민주당 이 전월세 안정을 목표로 부동산 실용주의 의원 연구모임을 설립해 11일 국회 의원회관에서 정책 토론회를 개최했다. 이번 모임은 서울 목동 및 경기도 성남·수원·용인 지역구의 의원들이 참여해 비거주 1주택 규제와 종합부동산세 (종부세) 기본공제 기준을 논의했다.

전월세 안정의 핵심 이슈와 정책 토론 방향

이론적 분석과 실제 사례를 바탕으로 전월세 가격 안정을 위한 방향을 제시하였다. 이언주 의원은 전행에서 비거주 1주택 규제 재검토를 제안하며 비거주와 실거주 구분이 전세 공급에 미치는 영향을 강조했다. 토론에서 다뤄진 주요 원인으로는 임대차 시장 수급, 토지거래허가제 적용으로 인한 전세 공급 축소, 대출 차등화 등이 있었다.

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전문가 인터뷰와 실증 데이터 분석

최병천 명지대 교수는 전월세 상승 및 서울 외곽 부동산 가격 상승의 주된 원인을 다주택자 과도 규제, 토지거래허가제, 차등 대출이라고 분석했다. 마강래 중앙대 교수는 이재명 대통령이 추진한 부동산 정책이 '다주택자 압박 및 실거주 우대' 성격을 띤다고 지적했다.

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당내 이견과 조정 노력

정청래 전 대표는 이번 토론회가 부동산 정책을 당·정·청이 통합적으로 조율해야 한다는 입장을 밝히며 '완화에 반대하고 정부안을 지지한다'고 말했다. 그러나 부동산 분야에는 비거주 1주택자와 비거주 여부와 관계없이 종부세 공제 기준을 14억원으로 통일하려는 논의가 진행 중이다.

향후 기대와 결산 일정

본 회의는 모임 내에서 전월세 안정을 위한 실용적 방안을 도출해낼 예정이며, 8일에 열린 고위 당정 브리핑에서 긴급히 종부세 공제 기준 통일을 요구한 바 있다. 이번 토론의 결과가 서울 및 수도권 지역의 주거비 절감에 어떤 영향을 미칠지는 다가오는 정책 결정에 달려 있다.