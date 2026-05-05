민주당 ‘오빠 발언’ 논란 확산…당 싱크탱크 인사의 SNS 글에 파장

더불어민주당 ‘오빠 발언’ 논란을 둘러싼 민주연구원 인사의 SNS 글이 확산되며 논란이 증폭되고 있다. 해당 인사는 ‘오빠’ 호칭에 대한 과도한 해석과 비난에 대해 강하게 반박하며, 오히려 페미니즘을 왜곡하고 개인의 성적 판타지를 투사하는 행위라고 주장했다.

사진 SNS 캡처 더불어민주당 지도부의 이른바 ‘ 오빠 발언 ’ 논란을 둘러싸고 당 싱크탱크인 민주연구원 인사의 SNS 글이 확산하며 파장이 일고 있다. 비판에 대한 반박 취지였지만, 표현 수위와 반복된 게시로 논란이 증폭되는 모습이다.

지난 4일 김광민 민주연구원 부원장은 자신의 페이스북에 “‘오빠’ 소리 한 번에 아동 성희롱까지 끌어오는 상상력은 어디서 나오느냐”고 적었다. 이어 “나이 차이 나는 남녀가 부르는 평범한 호칭조차 섹슈얼하게 들리는 것은 왜곡된 성적 인식의 투사”라며 “이건 페미니즘이 아니라 개인의 왜곡된 성적 판타지를 타인에게 투사하는 수준”이라고 주장했다. 또 “페미니즘을 ‘단어 검열 놀이’로 배운 무식의 소치” 등 표현을 사용하며 강하게 비판했다. 해당 글은 온라인 커뮤니티와 X(옛 트위터) 등을 통해 빠르게 확산됐고, 야권은 물론 민주당 지지층 내부에서도 “표현이 과도하다”는 우려가 제기됐다.

논란이 커지자 김 부원장은 게시물을 삭제했다. 그러나 그는 같은 날 다시 글을 올려 “선거에 의도하지 않은 영향을 미칠 것을 우려해 삭제했다”면서도 기존 입장을 유지했다. 그는 “특정 용어에 편향된 프레임을 투사해 본래 의미를 변질시키는 것은 ‘맥락적 전유’”라며 “‘오빠’를 성적 판타지로 변질시키는 행위는 상대를 인격체가 아닌 대상으로 고립시키는 권력적 폭력”이라고 주장했다. 이어 라캉 이론을 언급하며 “기표(오빠, 빈곤 포르노)와 기의(친족, 빈곤의 도구화)의 분리로 왜곡된 의미가 재부호화되는 과정”이라고도 설명했다.

사진 SNS 캡처 이후에도 비판이 이어지자 김 부원장은 추가 글에서 “쏟아진 비난은 개인의 부족함이라기보다 커뮤니티의 ‘좌표 찍기’ 공격”이라며 “이제는 이를 의연하게 받아들이겠다”고 밝혔다. 논란은 지난 3일 부산 구포시장 유세 현장에서 비롯됐다. 정청래 민주당 대표와 하정우 부산 북갑 보궐선거 후보가 초등학교 1학년 여자아이에게 ‘오빠’라는 호칭을 권유한 장면이 공개되며 야권을 중심으로 “아동 인권 침해” “성희롱에 해당할 수 있다”는 비판이 제기됐다. 정 대표와 하 후보는 이후 “아이가 논란의 중심에 서게 돼 송구하다”며 사과했다.

하지만 김 부원장의 SNS 글이 이어지며 논쟁은 ‘표현의 적절성’과 ‘언어 해석’ 문제로 확산하는 모습이다. 배재성 기자 hongdoya@joongang.co.kr 더불어민주당 ‘오빠 발언’ 논란은 단순한 호칭 사용을 넘어 정치적, 사회적 논쟁으로 비화되고 있다. 부산 구포시장 유세 현장에서 정청래 대표와 하정우 후보가 어린 여자아이에게 ‘오빠’라는 호칭을 권유한 것은 아동 인권 침해 및 성희롱 논란을 야기하며 비판의 목소리가 높았다. 이에 대한 사과가 있었지만, 민주연구원 김광민 부원장의 SNS 게시글이 논란에 기름을 붓는 형국이다.

김 부원장은 ‘오빠’라는 호칭에 대한 과도한 해석과 비난에 대해 강하게 반박하며, 오히려 페미니즘을 왜곡하고 개인의 성적 판타지를 투사하는 행위라고 주장했다. 이러한 주장은 온라인상에서 뜨거운 논쟁을 불러일으켰고, 민주당 지지층 내부에서도 우려의 목소리가 나오고 있다. 김 부원장은 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 라캉 이론까지 동원하며 논리적인 근거를 제시하려 했지만, 오히려 난해하고 전문적인 용어 사용으로 인해 논란을 더욱 복잡하게 만들었다는 평가를 받고 있다. 그는 또한 비판적인 여론을 ‘좌표 찍기’ 공격으로 규정하며, 자신의 주장에 대한 비판을 억압하려는 시도로 해석될 수 있는 발언을 하기도 했다.

이번 논란은 단순히 특정 단어의 사용 여부를 넘어, 언어의 의미와 해석, 그리고 사회적 맥락에 대한 깊이 있는 고민을 요구하고 있다.

‘오빠’라는 호칭은 한국 사회에서 일반적으로 사용되는 친근한 표현이지만, 아동에게 사용될 경우 성적인 함의를 내포할 수 있다는 비판이 존재한다. 또한, 김 부원장의 SNS 글은 페미니즘에 대한 오해와 왜곡된 성 인식에 대한 비판적인 시각을 드러내고 있다. 그는 페미니즘을 ‘단어 검열 놀이’로 치부하며, 오히려 개인의 성적 판타지를 투사하는 행위라고 주장했다. 이러한 주장은 페미니즘의 본질을 흐리고, 성 평등 운동의 의미를 퇴색시킬 수 있다는 우려를 낳고 있다.

논란이 지속되면서 민주당은 당내 의견 수렴과 함께 보다 신중하고 책임감 있는 대응 방안을 모색해야 할 것이다. 또한, 이번 사태를 계기로 언어 사용에 대한 사회적 논의를 활성화하고, 성 평등 의식을 함양하기 위한 노력을 강화해야 할 필요성이 제기되고 있다





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