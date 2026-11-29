더불어민주당 윤리심판원이 최민희 최고위원에게 당원권 정지 2년 징계를 의결하며 당내 친청계와 친명계 간의 정치적 대립이 심화되고 있다. 향후 당 통합과 차기 총선 전략에 중대한 변수로 작용할 전망이다.

더불어민주당 윤리심판원 은 27일, 최민희 최고위원 에게 당원권 정지 2년의 중징계를 의결했다. 이번 징계는 최 최고위원이 이재명 대통령 당시 민주당 대표 시절의 발언과 국회 출입기자들을 지칭한 표현 등 7개 사유로 당의 품위를 훼손했다는 점이 결정적 원인으로 작용했다. 당원권 정지 2년은 제명을 제외한 가장 무거운 징벌로, 징계가 확정될 경우 최 최고위원은 당원 자격과 최고위원 직위를 상실하게 된다.

징계 사유와 구체적 결정 배경

윤리심판원은 징계 결정의 근거로, 최 최고위원이 과거 이재명 대통령이 대통령선거 당시 윤석열 후보에 대한 탄핵에 반대했던 사실을 공개적으로 언급한 점을 꼽았다. 또한 국회 출입기자들을 '하이에나 떼'라고 비하한 발언이 공직자 및 당 간부로서의 자중에 어긋나다는 점을 중시했다. 심판원은 이러한 일련의 행위들이 정당으로서의 체면과 국민의 신뢰를 저해하는 중대한 위반 사항이라고 판단했다.

Also read 5천원짜리 갓성비 패딩, 불티나게 팔렸다…다이소 겨울옷에 지갑 열려

이로 인해 최 최고위원은 향후 2년간 모든 당내 활동이 금지되며, 2028년 총선에서 민주당 소속으로 출마하는 것도 원천적으로 봉쇄된다. 이는 단순한 내규 위반을 넘어, 당의 정치적 중립성과 존엄성을 해친 중대 사안으로 평가받아 중징계가 불가피했다는 게 심판원의 입장이었다.

친청·친명 간 형평성 논란과 정치적 파장

이번 중징계 결정은 당내 최대 파벌인 친정청래계(친청계)와 친이재명계(친명계) 간의 갈등을 극도로 고조시켰다. 친청계는 최민희 최고위원에 대한 중징계가 형평성에 맞지 않는다고 강력히 반발하며, 김민석 대표의 행위에 대한 동일한 수준의 징계를 요구하고 있다. 정청래 전 의원은 27일, 최 최고위원에게 중징계가 내려진 만큼 김민석 대표가 제기한 '신천지 3자 비밀연합' 설화 주장도 검토되어야 마땅하다는 입장을 밝혔다.

Advertisement

이에 따라 28일 국회 앞에서는 김민석 대표의 사퇴를 요구하는 지지자들의 장외 집회가 열렸다. 반면 친명계는 최 최고위원의 발언이 대통령을 경시하고 당의 정체성을 훼손한 중대 사안이라며 중징계가 정당하다고 주장하며 맞서고 있다. 전당대회에서 최다 득표를 한 최고위원에 대한 중징계는 차기 총선을 앞두고 내부 권력다툼으로 비화할 수 있다는 우려를 낳고 있다.

당내 위기감과 통합을 위한 양측의 과제

당내 의원 161명 중 압도적 다수인 152명은 29일 갈등 중단을 촉구하는 공동성명을 발표하며 위기의 심각성을 알렸다. 우원식 전 국회의장이 주도한 이 성명문은 '국민께서 만들어주신 소중한 시간을 내부 분열로 허비해서는 안 된다'며 선당후사의 필요성을 호소했다. 그러나 김민석 대표의 미온적인 대응이 갈등을 확대했다는 지적도 제기된다.

최고위원의 공개 사과와 같은 정치적 수습책을 통해 사태를 수습하기보다, 징계 갈등이 대표 책임론으로 커져도 "할 말이 없다"며 방관한 태도를 취했다는 것이다. 친청계의 무리한 대응도 문제지만, 집권여당이 민생 현안 해결보다 당내 싸움에 매진하는 모습은 국민으로부터 멀어질 수 있는 위험 신호다. 양측은 사생결단식 대결을 멈추고 집권당의 책임 있는 구성원으로서 갈등 해소에 나서야 한다.

향후 전망과 정국 주도권 쟁탈

최민희 최고위원의 재심 신청 여부와 김민석 대표의 징계 청원 처리 결과에 따라 당 내구력이 결정될 전망이다. 특히 차기 총선을 앞두고 치열한 후보 난립이 예상되는 상황에서, 당내 분열이 선거 전략에 치명적 영향을 미칠 수 있다. 김민석 대표는 포용과 설득의 리더십으로 당 통합을 이끌어야 할 중차대한 시점이며, 친청계와 친명계는 당의 존속을 위해 즉시 대화 테이블로 복귀해야 한다.