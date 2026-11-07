민주노총, 전태일 열사 기리며 메가특구법 저지와 노동기본권 쟁취 결의

민주노총은 11월 7일 전태일 열사 56주기 전국노동자대회를 열고 메가특구법 저지와 원청교섭 실현 등을 결의했다. 5만여 명의 노동자가 참여한 이번 집회에서 이재명 정부의 노동정책을 비판했다.

전국민주노동조합총연맹은 2026년 11월 7일 서울 중구 숭례문과 경남 거제에서 ' 전태일 열사 정신계승 전국노동자대회'를 개최했다. 이번 행사는 오는 13일 전태일 열사 서거 56주기를 앞두고 열사 정신을 기리고 투쟁 결의를 다지기 위해 마련되었다.

서울 집회에는 5차선 도로를 가득 채울 만큼 대규모 인파가 참여하여 노동계열의 단결된 모습을 보였다. 참석자들은 '멈춰라, 노동개악'과 '쟁취하자, 노동존중사회'가 적힌 손피켓을 들고 구호를 외쳤다. 민주노총은 결의문을 통해 자본과 정권이 노동자의 희생만을 강요해 왔음을 비판하며 노동중심의 정의로운 사회를 위한 강철 같은 결의를 다졌다.

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원청교섭 저해 요인과 법적 해석 비판

민주노총은 대회를 통해 원청교섭과 초기업교섭의 실질적 이행을 가장 시급한 현안으로 거론했다. 건설산업연맹 이영철 위원장은 원청교섭 요구가 접수된 600여 곳 중 현재까지 원청이 교섭에 응한 비율이 10%에도 미치지 않는다고 지적했다. 이는 하청 및 비정규직 노동자들의 고용과 노동조건 개선 요구가 의제조차 삼기지 못하고 있음을 의미한다.

이 위원장은 이러한 교섭 공전의 주범이 이재명 정부에 있음을 분명히 했다. 개정 노조법 시행령과 노동부의 해석지침이 대기업 재벌과 정부 기관이 교섭을 회피하는 방패막이로 작용하고 있다는 것이다. 정부는 기존 교섭창구 단일화 절차를 원청교섭에도 적용하고 교섭단위 분리 기준을 구체화했으나, 결과적으로는 원청교섭의 실효성을 떨어뜨리고 있다는 지적이다.

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초광역특구법 저지와 근로기준법 전면 적용 주장

여당이 발의한 초광역특구법(메가특구법) 저지도 주요 결의 사항에 포함되었다. 이 법안은 전략산업특구를 지정하고 규제 특례를 제공하며, 고소득 관리직의 주 52시간제 예외 적용과 기간제 사용기간 확대 등을 담고 있다. 또한 외투기업의 파견 업무 및 기간 확대와 무급휴일 허용도 포함돼 있어 노동계가 노동개악으로 규정하며 강력히 반발하고 있다.

이와 함께 특수고용과 플랫폼 노동자에게도 근로기준법을 전면 적용해야 한다는 요구가 나왔다. 정부와 여당이 추진하는 '일하는 사람 기본법'은 공정한 계약과 적정한 보수를 보장하지만, 근로기준법상 근로자 지위를 인정하지 않아 최저임금, 노동시간 제한, 연차유급휴가 등 기존 노동법의 보호를 온전히 받기 어렵다는 한계가 있다. 민주노총은 근로기준법상 노동자 정의를 개정하여 모든 일하는 사람에게 노조할 권리를 실현해야 한다고 촉구했다.

거제 한화오션 투쟁 현황과 추가 요구사항

경남 거제 시위 현장에서는 한화오션 경남 거제사업장 내 하청노동자 4명이 고공농성을 이어가고 있다. 금속노조 거제통영고성조선하청지회 소속 강인석 지회장 등 조합원 6명은 지난 9월 30일 공장 지붕과 크레인 등지에서 원청교섭을 요구하며 농성을 시작했고, 지난달 8일 첫 교섭 성사로 2명이 내려왔다.

그러나 교섭 진척은 더디다. 지난달 29일 열린 제4차 단체교섭에서 한화오션은 노동조합이 제시한 30개 요구안 중 안전 관련 6개 조항만 교섭할 수 있다는 기존 입장을 고수했다. 이에 노동조합은 실무교섭과 본교섭을 병행하기로 수용했으나, 임금과 복지, 고용 등 핵심 의제에서는 아직 진전을 이루지 못한 상황이다. 금속노조 박상만 위원장은 초광역특구법이 재벌에 특혜를 주고 노동자의 희생을 구조화한다고 비판하며 노동 중심의 산업 전환을 주장했다.

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5만 명 참석과 이재명 정부 비판의 배경

이번 대회에는 전국적으로 5만여 명의 노동자가 참석했으며, 경남 지역에서는 5천 명이 거제수협 옥포지점 앞에서 모인 후 한화오션 서문까지 행진했다. 이재진 민주노총 비상대책위원장은 법전 속에 있는 권리가 일터에서는 여전히 멀다고 지적했다. 그는 정부가 추진하는 초광역특구법을 지역균형발전이라는 미명하에 재벌들의 이익만 챙기는 악법으로 규정했다.

이 비대위원장은 재벌들이 단군 이래 최대 영업이익을 올리고 정부가 사상 최대 세수를 올리는 동안, 노동자와 서민은 역대급 불황을 견뎌내고 있다고 주장했다. 또한 청해부대 파견 연장 추진에 대해서는 명분 없는 전쟁에 젊은이들을 희생양 삼는 것이라며 강력히 반발했다. 민주노총은 초과세수와 초과이윤을 불평등 체제 청산에 투입하고 비정규직 차별 철폐 예산을 확충할 것을 요구하며 투쟁의 연대를 다졌다.