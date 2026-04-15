민주당 전남 기초단체장 후보 17명 확정... 5곳 경선 절차 진행 중

더불어민주당 전남도당이 6·3 지방선거 기초단체장 후보 선출을 위한 경선 결과를 발표했다. 순천, 구례, 담양, 영광, 장흥 등 5곳에서 결선 투표가 치러졌고, 완도와 무안에서는 결선 진출자가 결정되었다. 이로써 전남 22개 시·군 중 17곳에서 민주당 후보가 확정되었다. 여수는 경선 연기, 화순과 장성은 대리 투표 의혹으로 절차가 중단되었다.

더불어민주당 전남도당이 6·3 지방선거 를 앞두고 전남 7개 시·군 기초단체장 경선 결과를 발표했다. 이번 발표로 총 17개 시·군에서 민주당 후보가 확정되었으며, 나머지 5곳은 경선 절차가 진행 중이거나 연기되었다.

결선 투표가 진행된 5개 지역에서는 최종 후보가 결정되었다. 순천시장 경선에서는 손훈모 예비후보가 오하근 예비후보를 제치고 1위를 차지했다. 구례군수 경선에서는 장길선 예비후보가 현직 군수인 김순호 예비후보를 상대로 승리를 거머쥐었다. 담양군수 경선에서는 박종원 예비후보가 이규현 예비후보를, 영광군수 경선에서는 현 장세일 군수가 김혜영 예비후보를 결선에서 누르고 본선 진출을 확정했다. 장흥군수 경선 역시 현 김성 군수가 곽태수 예비후보를 상대로 승리했다.

본경선을 치른 2개 지역에서는 결선 진출자가 결정되었다. 완도군수 본경선에서는 우홍섭, 지영배 예비후보가 결선에 진출했으며, 신의준 예비후보는 탈락했다. 무안군수 본경선에서는 현 김산 군수와 나광국 예비후보가 결선 진출자로 결정되었고, 이혜자, 최옥수 예비후보는 탈락했다.

이번 경선은 지난 14일부터 15일까지 이틀간 치러졌으며, 권리당원 투표 50%, 일반 여론조사 50% 비율의 국민참여 경선 방식으로 진행되었다. 이로써 민주당은 전남 22개 시·군 중 17곳의 기초단체장 후보를 확정하게 되었다.

앞서 민주당은 지난 10일 함평 이남오, 보성 김철우, 곡성 조상래, 고흥 공영민 후보를 선출했으며, 8일에는 목포 강성휘, 광양 정인화, 나주 윤병태, 강진 차영수, 진도 이재각, 영암 우승희, 해남 명현관, 신안 박우량 등 8명의 후보를 확정한 바 있다.

아직 경선 절차가 남은 곳은 완도, 무안, 여수, 화순, 장성 등 5곳이다. 완도와 무안의 경우 결선 진출 후보가 결정되었지만, 최종 후보 확정을 위한 추가 절차가 필요하다. 여수시장 경선은 권리당원 명부 유출 문제로 인해 당초 일정보다 연기되었으며, 경선 방식도 권리당원 투표 20%, 국민 여론조사 80%로 조정되었다. 화순과 장성의 경우 대리 투표 의혹이 제기되어 경선 절차가 중단된 상태이며, 향후 조사가 진행될 예정이다. 이러한 절차들의 진행 상황에 따라 최종 후보 확정 시점은 달라질 수 있다.

이번 경선 결과는 6·3 지방선거에서 민주당의 전남 지역 공천 판도를 상당 부분 완성했다는 점에서 주목할 만하다. 각 지역의 유력 후보들이 본선 경쟁에 뛰어들 준비를 마쳤으며, 앞으로 남은 지역의 경선 결과 또한 선거 결과에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 민주당 전남도당은 공정하고 투명한 경선 과정을 통해 지역 주민들의 뜻을 대변할 최적의 후보를 선출하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다. 또한, 아직 후보가 확정되지 않은 지역에 대해서는 신속하고 철저한 조사를 통해 조속히 경선 절차를 마무리하겠다고 덧붙였다. 각 후보들은 앞으로 지역 주민들과의 적극적인 소통을 통해 지지를 확보하고, 본선에서 승리하기 위한 총력전에 나설 것으로 보인다. 유권자들은 각 정당의 경선 결과와 후보들의 면면을 주의 깊게 지켜보며 6·3 지방선거에 대한 관심을 높여갈 것으로 예상된다. 특히, 아직 경선이 완료되지 않은 지역의 경우, 어떤 후보가 최종적으로 낙점될지에 대한 관심이 집중될 전망이다. 이는 지방선거의 또 다른 관전 포인트가 될 것이다





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더불어민주당 지방선거 기초단체장 경선 후보 확정

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