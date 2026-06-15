민주노총·한국노총, 2027년 최저임금 시급 1만2000원 요구…특수고용·플랫폼 노동자 적용 확대도 촉구

전국민주노동조합총연맹과 한국노동조합총연맹, '모두를 위한 최저임금 운동본부'는 2027년 적용 최저임금을 시급 1만2000원으로 인상하고 특수고용·플랫폼 노동자에 대한 적용을 확대해야 한다고 주장했다. 이들은 실질임금 보장, 업종별 구분 적용 폐지, 최저임금위원회 회의 공개 등을 함께 요구하며, 최저임금 결정 기준이 노동자의 가구생계비 보장에 있어야 한다고 강조했다.

전국민주노동조합총연맹과 한국노동조합총연맹, '모두를 위한 최저임금 운동본부'가 15일 2027년 적용 최저임금 을 시급 1만2000원으로 인상하고 특수고용·플랫폼 노동자 에 대한 최저임금 적용을 확대해야 한다고 촉구했다.

이들이 제시한 요구안은 시급 1만2000원(월 250만8000원·주 40시간·월 209시간 기준)으로 올해 최저임금인 시급 1만320원보다 16.3% 높은 수준이다. 참가 단체들은 기자회견에서 ▲실질임금 보장을 위한 최저임금 대폭 인상 ▲배달라이더·대리운전기사·학습지교사·택배기사 등 특수고용·플랫폼 노동자에 대한 최저임금 적용 확대 ▲영세 자영업자·소상공인 지원을 위한 국가 책임 강화를 요구했다.

최저임금위원회 기준 2025년 생계비는 월 275만4000원이지만 현재 최저임금의 생계비 충족률은 78.3%에 그치고 있으며, 최근 3년간 최저임금 평균 인상률(2.37%)도 같은 기간 평균 물가상승률(2.66%)보다 낮아 실질임금이 감소했다고 지적했다. 민주노총 이미선 부위원장은 "모든 노동자가 인간의 존엄성을 보장받아야 한다는 헌법 정신과 최저임금법의 취지가 더 이상 훼손돼서는 안 된다"며 "시급 1만2000원은 고물가 시대 저임금 노동자들이 살아남기 위한 최소한의 생존 비용"이라고 말했다.

이어 최저임금위원회가 특수고용·플랫폼 노동자에 대한 최저임금 적용 확대를 부결한 데 대해 비판하고, 사용자위원들이 주장하는 업종별 구분 적용도 "차별과 불평등을 심화시키는 독소조항"이라며 폐기를 촉구했다. 참가 단체들은 이 밖에도 업종별 구분 적용 폐지, 수습·장애인 노동자 감액 적용 폐지, 최저임금위원회 회의 공개, 임금체불 예방 및 제재 강화, 일자리안정자금 재도입 등을 요구했다. 최저임금 운동본부는 이날 발표한 성명을 통해 "경제회복의 과실은 대기업과 일부 업종만 독식하고 있다"며 "경제회복의 온기는 전 산업, 그리고 우리 사회를 지탱하는 저임금 노동자 모두에게 공정하게 돌아가야 한다"고 주장했다.

또 "지난 5년간 치솟는 물가 속에서 실질임금은 제자리이거나 오히려 감소했고 소득분배율 악화와 양극화가 심화됐다"며 "최저임금은 기업의 지불능력이 아니라 노동자의 가구생계비 보장을 최우선 기준으로 결정돼야 한다"고 강조했다. 이어 "시급 1만2000원은 통계상 가구생계비의 90%에도 미치지 못하는 최소한의 요구"라며 "실질임금 하락을 보전하고 경제성장의 과실을 저임금 노동자와 나누기 위한 마지노선"이라고 밝혔다.

운동본부는 아울러 특수고용·플랫폼 노동자에 대한 최저임금 적용 확대를 다시 촉구하며 "정부와 국회는 근로기준법 개정을 통해 사각지대 노동자도 법의 보호를 받을 수 있도록 해야 한다"고 요구했다





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