민주당 친청-친명 충돌 격화, 신천지 조사 결과 둘러싼 공방

더불어민주당 내 친청계와 친명계가 신천지 관련 조사 결과 해석을 두고 첨예하게 대립하고 있다. 당내 분열을 우려하는 목소리가 나오는 가운데, 당대표와 전 대표의 대화가 시급한 상황이다.

더불어민주당 내에서 핵심 당론과 당의 화합을 위협할 수 있는 중대한 쟁점을 둘러싼 내부 갈등이 극심하게 전개되고 있다. 10일, 국회 민주당 사무총장실에서 당원 정비 태스크포스(TF)가 구성하여 조사한 ' 신천지 의혹' 관련 자료의 결과가 공개되면서, 당내 주요 계파인 친 정청래 계와 친이재명계가 정면으로 충돌하였다.

신천지 조사 결과, 친청계는 '허약한 근거' 지적

친정청래계 이성윤 최고위원은 해당 조사 결과를 열람한 뒤 기자들과 만나, 자료의 내용이 매우 빈약하다고 강하게 비판했다. 이 최고위원은 김민석 더불어민주당 대표가 지난 당대표 경선 과정에서 제기했던 반명·분열주의 및 신천지 비밀연합 의혹에 대해, 사후적으로 법리적 알리바이를 구성하려는 시도로 보일 만큼 근거가 없다며 허탈함을 드러냈다.

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이성윤 최고위원은 표현 수위를 높여, 성공한 쿠데타를 처벌하지 못한다는 논리로 성공한 정치 공작도 문제가 되지 않는 것인지 묻는 등 강한 우려를 표명했다. 같은 계파인 최민희 최고위원 또한 페이스북을 통해, 눈으로 보아도 반명·분열주의 및 신천지 3자 비밀연합의 근거가 없었으며 제보와 증언이 허접하기 짝이 없다고 지적했다.

최민희 최고위원은 당시 제기되었던 '마포구청 로고가 신천지 로고와 닮았다'는 주장이나, 정청래 전 대표의 조선대 강연 주최자 문제가 신천지와 가깝다는 의혹 등이 조사 자료에 포함되었음을 밝혔다. 그는 이러한 수준 낮은 근거로 위헌 논란까지 야기할 수 있는 분쇄론을 주장한 것에 대해 황당하다고 반박했다.

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친명계는 '실질적 정황 확인', 흔들림 거부 주장

반면, 김민석 대표 측과 가까운 친이재명계(친명계)는调查结果를 완전히 다르게 해석하며 강경한 입장을 고수하고 있다. 이건태 의원은 이례적인 신천지 당원 가입 정황이 확인되었음에도 아무런 근거가 없다고 단정할 수 없다며, 당대표를 더 이상 흔들어서는 안 된다고 요구했다.

송영길 의원과 박범계 의원 또한 전날 성명을 통해, 신천지 내부에서 반명과 분열을 조장하는 흐름이 조사 자료에 명시되어 있다며 의혹 제기는 정치 공작이 아니었다고 반박했다. 특히 송영길 의원은 신천지의 조직적 집단 가입 정황이 확인되었다고 주장하며, 신천지 당원에 대한 전수조사를 촉구하기도 했다.

정청래 전 대표는 자신의 페이스북에 관련 기사를 공유하며 '황당합니다'라고 답한 가운데, 당내 양측의 입장이 팽팽하게 맞서며 정치적 공방이 이어지고 있다. 이는 단순한 정책 논쟁을 넘어, 당의 리더십과 당원 통합에 대한 근본적인 신뢰 문제로 비화되고 있다.

당내 갈등 장기화 우려, '당 대표 간 대화' 필요성 증폭

8·17 전당대회 이후 석 달 가까이 이어지는 이 사태를 속히 매듭지어야 한다는 당내 목소리가 나오고 있다. 한 수도권 중진 의원은 민생으로 빠르게 전환해야 하며, 이러한 내부 갈등이 도움이 될 것이 없다고 우려했다.

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박주민 의원은 SBS '김태현의 정치쇼'에 출연하여, 이 문제를 어떻게 잘 정리하느냐가 매우 중요한 시점이 되었다고 강조했다. 그는 당내 대화 가능한 인물들이 양측을 만나 정치적으로 정리하는 작업이 필요하며, 이를 길게 끌면 당에 확실히 불리하다고 경고했다.

한 4선 중진 의원은 김민석 대표와 정청래 전 대표가 만나 허심탄회하게 문제를 풀었으면 한다는 바람을 전했다. 당이 분열되어서는 안 된다는共识가 형성되고 있는 가운데, 양측의 극심한 대립이 어떻게 수습될지 관심이 집중되고 있다.