더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵소추안 연내 처리를 목표로 진보 4당과의 5당 연대를 공식 제안했다. 소추안 완성과 연석회의 구성 방식을 두고 혁신당과의 입장 차도 드러났다.

더불어민주당 이 25일 조희대 대법원장 탄핵 소추안의 연내 처리를 목표로 진보 성향 야당들과의 연대에 나서며 탄핵 추진에 속도를 내고 있다. 민주당 김민석 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 조희대 대법원장 탄핵 신속 추진을 위한 5당 연대를 공식 제안했다.

민주당은 당 탄핵소추 추진단을 중심으로 이번 주 안에 소추안을 완성하는 데 주력하고 있다. 동시에 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당으로 구성된 진보 4당과 공동 전선을 구축해 탄핵 추진 동력을 확보하려는 것으로 풀이된다.

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민주당 진보 4당 연석회의 구성 경위

민주당이 진보 4당과의 연석회의를 본격적으로 제안한 것은 23일이다. 혁신당에 따르면 혁신당이 제 정당 공동 탄핵추진단 구성을 요구하자, 민주당은 같은 날 저녁 진보 4당에 내란완전종식 조희대 탄핵 추진 제정당 연석회의를 위한 실무회의 개최를 제안했다.

민주당은 진보 4당과의 연대를 추진하는 동시에 당 자체 탄핵안 마련에도 힘을 싣고 있다. 민주당 박성준 수석대변인은 이날 최고위원회의 후 기자들과 만나 양부남 탄핵소추 추진단장이 이번 주 안에 소추안을 완성하겠다고 밝힌 사실을 언급했다.

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박 수석대변인은 소추안이 이번 주 안에 대략 나오지 않을까 싶다는 전망을 내놓았다. 공동추진단과 관련해서는 조희대 대법원장 탄핵을 신속히 추진하고 공동 대응하기로 의견을 모았기 때문에 실무회의가 진행됐다고 설명했다. 그러면서 일이 하나하나 진척되고 있고 곧 이뤄질 것이라고 내다봤다.

혁신당 유감 표명과 엇갈린 입장

조국혁신당은 민주당이 연석회의 구성을 위기에 빠뜨렸다며 유감의 뜻을 표명했다. 혁신당은 이날 언론 공지를 통해 구체적인 합의가 이루어지지 않은 비공개회의 내용을 언론에 공개한 민주당의 행위를 문제 삼았다.

혁신당 박병언 선임대변인은 이날 국회 브리핑에서 현실적으로 11월 내 처리가 불가능하다면 12월 2일 발의, 12월 3일 처리라도 구체적인 협의를 거쳐 제 정당 연석회의가 구성되기를 바란다는 입장을 민주당에 전달했다고 밝혔다.

박 선임대변인은 유감은 유감대로 남아 있지만, 조희대 대법원장에 대한 탄핵이 실제로 추진되는 것이 더 중요하다고 강조했다. 그는 혁신당이 민주당을 비롯한 정당들과 협의를 이어가며 탄핵안의 빠른 발의와 처리를 위해 노력할 예정이라고 덧붙였다.

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김민석 대표의 조희대 대법원장 비판

김민석 대표는 조희대 대법원장이 선례를 바꿔가며 한덕수 전 국무총리를 봐줬다고 강하게 비판했다. 김 대표는 이러한 논리와 자세, 역사 인식이라면 결국 이완용의 친일 행각도 봐줘야 하는 것 아니냐는 생각이 든다고 주장했다.

이번 발언은 민주당이 탄핵 사유로 삼고 있는 판단 문제를 정면으로 겨냥한 것으로 읽힌다. 다만 조희대 대법원장 측의 반박 입장은 이번 취재 자료에 포함되어 있지 않다.

향후 일정은 민주당 탄핵소추 추진단이 이번 주 안에 소추안을 완성하는 것이 출발점이다. 민주당은 연내 처리를 목표로 하고 있으며, 혁신당은 11월 내 처리가 어렵다면 12월 2일 발의와 12월 3일 처리를 제안해 둔 상태다. 연석회의 구성과 공동 발의 방식이 확정되는지가 탄핵 추진의 속도를 가를 변수로 꼽힌다.