민주당 전월세안정 의원단, 국회서 정책 토론회 개최

더불어민주당이 부동산 실용주의 의원 연구모임을 통해 전월세 안정을 위한 정책을 논의했다. 주요 논의 내용과 의원들의 입장을 정리했다.

더불어민주당 이 전월세 안정을 목표로 부동산 실용주의 의원 연구모임을 구성해 2023년 11월 11일 국회 의원회관에서 정책 토론회를 열었다. 이 토론회는 서울 목동의 이언주 의원과 경기도 성남·수원·용인 지역의 이수진, 김준혁 의원이 주도하였으며, 전월세 시장의 구조적 문제를 실용적으로 해결하기 위한 방안을 모색했다.

토론회 개요와 목적

이번 토론회는 '전월세안정'이라는 명칭 아래, 전세·임대차 시장의 수급 불균형, 실거주·비거주 구분, 세금 및 서민 대출 문제 등 다양한 요인을 분석하고, 최적의 해결책을 도출하고자 하는 실용적 접근을 강조했다. 연구모임은 정기적인 논의와 전문가 초빙을 통해 정책 과정을 객관화하려는 목표를 세웠다.

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주요 논의 내용 및 의원 입장

이언주 의원은 '이민단 전월세난 원인과 해법을 포괄적으로 분석한다'며, '비거주 1주택자에 대한 세금 완화가 필요하다'는 견해를 제시했다. 그는 거주 여부와 관계없이 국가총세 부담을 줄이는 방안을 중심으로 토론을 이끌었다.

김준혁 의원은 이재명 정부의 부동산 정책에 동의를 표명하면서도 '정책 과정에서 보완이 필요한 부분이 있다'는 주장을 했다. 그는 시민들의 실질적 의견을 수렴해 정책 완성도를 높이자고 촉구했다.

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정청래 전 대표는 페이스북을 통해 '이재명 정부의 실거주 우대정책은 지켜져야 한다'고 강조하며, '정책 논의는 당·정·청이 한 목소리로 협조해야 한다'는 입장을 밝혔다.

정책에 대한 의견 충돌과 향후 방향

연구모임 내에서는 종부세 완화 방안에 대해 의견이 갈렸으며, 일부 의원은 '비거주 1주택자에 대한 공제 기준을 14억원으로 상향 시켜야 한다'는 제안을 했다. 반면, 혁신당 조국 연구원은 종부세 전면 면제가 시가 20억이 넘어갈 경우 적용되지 않는다는 우려를 표시했다.

토론회는 전월세 시장의 실질적 안정을 위해 비거주자 세제 완화, 실거주 우대 정책, 그리고 서민 대출 지원 강화 등 총체적 방안을 검토 중이다. 의원들은 향후 정기회의와 외부 전문가와의 협의를 통해 세부 정책을 구체화할 계획이다. 특히 2024년 하반기 예산안에 반영될 수 있는 구체적 항목을 마련하려는 의지를 밝혔다.