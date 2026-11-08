민주당 비거주 1주택자 종부세 공제 확대 요구, 정부 난색

더불어민주당 지도부가 내년에 비거주 1주택자의 종합부동산세 기본공제액을 14억원으로 상향 조정할 것을 정부에 강력히 요구했다. 정부 측은 기존 기조 변경이 어렵다는 입장을 보여 당정 갈등이 불가피해졌다.

더불어민주당 지도부는 8일 정부에 비거주 1주택자 의 종합부동산세 기본공제액을 기존 12억원에서 14억원으로 상향 조정하여 실거주 1주택자와 동일한 혜택을 부여할 것을 강력히 요구했다. 청와대와 정부는 이러한 기조 변화를 수용하기 어렵다는 입장을 명확히 하여 향후 당정 간 갈등이 불가피할 것으로 보인다.

공제액 상향 요구와 정부의 거부 기류

박성준 민주당 수석대변인은 서울 삼청동 국무총리 공관에서 열린 고위당정협의회 직후 열린 국회 브리핑에서 민주당이 비거주 1주택자의 종부세 기본공제액을 14억원으로 올릴 것을 당에서 강력히 요구했다고 밝혔다. 한정애 사무총장 역시 이 같은 의견을 전달했으며, 서울 민심에서 세금 문제가 가장 중요하므로 정부도 면밀히 검토해 달라고 건의했다고 설명했다.

Also read 트럼프, UFC 최고경영자 다나 화이트 백악관 대변인 지목

이에 대해 청와대와 정부는 당의 요구에 대해 난색을 표명하며 기존 정책 기조를 바꾸기는 어렵다는 뜻을 전달했다. 회의에는 한성숙 국무총리와 임광현 대통령비서실장, 김민석 민주당 대표 등이 참석하여 이러한 입장을 나누었다. 정부는 이미 지난 8월 실거주 1주택자의 종부세 기본공제액을 12억원에서 14억원으로 높이는 대신 비거주 1주택자의 기본공제는 12억원에서 9억원으로 축소하는 방침을 발표한 바 있다.

그러나 수도권 중심의 강력한 반발이 이어지자 정부는 9월 비거주 1주택자 기본공제를 12억원으로 유지하는 수정 정부안을 국회에 제출한 상태로, 이번 민주당의 요구는 이를 다시 한 번 상향하자는 성격이다. 청와대는 이 요구가 전해지자 당혹스러운 분위기였으며, 고위당정협의회에서 종부세 및 실거주 관련 사안은 주요 주제가 아니었다며 당의 다양한 의견 전달은 인정했으나 정책 변경 의사는 비치하지 않았다.

Advertisement

2028년 총선 견제와 세제 공백 논리

박성준 수석대변인은 여당의 이러한 요구가 2028년 총선을 의식한 전략적 판단이라고 분석했다. 그는 내년 7월 주택 재산세, 9월 토지 재산세, 12월 종부세가 부과되는 시점을 고려할 때, 부동산 보유세 문제는 2028년 총선과 직결된 민감한 사안이라고 강조했다.

이에 따라 서울지역 더불어민주당 의원들은 지난 5일 회의를 열고 비거주 1주택자의 종부세 기본공제액을 실거주 1주택자와 동일하게 적용해야 한다는 데 뜻을 모았다. 박 수석대변인은 서울 지역 국회의원들이 이 문제를 매우 민감하게 인식하고 있으며, 정부의 철저한 검토를 요청했다고 부연했다.

현재 비거주 1주택자는 세제 혜택에서 차별화된 대우를 받고 있어 세 부담이 상대적으로 높아지고 있다. 민주당 측은 이러한 불합리를 시정하여 세제 형평성을 맞추고 지방의세를 안정화해야 한다는 입장이다. 반면 정부는 재정 건전성과 실거주 장려 목적을 위해 차등 혜택을 유지해야 한다는 논리를 펴고 있다.

소방재정 추가 지원과 당정 합의 사항

당정은 비거주 1주택자 세제 문제를 제외하고는 내년도 소방 분야 필수 투자에 2조원 수준의 재정을 추가 지원하는 데에는 공감대를 형성했다. 박 수석대변인은 당이 소방 분야에 대한 필수 투자가 위축되지 않도록 국가 지원 확대를 정부에 요청했으며, 정부는 이를 수용했다고 밝혔다.

Advertisement

정부는 화재 진압 장비 구매, 훈련 시설 구축, 소방 특화 의료체계 확충 등에 필요한 예산을 내년 예산안 심의 과정에 반영하기로 했다. 이는 소방 안전을 위한 필수 인프라 강화 차원에서의 조치로, 당정이 협력하여 추진하기로 한 주요 성과물이다.

2조원의 재원 조달 방식에 대해서는 향후 범정부 재정 분권 태스크포스(TF) 논의를 통해 결정하기로 했다. 현재 미래대응기금 조성 또는 올 연말 일몰되는 담배분 지방교육세 활용 방안 등이 논의되고 있는 단계다. 이는 당정이 소방재정 확보를 위해 유연하게 재원을 마련하겠다는 의지를 보여준다.

지방재원 확보를 둘러싼 미해결 쟁점

당정은 올해 초과세수 등을 활용하여 내년도 지방정부 재원을 늘리는 방안도 논의했으나, 구체적인 방안을 확정하여 발표하지는 않았다. 정부는 초과세수를 우선 미래대응기금으로 전출한 뒤, 남은 내국세를 기준으로 지방교부세(내국세의 19.24%)를 산정하는 방안을 추진 중이다.

이러한 정부의 계획에 대해 각 지방자치단체는 반대 의견을 줄지어 내고 있는 상황이다. 지방정부들은 자신의 노력으로 확보한 초과세수가 중앙정부의 기금으로 흡수당함으로써 지역 재원 확충에 부정적인 영향을 받을 수 있다고 우려하고 있다. 당정 간에 명확한 합의가 이루어지지 않은 채 미뤄진 사안으로, 향후 재정 분권 TF의 논의 결과에 따라 향방이 결정될 전망이다.