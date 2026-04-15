민주당 제주 경선, '1인 2투표' 논란과 유령당원 의혹… 엇갈린 민심

6.3 지방선거를 앞두고 제주 민주당 경선에서 '1인 2투표' 논란과 유령당원 의혹이 불거지며 잡음이 끊이지 않고 있다. 치열한 경쟁 속에서 정책 대결은 실종되고 비방전만 난무하는 가운데, 도민들의 신뢰가 흔들리고 있다. 민주당 제주도당은 제도 개선과 함께 깊이 있는 성찰이 필요하다.

6.3 지방선거 를 앞두고 민주당 제주도당과 국민의힘의 분위기는 극명하게 대비되었습니다. 민주당 은 공천 신청이 쇄도하여 문전성시를 이루었으나, 국민의힘은 후보를 찾지 못해 어려움을 겪었습니다. 2022년 지방선거 에서 민주당 은 제주지사를 비롯하여 도의회 의원 27명(비례 포함)을 당선시키며 압도적인 승리를 거두었습니다. 이는 국민의힘 소속 당선자 12명과 비교해봐도 뚜렷한 차이를 보여줍니다. 올해 지방선거 역시 집권 여당의 프리미엄과 대통령의 높은 국정 지지율에 힘입어 민주당 에 유리한 환경이 조성되어 있습니다. 그러나 최근 제주 민주당 경선 과정에서 도민들의 눈살을 찌푸리게 하는 잡음이 끊이지 않고 있습니다.

최근 치러진 민주당 제주지사 본경선에서는 현직 오영훈 지사가 탈락하고, 위성곤 후보와 문대림 후보가 결선 투표에 진출했습니다. 치열한 경쟁 속에서 정책 대결은 실종되고, 상호 비방과 폭로전이 난무했습니다. 경선 과정에서 위성곤 캠프 보좌진이 단체 대화방에 '권리당원이 아니라고 하면 두 번 투표가 가능하다'는 내용의 글을 게시하여 1인 2투표를 종용한 사실이 드러나 큰 논란이 일었습니다. 이에 문대림 후보 측 선대위는 증거 인멸 우려를 제기하며 선관위 신고, 경찰 고발, 중앙당 신고 등 강력한 대응을 펼쳤습니다. 위 후보는 도민에게 사과하고 해당 보좌진을 면직 처리했다고 밝혔지만, 문대림 캠프 측의 공세는 곧바로 '내로남불' 논란으로 번졌습니다. 위 후보 측과 동일한 방식으로 투표를 독려한 정황이 포착되었기 때문입니다.

보도에 따르면, 문 후보 캠프의 공공행정 전문가 A씨는 카카오톡 단체 대화방을 개설하여 1인 2투표를 조직적으로 독려했습니다. A씨는 도민 여론투표가 시작된 날 투표 참여 방법을 상세히 안내하며 '민주당 지지층 또는 무당층이라고 하고 권리당원 아니라고 하면 투표 가능하다'고 안내했고, 해당 대화방 참가자들은 투표 완료를 알리는 댓글을 남겼으며, A씨는 문 후보 지지 홍보물을 게시한 것으로 확인되었습니다. 이러한 진흙탕 싸움은 급기야 TV 토론회 무산으로 이어졌습니다. 14일 개최된 제주지역 언론 4사 공동 결선토론회에는 위성곤 후보만 단독 출연했고, 문대림 후보는 토론회 불참을 선언하면서 촌극을 빚었습니다. 이는 정책과 비전을 검증받아야 할 자리가 상호 비방에 묻혀버린 결과라는 비판이 제기되었습니다.

문대림 후보는 기자회견을 열고 1인 2투표 논란과 관련해 '이유를 불문하고 민주주의 선거 시스템의 근간을 흔드는 일이 있어서는 안 된다'며 사과하고, 해당 관계자의 자진 사퇴 및 캠프 배제 조치를 설명했습니다. TV 토론 무산에 대해서는 '실무진 협의 과정에서 일부 어긋난 지점이 있었다'며 토론 자체를 거부한 것은 아니라고 해명했습니다.

한편, 지난 13일 제주시 오라동 6개 마을회장들은 도의원 선거 과정에서 유령당원 동원 의혹을 제기하며 경선 중단을 촉구했습니다. 마을회장들은 성명서를 통해 1만 6천여 명 인구 중 15.4%가 권리당원인 것은 비정상적이며, 유령 당원들이 위장 전입을 통해 권리당원 수를 늘렸다고 주장했습니다. 이들은 11명의 명단을 제시하며 의혹을 제기했습니다. 결국 민주당 제주도당은 14일 발표 예정이던 8개 선거구 중 오라동을 제외한 7곳의 결과만 발표했습니다. 제주는 민주당의 텃밭으로 불릴 만큼 강력한 조직력과 풍부한 후보군, 높은 지지도를 자랑하며, 집권 여당으로서 선거 승리에 유리한 조건을 갖추고 있습니다. 그러나 아무리 유리한 조건이라 해도 경선 제도의 허점을 악용한 편법과 끊임없는 잡음이 발생한다면 도민들의 신뢰는 하락할 수밖에 없습니다. 본선 무대에 오르기도 전에 벌어진 진흙탕 경선이 권력에 대한 오만함에서 비롯된 것은 아닌지, 당 차원의 제도 개선과 함께 민주당 제주도당의 깊이 있는 성찰이 요구되는 시점입니다.





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제주 민주당 지방선거 경선 1인 2투표 유령당원

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