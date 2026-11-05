민주당 의회 장악에 월가 상승세, 한국 증시 반도체 폭락

미국 민주당의 상·하원 장악으로 뉴욕증시가 급등했으나, 한국 증시는 반도체 및 AI 관련주로 인해 코스피 3.64% 하락하며 큰 타격을 입었다. 국제 유가와 금리 하락도 시장을 흔들었다.

5일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸의 전광판에는 코스피 지수가 표시되어 있으며, 이날 한국 증시는 전 거래일 대비 significant한 하락세를 기록했다. 코스피 지수는 5580.09에서 시작해 오전 10시 기준 206.62포인트(3.64%) 떨어진 5477.18을 기록했으며, 코스닥지수도 0.20% 하락한 713.49에서 3.32% 내린 691.19로 거래가 진행됐다.

미국 의회 장악으로 뉴욕증시 강세

미국 중간선거에서 민주당이 상원과 하원을 모두 장악하며 뉴욕증시는 일제히 상승세를 보였다. 4일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 5만3356.12로 전 거래일 대비 3.03% 올랐으며, 이는 지난해 4월 이후 최대 상승 폭이다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 1.58%, 나스닥지수도 1.44% 상승했다.

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이러한 상승은 정책 불확실성이 줄고, 이란 전쟁이 조기에 끝날 것이라는 기대가 시장에 반영되었기 때문이다. 시장은 민주당의 의회 장악으로 트럼프 행정부의 추가 감세와 재정 지출 확대 등에 제동이 걸릴 것으로 예상하며 긍정적으로 평가했다.

AI 규제 우려와 빅테크 엇갈린 반응

AI 관련주는 희비가 갈렸는데, 마이크로소프트는 6.7%, 아마존은 6.1%, 알파벳은 3.2% 상승한 반면 AI 클라우드 인프라 기업 코어위브는 9.9% 하락했다. 반도체 기업 엔비디아는 3.2%, 마이크론은 7.0% 하락했으며 필라델피아 반도체지수도 3.13% 떨어졌다.

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이러한 변동은 데이터센터 건설 규제 강화 가능성에 대한 우려 때문이다. 건설이 둔화하면 반도체 및 인프라 공급업체는 직접적인 타격을 받지만, 빅테크 기업은 설비투자 부담을 덜 수 있다는 분석이 Markets에 제기되었다.

유가 급락과 국채금리 하락의 연쇄 효과

이란 전쟁 종식 기대에 국제유가는 급락했다. JD 밴스 미국 부통령이 소셜미디어에 '우리가 패배한 이유는 전쟁'이라고 밝히면서 종전 기대가 커졌기 때문이다. WSJ에 따르면 브렌트유 선물은 8.7% 하락한 배럴당 94.62달러, 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 8.3% 내린 88.12달러에 마감했다.

군사비 지출에 제동이 걸릴 수 있다는 전망에 록히드마틴 등 방산주도 하락했으며, 재정 지출 확대 제약과 유가 급락에 따른 물가 안정 기대에 미국 국채금리도 하락했다. 10년물 국채금리는 6.0bp(1bp=0.01%포인트) 떨어진 연 4.891%로 마감했다.

한국 증시 반도체 주도 하락세

국내 증시는 반도체주를 중심으로 낙폭이 컸다. 오전 10시16분 코스피 시장에는 프로그램 매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 발동되는 등 강세 장세 속에서도 기술적 반발과 매도 압박이 공존했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 약세를 보인 것이 주요 원인으로 지목된다.

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한지영 키움증권 연구원은 민주당의 '블루 웨이브'가 유가 및 금리 등 매크로 측면에서는 증시에 중립 이상의 요인이 될 수 있다고 전망했다. 그는 반도체, 전력기기 등 AI주와 신재생에너지 등 비AI주 사이에 차별화 장세가 나타날 것으로 내다봤다.