민주당, 수도권 재보궐 공천 마무리…남은 3곳 '경쟁 심화'

더불어민주당이 수도권 재보궐 선거 공천을 마무리하고, 남은 3곳의 공천을 위한 전략 수립에 집중하고 있습니다. 이광재 전 지사, 김용남 전 의원, 김남국 대변인, 김용 전 민주연구원 부원장 등 잠재 후보들의 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다.

더불어민주당 이 6·3 지방선거와 함께 치러지는 수도권 재보궐 선거 지역 5곳 가운데 2곳(인천 계양을·연수갑)에 대한 공천을 완료하면서, 나머지 3곳(경기 안산갑·평택을·하남갑)의 공천 결정에 대한 관심이 집중되고 있다.

정청래 대표는 ‘선거 승리에 도움이 되느냐’를 전략 공천의 핵심 원칙으로 제시하며, 이광재 전 강원지사, 김용남 전 의원, 김남국 대변인, 김용 전 민주연구원 부원장 등 잠재 후보들의 배치를 신중하게 검토하고 있다. 민주당은 다음 주 중으로 나머지 지역에 대한 전략 공천을 발표하고, 다음 달 첫째 주까지 모든 지역의 공천을 마무리할 계획이다. 공천 과정에서 경기 하남갑과 평택을의 공천이 특히 복잡하게 얽혀있다. 현재 이광재 전 지사가 하남갑 후보로 출마할 가능성이 높게 점쳐지고 있으며, 박지원 의원은 이 전 지사가 평택 출마를 포기하고 하남갑을 선택하기로 지도부와 합의했다고 밝혔다.

반면 평택을은 김재연 진보당 상임대표와 조국 조국혁신당 대표가 출마를 선언하면서 진보 진영의 단일화 필요성이 대두되고 있다. 보수 진영에서도 유의동 전 의원과 황교안 자유와혁신 대표가 출마 의지를 밝히면서 다자 대결 구도가 예상된다. 김용남 전 의원의 평택을 배치 가능성도 거론되지만, 과거 ‘조국 사태’ 당시 조국 대표를 공격했던 그의 이력은 진보 진영 단일화 논의에 걸림돌이 될 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 신장식 혁신당 의원은 김 전 의원에게 반성문을 쓸 것을 촉구하며 견제에 나섰고, 민주당 내부에서도 평택을 출마에 대한 부정적인 기류가 감지되고 있다.

안산갑은 김남국 대변인과 전해철 전 의원이 출마를 선언했지만, 김 대변인의 공천 가능성이 높게 점쳐지고 있다. 경기 지역 공천을 강력하게 요구해 온 김용 전 민주연구원 부원장에 대해서는 지도부 내에서 부정적인 의견이 우세한 것으로 알려졌다. 조승래 사무총장과 김영진 의원은 김 전 부원장의 공천이 당에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 우려를 표명했지만, 20여 명의 의원이 공개적으로 김 전 부원장의 공천을 촉구하고 나섰다. 지도부는 당내 요구를 조율하여 공천 잡음을 최소화하는 방안을 모색하고 있다.

수도권 초선 의원은 김 전 부원장과 관련된 결론이 이미 내려진 것으로 보고 있으며, 이광재 전 지사와 김용남 전 의원의 지역 결정에 따라 김 전 부원장 문제도 자연스럽게 정리될 것으로 예상하고 있다. 민주당은 전략적 판단과 당내 의견 수렴을 통해 수도권 재보궐 선거 승리를 위한 최적의 공천 결과를 도출하고자 노력하고 있다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

더불어민주당 재보궐선거 공천 정청래 이광재 김용남 김남국 김용

United States Latest News, United States Headlines