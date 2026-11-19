더불어민주당은 한덕수 전 국무총리 사건 2심 파기환송 판결에 대해 격분하며 조희대 대법원장 탄핵 절차를 개시하기로 확정했다.

더불어민주당 은 2026년 11월 19일, 한덕수 전 국무총리에게 내란 중요임무 종사 혐의로 징역 15년을 선고한 2심 판결을 대법원 이 파기환송한 것에 강력히 반발하며 조희대 대법원 장 탄핵을 결정했다. 여당 내부에서는 중도층 이탈 등 정치적 역풍을 우려해 신중론이 존재했으나, 당 소속 의원들의 분노가 격렬해지며 결국 탄핵 카드를 꺼내 들었다.

조희대 탄핵 추진 결정 배경

민주당은 이날 국회에서 열린 비공개 의원총회를 통해 조희대 대법원장 탄핵 방침을 최종 의결했다. 김민석 대표는 이 날 입장을 통해 해당 판결이 내란 앞에 침묵하고 굴종한 기회주의자들을 합리화하고, 한덕수 전 총리와 조희대 대법원장을 면죄의 대상으로 만드는 반역사적 판결이라고 강하게 비판했다. 김 대표는 이 판결이 국민에게 도전하는 행위였으며, 민주당이 그동안 충분히 설명하고 설득하며 절제하고 인내해 왔으나 내란을 정당화하려는 역사적 왜곡은 더 이상 묵과할 수 없다고 밝혔다.

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김민석 대표는 이어 역사적 사명감을 가지고 조희대 대법원장을 그 대표로 탄핵해야 한다고 판단했다고 설명했다. 이는 여당이 그간 정치적 부담을 덜기 위해 탄핵에 소극적이었던 기존 태도와는 완전히 다른 강경 전환으로 평가된다. 당 내부에서는 이 판결이 헌법 수호 기관인 대법원의 본질을 훼손했다는 비판이 지배적이었다.

강경파와 중도파의 입장 충돌

당 내 강경파는 이번 사건을 계기로 탄핵의 필요성을 지속적으로 강조하며 목소리를 높였다. 정청래 전 의원은 기자들과의 만남에서 이번 재판이 내란이라는 중대한 범죄에 관대한 해석을 내린 사법부를 규탄한다고 밝혔다. 정 전 의원은 당시 법사위원장이자 탄핵소추위원으로서 조희대 대법원장의 역할을 용납할 수 없으며, 윤석열 정부의 계엄을 합법화하려 국무회의라는 외관을 만들어준 공범성이 명백하다고 주장하며 법조계 출신 의원들과의 논란이 예상된다.

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송영길 의원 또한 취재진에게 윤석열 전 대통령의 계엄 선포를 합법화하는 데 기여한 점이 명백하며, 이를 무죄로 판단하는 것은 판결 자체에 모순이 있다고 지적했다. 반면, 다수의 법률가 출신 의원들은 탄핵 추진의 당위성에 대해 이의를 제기했다. 변호사 출신 김남희 의원은 대부분의 행위가 유죄로 인정되었고 대법원이 계엄이 위헌이라고 인정했음에도 대법원장만을 탄핵하는 것은 근거가 부족하다는 취지로 주장했다.

검사 출신인 김기표 의원 역시 한덕수 전 총리가 풀려나야 조 대법원장 탄핵이 가능했지, 혐의 하나에 대한 무죄 취지 판결만으로는 탄핵이 어렵다는 논리를 펼쳤다. 이들은 피고인의 처벌 여부와 사법부의 책임 소재를 혼동해서는 안 된다는 시각을 바탕으로, 탄핵이 법률적 타당성을 잃을 수 있다는 점을 우려했다.

여론 및 정치적 영향력 분석

탄핵 추진의 실질적 동력이 약화될 수 있다는 우려도 제기되었다. 이연희 의원은 여론조사에서 탄핵 찬성 의견이 과반도 나오지 않고 있어 탄핵 추진 동력이 떨어진다고 지적하며 신중해야 한다는 입장을 밝혔다. 이는 민주당이 향후 정국 주도권을 잡기 위해 필요한 지지층을 고려한 전략적 판단으로 보인다.

이번 파기환송 판결은 헌법재판소 및 대법원의 정치적 중립성에 대한 대중의 신뢰를 한층 더 떨어뜨릴 수 있는 요인으로 작용했다. 민주당은 이번 탄핵 절차가 사법부의 위선을 지적하고 헌법 질서를 수호하기 위한 필수적인 조치라고 정당화할 방침이다. 그러나 법리적 근거의 부족과 낮은 여론 지지율 사이에서 민주당은 정치적 균형을 잡는 데 어려움을 겪을 가능성이 크다.

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앞으로 민주당은 탄핵 소추안을 추진하면서도 국민과의 소통을 통해 탄핵의 필요성을 설득하는 전략을 병행할 것으로 예상된다. 대법원의 판결에 대한 사회적 논의가 활발해짐에 따라, 조희대 대법원장의 향후 행보와 함께 사법 개혁의 방향성 역시 함께 주목받을 전망이다.