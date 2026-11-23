도널드 트럼프 대통령과 민주당 간 정책 협력 가능성, 의료보험 개혁 및 신용카드 이자율 상한제 추진 방향과 양당의 복잡한 전략적 입장을 분석한다.

미국 민주당 이 중간선거에서 34년 만에 최대 규모인 연방 하원 의석을 확보하며 '거대 야당' 시대를 예고했다. 상·하원을 장악한 민주당 의 견제에 직면하게 된 도널드 트럼프 대통령은 일부 정책에서 민주당 과 협력할 뜻을 내비치며 탐색전에 나섰다.

민주당, 하원 258석으로 역사적 기록 경신

AP통신은 22일(현지시간) 노스캐롤라이나주 연방 하원 선거에서 민주당의 척 허버드 후보가 11선의 버지니아 폭스 공화당 현역 의원을 꺾으면서 민주당의 하원 의석이 258석으로 늘어났다고 보도했다. 이는 버락 오바마 전 대통령이 당선된 2008년의 257석을 넘어선 것으로, 빌 클린턴 전 대통령이 당선된 1992년(258석) 이후 최대 규모다. 21세기 들어서는 가장 많은 의석이다.

Also read '언제 꺾이나' 달러하락 베팅한 개미 '절규'

아직 미네소타주와 테네시주 각 1곳, 다음 달 결선투표를 치르는 루이지애나주 2곳 등 모두 4개 선거구의 결과가 확정되지 않은 상태다. 민주당이 이 가운데 2곳 이상에서 승리하면 하원 의석은 260석 이상으로 늘어난다. 민주당 하원선거위원회(DCCC)에 따르면 민주당은 자체적으로 경합 지역으로 분류했던 선거구 92곳 중 70곳에서 승리했다.

특히 공화당이 자신들에게 유리하도록 선거구를 재획정한 지역에서 재선에 도전한 민주당 현역 의원들은 모두 당선에 성공했다. 민주당은 상원에서도 56석을 확보해 버락 오바마 대통령 집권 1기였던 2010년(58석) 이후 가장 많은 의석을 차지했다. 민주당이 야당이던 시절을 기준으로 보면 1992년 이후 최대 규모다.

Advertisement

트럼프, 의료보험 및 이자율 상한제 협력 의사 밝히다

민주당이 미 정치사에 남을 기록적인 '거대 야당'으로 부상하자 트럼프 대통령도 일부 정책에서 협력 가능성을 열어뒀다. 트럼프 대통령은 지난 20일 백악관 기자회견에서 민주당과 협력할 수 있는 분야로 의료보험 개혁을 꼽으며 "나는 훌륭한 의료 개혁에 열려 있다"며 "민주당이 원하는 것과 우리가 원하는 것을 결합하면 훌륭한 의료보험 제도를 만들 수도 있다"고 말했다.

트럼프 대통령은 이튿날인 21일 압둘 엘사예드 민주당 미시간주 연방 상원의원 당선자가 지난 12일 엑스에 올린 금색 '트럼프케어' 카드 이미지를 별도 설명 없이 자신의 트루스소셜에 공유하기도 했다. 전 국민 의료보험 제도 도입을 주장해 온 엘사예드 당선자는 트럼프 대통령이 이를 지지한다면 새 제도에 그의 이름을 붙이겠다고 제안한 바 있다.

트럼프 대통령은 같은 날 폭스뉴스와의 인터뷰에서도 새로 출범할 민주당 의회와 협력해 신용카드 이자율에 상한을 두겠다고 밝혔다. 업계의 반발과 공화당 의원들의 미온적인 태도로 실현하지 못했던 2024년 대선 공약을 민주당과 손잡고 추진하겠다는 것이다.

민주당 내부 반응과 초당적 협력의 한계

민주당도 협력 가능성을 열어뒀다. 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 22일 CBS 방송 인터뷰에서 "대통령이 의료보험과 관련해 언급한 내용을 바탕으로 무엇이 가능할지 지켜보자"고 말했다. 신용카드 이자율 상한제 도입을 주장해 온 엘리자베스 워런 상원의원(민주·매사추세츠)도 트럼프 대통령의 제안에 호응하며 "미국인들이 돈을 절약할 수 있도록 하자"고 말했다.

Advertisement

그러나 초당적 협력이 얼마나 실현될지는 미지수다. 트럼프 대통령이 자신이 동의하지 않는 민주당 법안에는 언제든 거부권을 행사하겠다고 공언한 상태다. 민주당 역시 압도적인 의석을 확보한 만큼 유권자들의 기대에 부응해야 한다는 부담을 안게 됐다.

AP통신은 민주당이 생활비 부담 완화 등 가시적인 성과를 내지 못할 경우 오히려 역풍을 맞을 수 있다고 지적했다. 제이슨 크로 하원의원(민주·콜로라도)은 "우리는 정말로 압박감을 느껴야 한다"며 "국민을 위해 성과를 내야 한다는 절박함을 느끼지 못하는 사람은 이 의사당 돔 아래에 있을 자격이 없다"고 말했다.