민주노총 차기 위원장 선거에서 과반 득표 후보가 없어 양경수와 엄길용 후보가 결선 투표에 진입한다. 두 후보의 대립 구도가 노총의 사회적 대화 기구 복귀 여부와 노총의 향후 방향성을 결정짓게 된다.

내년 1월부터 전국민주노동조합총연맹( 민주노총)을 이끌 차기 임원진을 결정하는 선거에서 과반 득표 후보가没有出现하여 결선 투표가 확정되었다. 26일 민주노총 중앙선거관리위원회는 지난 19일부터 25일까지 진행된 조합원 투표 결과, 총 4팀 후보조 가운데 과반 이상의 표를 얻은 후보가 없다고 밝혔다. 이로 인해 민주노총 규약에 따라 1·2위를 기록한 후보조가 다음 달 결선투표 를 치르게 되었다.

양경수·엄길용, 36% 차이로 결선 진출

이번 투표에서 3선에 도전하는 기호 2번 양경수 후보조는 22만 7,901표(36.18%)를 얻어 가장 앞섰다. 기호 1번 엄길용 후보조는 19만 9,449표(31.67%)로 뒤를 이었다. 3·4위 후보조의 득표율은 각각 14.38%, 12.66%였다. 기호 3번 김민영 후보조는 9만 5,73표(14.38%), 기호 4번 최준식 후보조는 7만 9,759표(12.66%)를 득표했다.

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이번 선거에는 투표권이 있는 민주노총 조합원 97만 5,279명 가운데 62만 9,822명이 참여해 64.58%의 투표율을 기록했다. 다음 달 6일부터 10일까지 진행될 결선투표에서는 양경수 후보와 엄길용 후보만 나서게 되며, 이 결과에 따라 민주노총의 향후 정책 기조가 크게 달라질 전망이다.

사회적 대화 복귀 여부, 양 후보 간 극명한 대립

결선 투표의 핵심 쟁점은 민주노총의 사회적 대화 기구인 경제사회노동위원회(경사노위) 복귀 여부다. 양경수 후보조는 당선 시 곧바로 온라인 대의원대회를 열어 사회적 대화 기구 복귀를 논의하겠다는 입장을 밝혔다. 만약 양경수 후보가 당선될 경우, 민주노총 사상 첫 3선 위원장이 되는 기록을 세우게 된다.

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반면 엄길용 후보는 사회적 대화에 대해 강경 반대 입장을 고수하고 있다. 엄 후보는 입후보자 기자회견에서 경사노위가 기울어진 운동장임을 부정할 수 없다며, 경사노위 복귀를 주창하는 노력이 시대에 뒤떨어진 사회적 대화 타령일 뿐이라고 비판했다. 그는 의제와 사안별 교섭이 더 필요하다는 입장을 분명히 했다.

3·4위 후보 지지층 향배가 승패 좌우 변수

결선 투표에서는 3·4위 후보조를 지지했던 조합원들의 표심이 승패를 가를 변수로 작용할 것으로 보인다. 기호 3번 김민영 후보는 경사노위 참여 자체에 반대하며 민주노총당의 창당을 내걸었다. 기호 4번 최준식 후보는 사회적 교섭이 필요하다고 보았으나, 산별노조 중심의 논의가 우선되어야 한다는 입장을 제시했다.

최준식 후보는 사회적 교섭이 참가 선언만으로 돌파될 수 없다며, 인공지능, 기후, 인구 등 3대 핵심 의제를 산별노조들과 함께 미리 준비하겠다는 계획을 밝혔다. 결선 투표에서 양경수 후보와 엄길용 후보 중 누가 승리하더라도, 이들 추가 후보의 지지층이 어느 쪽으로 흐르느냐에 따라 민주노총의 사회적 대화 정책 기조가 결정될 것이다.