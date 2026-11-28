민주노총 중앙선거관리위원회가 iM라이프생명보험지부와 한화생명보험지부의 투표 독려 및 쿠폰 제공 행위를 이유로 표를 무효 처리한다고 밝혔다.

민주노총 중앙선거관리위원회 는 차기 위원장 및 지역본부장 선거 과정에서 발생한 중대한 선거 규정 위반 사건에 대해 즉각적인 제재 조치를 단행한다. 중앙선관위는 28일 공식 공고를 통해 iM라이프생명보험지부와 한화생명보험지부 에서 실시된 선거 투표의 효력을 무효로 처리하겠다고 밝혔다.

이 조치는 양 측 후보진영이 조합원들의 투표 참여를 유도하기 위해 불법적인 선거운동 수단을 사용한 점에 근거하고 있다. 특히 두 지부는 특정 후보에 대한 지지를 명시적으로 홍보하는 웹자보를 배포하는 동시에, 투표소 방문 조합원들에게 커피 쿠폰을 지급한다는 약속을 내걸었다. 이러한 행위는 공명선거운동을 방지하고 선거의 공정성을 확보해야 하는 선거 규정의 핵심 원칙을 심각하게 위반한 것으로 판단되었다.

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선거 무효 처리가 당락에 미치지 않는 이유와 절차

중앙선관위는 표의 무효 처리 결정이 최종 선거 결과의 승패를 가르는 결정적 변수가 되지 않을 것이라고 명시했다. iM라이프생명보험지부와 한화생명보험지부에서 무효 처리되는 표의 수가 전체 투표수에서 차지하는 비중이 미미하여, 현 시점의 집계 결과나 추후 진행될 결선 투표의 구도 변화에는 전혀 영향을 주지 않기 때문이다.

선거 규정 위반 정황이 확인된 두 지부에 대해 중앙선관위는 곧바로 규율위원회에 제소하는 절차를 진행할 예정이다. 이는 단순한 표 무효화를 넘어, 민주노총 조직 내 선거 질서를 엄격히 유지하기 위한 disciplinary action으로, 향후 조직의 신뢰도를 높이는 데 목적이 있다.

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지부 대표자 5년 출마 금지 처분 및 전체 조합원 통보

중앙선거관리위원회는 규율위원회에 해당 두 지부의 대표자가 향후 5년 동안 민주노총 모든 선거에서 출마하지 못하도록 금지하는 강력한 제재를 요청하기로 했다. 이는 해당 지부 수장이 주도적이거나 조직적으로 선거 법규를 우회한 행위에 대해 책임을 묻는 조치로, 민주노총 내부 선거 질서 확립을 위한 선례가 될 수 있다.

이러한 제재 조치와 위반 사유에 대한 상세 내용은 민주노총 소속 모든 조합원에게 발송될 예정이다. 조합원 개개인이 선거의 공정성에 대한 사실을 정확히 인지하고, 향후 선거 과정에서 규범을 준수할 수 있도록 투명하게 정보를 공유함으로써 조직의 민주성을 강화한다는 계획이다.

차기 위원장 결선 투표 확정과 사회적 대화 갈림길

현재 민주노총 차기 위원장 선거는 양경수 현 위원장과 엄길용 공공운수노조 위원장의 양자 결선 대결로 굳어졌다. 1차 투표에서 과반 득표 후보조가 나타나지 않으면서, 사회적 대화 찬성파인 양경수 후보와 반대파인 엄길용 후보가 최종 후보로 확정된 것이다.

양 후보는 노동계와 정부, 기업 간 대화의 방향성을 두고 명확한 갈림길에 서 있다. 민주노총은 1999년 경제사회노동위원회 전신인 노사정위원회에서 탈퇴한 이후 단 한 번도 복귀하지 않은 상태이며, 이번 선거 결과는 향후 노동계가 사회적 대화에 임할지 여부의 분수령이 될 것이다. 특히 사회적 교섭과 투쟁을 병행해야 한다는 입장을 견지하는 양 후보의 도전은 민주노총 사상 첫 3선이라는 역사적 의미를 담고 있다.

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서울지역본부장 선거에서는 한정아 후보가 서광순 후보를 제쳤으나, 득표율이 절반에 미치지 못해 한 후보를 대상으로 하는 찬반 투표가 별도로 실시된다. 양경수와 엄길용의 위원장 결선 투표는 다음달 6일부터 10일까지 진행될 예정이며, 이 기간 동안 노동계의 방향성을 결정짓는 중요한 행보가 이어질 예정이다.