민주당 6·3 지방선거 공천, '현직 전멸'과 '뉴이재명'의 충돌

다가오는 6·3 지방선거 더불어민주당 공천 과정에서 현직 광역단체장 5명의 연임 실패와 청와대 참모들의 저조한 성적이 나타났다. 이는 '뉴이재명' 세력의 유입과 영리해진 지지층의 가치지향적 판단이 반영된 결과로 분석된다.

다가오는 6·3 지방선거 에서 더불어민주당 의 공천 과정은 여러 면에서 주목할 만하다. 가장 눈에 띄는 특징은 ' 현직 전멸 '이라 할 만한 결과다. 민주당 소속 광역단체장 5명이 연임을 시도했으나 모두 당내 경선에서 패배하는 예상 밖의 결과가 나왔다. 지방선거 에서 현직 프리미엄이 강력하게 작용한다는 점을 고려할 때 매우 이례적인 상황이다. 특히 서울시장과 경기도지사 후보 경선이 결선 투표 없이 일찌감치 마무리된 것 또한 예상 밖의 일이었다. 당내에서도 이러한 결과는 거의 예측하지 못했으며, 후보로 선정된 당사자들조차 의외의 결과에 놀라움을 표했다. 또한, 이재명 정부 청와대 참모들의 공천 성적 부진도 주목할 부분이다. 경선에 참여한 청와대 출신 비서관, 행정관들이 줄줄이 고배를 마셨다. 아직 일부 경선이 남아있지만, 대통령의 높은 인기가 무색하게 느껴지는 대목이다. 이러한 파격적인 공천 결과는 이른바 ' 뉴이재명 ' 세력의 유입과 무관하지 않은 것으로 보인다.

기존 민주당 지지층에 더해 실용과 실리를 기반으로 한 새로운 세력이 가세하면서 이전과는 다른 공천 과정을 만들어냈기 때문이다. 한마디로 요약하자면, 민주당 지지층이 더욱 영리해졌다고 볼 수 있다. 현직 지방자치단체장들은 경험과 안정감을 제공하지만, 새로운 변화를 기대하기는 어렵다. 게다가 재임 기간 동안 뚜렷한 성과를 내지 못했다면 본선 경쟁력이 약화될 수밖에 없다. 이러한 이유로 지방선거 승리를 위해선 변화가 불가피했다. 서울시장과 경기도지사 경선에서 정원오, 추미애 후보가 결선 없이 선출된 것 역시 당원들의 이러한 전략적인 사고가 반영된 결과다. 국민의힘의 유력 후보인 오세훈 시장을 상대하기 위해서는 행정 능력을 갖춘 정 후보가 적임이라는 판단에 상당수가 동의한 것이다. 추 후보는 검찰개혁안을 관철시키며 당원들의 표심을 결집시키는 데 성공했다. 높은 인지도와 중량감으로 본선 당선 가능성이 높다는 점이 '명픽' 후보 지지세를 무력화하는 데 기여했다. 민주당 경선에 다수의 청와대 비서관과 행정관들이 출마했지만, 최종 후보로 선정된 사람은 극소수에 불과하다. 현재 경선이 진행 중인 다른 청와대 참모 출신 후보들 역시 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 아무리 이재명 정부 청와대 출신이라 할지라도 후보 경쟁력이 부족하면 가차 없이 탈락시키는 것이 현재 민주당 지지층의 모습이다. 정권 교체 이후 민주당에 합류한 신규 지지층을 둘러싼 논란이 많지만, 이번 지방선거 공천에서 드러난 현상은 긍정적으로 평가할 수 있다. 경선이 권리당원과 민주당 지지층, 그리고 무당층을 대상으로 한 여론조사로 진행되었다는 점에서 신규 지지층이 적극적으로 자신들의 권리를 행사했을 가능성이 높다. 이번 선거는 규모와 분포가 달라진 민주당 지지층의 의사가 반영된 첫 사례라 할 수 있다. 일부 정치인과 논객들은 신규 지지층의 다수가 이재명 대통령의 행정 능력이 자신에게 직접적인 이익이 될 것이라는 판단 하에 지지하는 것이라고 주장해왔다. 이러한 인식하에, 이들은 신규 지지층을 민주당보다는 이재명 대통령을 적극적으로 지지하는 사람들로 분석했다. 하지만 신규 지지층을 포함한 당원들이 이번 공천 과정에서 보여준 표심은 이러한 인식이 단편적이라는 것을 확인시켜 주었다. 이재명 정부의 성공을 위해서는 민주당이 압승해야 하며, 이를 위해 친명이냐 아니냐를 떠나 후보 개개인의 경쟁력과 자질이 우선되어야 한다는 '가치지향적' 사고를 하고 있음을 보여주었다. 민주당 지지층의 확장은 '가치 세력'과 '이익 세력' 간에 건전한 견제와 균형을 이루는 긍정적인 요소로 작용할 수 있다. 그럼에도 불구하고 정치권에서는 지방선거 이후 벌어질 당 대표 선거와 검찰 보완수사권 문제를 두고 우려하는 목소리가 적지 않다. 조국혁신당과의 합당 논의 과정에서 발생한 갈등이 선거 후 더욱 격화되지 않겠느냐는 걱정이다. 그러나 진정으로 경계해야 할 대상은 지지자들이 아니다. 신규 유입 지지층을 빌미로 삼아 자신의 정치적 입지를 다지고 영향력을 행사하려는 일부 정치인과 당원들이 '갈라치기'를 통해 분열을 조장하는 행위를 경계해야 한다. 더욱 영리해진 민주당 지지자들은 앞으로 신중하게 판단해야 할 사안이 많다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

더불어민주당 지방선거 공천 현직 전멸 뉴이재명

United States Latest News, United States Headlines