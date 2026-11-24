민주당이 트럼프 주니어가 참여한 벤처투자사 '1789 캐피털'과 관련된 4개 기업에 대한 조사에 착수했다. 연방계약 및 규제 혜택을 이용한 사익추행 의혹을 규명하는 것이 주요 목적이다.

미 연방하원에서 차기 법제사법위원장으로 내정된 제이미 래스킨 민주당 의원은 도널드 트럼프 전 대통령의 장남인 트럼프 주니어 가 파트너로 합류한 벤처투자사 ' 1789 캐피털'과 연관된 기업 네 곳에 대한 공식 조사를 시작했다. 이는 트럼프 일가의 사익 추구 의혹에 대해 민주당이 본격적인 입법 감시 장치를 가동했음을 의미한다.

조사 대상 기업 및 요구사항 명확화

래스킨 의원은 24일(현지시각) 자신의 사무실을 통해 방산기업 해드리언 오토메이션, 전자담배 제조업체 쥴 랩스, 예측베팅 플랫폼 폴리마켓, 온라인 총기 탄약 소매업체 그랩어건 등 4개 기업에 기록 제출 서한을 보냈다고 발표했다. 이 기업들은 모두 '1789 캐피털'과 사업적 연관성을 가지고 있으며, 트럼프 행정부의 정책 결정 과정에서 특혜를 받았거나 이를 예상한 곳들로 지목된다.

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의회는 해당 기업들에 '1789 캐피털'과의 모든 소통 내역, 트럼프 주니어를 포함한 관계자들의 회의록 및 통화 기록, 관련 문서와 온라인 메시지를 보존하고 제출할 것을 엄격히 요청했다. 이는 투자 결정 과정에서의 정보 비공개 거래 또는 내부 정보를 이용한 투자 행위가 있었는지를 확인하기 위한 전술적 조치로 판단된다.

내부자 정보 활용 및 사익추행 의혹

조사의 핵심 초점은 대통령의 아들과 그의 사업 파트너들이 자신들과 재정적 이해관계를 공유한 기업들에게 연방 계약을 몰아주었거나, 규제 결정 과정에서 불공정한 이익을 제공했는지를 규명하는 데 있다. 또한 향후 정부 결정에 대한 사전 정보를 이용해 투자하여 막대한 이익을 취했는지 여부가 주요 쟁점이다.

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래스킨 의원은 트럼프 대통령이 2024년 11월 대선에서 승리한 직후 트럼프 주니어가 '1789 캐피털'에 파트너로 합류했다고 지적했다. 이후 이 투자사가 포트폴리오에 편입한 기업들이 정부 계약을 대거 수주하거나 유리한 규제 완화 조치를 받게 된 것은 단순한 우연이 아니라는 주장이다. 의원은 이러한 현상이 트럼프 주니어의 특수한 정보 접근 능력이나 행정부 기관을 통한 공공정책 조작의 결과일 수 있다고 경고했다.

기업 측의 부정 및 향후 의회 일정

한편 '1789 캐피털'은 이러한 의혹을 전면 부정하고 있다. 이 회사는 올해 9월 법제사법위원회에 제출한 답변서에서 정치적 영향력을 활용한 사실이 없다고 강조했으며, 트럼프 주니어 역시 백악관 인맥을 이용해 이익을 취했다는 주장에 대해 일반 시민으로서의 투자 권리가 있을 뿐이라고 반박했다.

'1789 캐피털' 측 변호사 빌 버크는 래스킨 의원의 이해에 기본적 사실 오류가 많다고 주장하며 대응문을 보냈다. 월스트리트저널은 이번 조치가 민주당이 내년 1월 하원 다수당 자리를 확보하는 즉시 신속하게 움직이고 있음을 보여준다고 평가했다. 내년도 118대 의회 개원 후 법제사법위원회에서의 본격적인 청문회와 증인 심문이 진행될 전망이다.