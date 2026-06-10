민주당 최고위, 지선 책임론 충돌…정청래 대표 '몸 낮추기'

더불어민주당이 6·3 지방선거 후 첫 최고위원회의에서 선거 패배 책임을 두고 당권파와 비당권파가 정면 충돌했다. 이재명 대통령의 '최소한 승리는 아니다' 평가에 정청래 대표가 공감하며 몸을 낮췄지만, 당내 균열은 여전하다.

더불어 민주당 이 6·3 지방선거 후 처음으로 연 최고위원회의에서 선거 패배 책임을 놓고 당권파와 비당권파가 정면으로 충돌했다. 이날 회의는 이재명 대통령의 '국민 경고' 발언과 정청래 대표의 불참, 김부겸 총리의 참석으로 논란이 된 대통령 순방 환송 행사 문제까지 겹치면서 여당 내 전당대회 국면이 복잡하게 흘러가고 있다.

황명선 최고위원은 "공천 갈등과 선거 과정의 삐걱거림은 중도층, 청년, 영남 민심에 거부감을 안겼고 우호적인 야당과의 관계 관리에도 실패했다"며 사실상 정 대표를 겨냥했다. 김 총리 측근으로 분류되는 강득구 최고위원은 '최소한 성공은 아니다'라는 이 대통령의 선거 평가에 공감하며 "지도부 모두는 (이 말을) 무겁게 받아들여야 한다"고 말했다. 반면 문정복 최고위원은 "비난과 비판을 하기는 참 쉬운 일이다. 그러나 침묵하는 이의 고뇌가 더 무겁다는 것을 국민과 당원들께서 알아주시기를 바란다"며 정 대표를 에둘러 두둔했다.

박규환 최고위원도 "자책하고 질책하기보다는 우리가 한 일, 우리가 해낸 일, 우리가 이루어낸 일들을 꼼꼼히 되짚어 보는 자성과 다짐을 통해 내일을 준비하는 것이 진짜 일꾼의 자세"라고 지적했다. 첫 발언자로 나선 정 대표는 "이 대통령의 6·3 지방선거에 대한 평가와 인식에 공감한다"며 "선거 과정에서 확인된 비판과 질책도 겸허히 받들어 부족한 것은 채우고 가다듬을 것은 가다듬는 계기로 삼겠다"고 말했다. 이는 선거 다음 날 "전국적으로 큰 승리를 안겨주신 국민께 깊이 감사드린다. 다만 서울을 탈환하지 못해 아프다"고 말한 것보다 한층 몸을 낮춘 인식으로 해석됐다.

이 대통령은 지난 8일 취임 1주년 기자회견에서 지방선거에 대해 "우리 국민이 저에게, 또는 이 정권에 주는 경고"라며 "이겨야 하는 곳을 졌다고 하면 문제가 다르다. 최소한 승리는 아니다"라고 말해 정 대표와 인식 차를 보인 바 있다. 정 대표는 회의 마무리 발언에서 "스윙 보터는 있어도 고정 불변한 중도층은 없다고 생각한다"며 "야당이 야당다울 때 지지를 하고 여당이 여당다울 때 국민은 항상 선택적으로 지지해왔다"고 설명했다. 그러면서 "민심이 천심이다.

국민을 이기는 정권은 없다. 국민은 영원하고 정권은 짧다"며 "항상 민심을 살피는 자세가 여당일 때나 야당일 때나 항상 필요한 우리의 기본자세여야 한다"라고 강조했다. 당권파인 민주당 이지은 대변인은 전날 한 유튜브 방송에서 "우리가 윤석열을 보면서 윤석열이 누구를 찍어 당 대표 시키고 (하는 것을) 엄청나게 욕했는데 대통령이 지금 이걸 하시는 건가, 이런 생각이 들었다"고 말했다. 이는 이 대통령의 출국 환송식에 정 대표 등 당 지도부는 불참했지만 김 총리는 참석하면서 당내에서 이 대통령이 김 총리에게 힘을 실어준 것 아니냐는 해석이 나오는 상황을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.

한 최고위원은 연합뉴스와 통화에서 "정 대표도 윤석열과 이 대통령을 배치해 발언한 것은 아주 부적절하다고 했다"며 "조승래 사무총장이 진위 여부를 파악하기로 했다"고 전했다. 민주당은 지방선거 참패 후 책임 공방과 함께 차기 지도부 선출을 위한 전당대회를 앞두고 내분이 심화되는 양상이다





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민주당 지방선거 책임론 정청래 이재명

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