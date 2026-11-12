민주노총 회장선거 후보, 전략과 정책으로 차별화

2026 민주노총 임원직접선거 후보자들이 11월 12일 열린 합동토론회에서 교섭·투쟁 병행, 산별 노조 중심 운영, 노동당 설립 등 명확한 정책 기조를 발표하며 차별화된 전략을 내세웠다.

2026 민주노총 임원직접선거 후보자들은 11월 12일 서울 중구 프란치스코 교육회관에서 열린 '2026 민주노총 임원직접선거 후보자 2차 합동토론회'에서 치열한 정책 공방을 펼쳤다. 이 자리에서 각 후보들은 현 시국에 대응하는 민주노총 의 방향성과 구체적인 실현 방안을 제시하며 차별화를 꾀했다.

양경수 후보, 교섭과 투쟁 병행 강조

3선에 도전하는 양경수 위원장 후보는 현장의 목소리를 반영해 교섭과 투쟁을 병행해야 한다는 입장을 명확히 했다. 그는 산업 전환, 인공지능(AI) 도입, 불평등 및 일자리 문제 등 복합적인 사회적 쟁점에서 투쟁만으로는 돌파구가 없다는 현장의 판단을 강조했다. 양 후보는 사회적 대화 복귀의 필요성을 역설하며, 대통령이나 장관과의 면담이 반드시 사진 촬영을 동반할 필요는 없지만 필수적 소통 채널이라고 밝혔다. 그는 조합원의 단결과 국민적 신뢰 획득을 최종 목표로 내세웠다.

Also read 중앙행정기관 세종 이전 31곳 확대, 공직자 정주여건과 업무 효율화 방안 공청회

이에 대해 엄길용 후보 측 박옥주 사무총장 후보는 이를 강하게 비판했다. 박 후보는 중앙집행위원회에서 이미 격렬한 논쟁이 있었고 많은 반대 여론이 존재했던 사안을 위원장 직권으로 대의원대회에 상정하려는 시도를 패권적 행보로 규정했다. 이는 민주노총 운영 방식에 대한 근본적인 시각차를 보여준 대목이다.

김민영 후보, 노동당 창당을 통한 정치 세력화

기호 3번 김민영 위원장 후보는 민주당에 의존하는 정치를 청산하고 독립적인 정치 세력화를 주장하며 화제를 모았다. 그는 내년 하반기 민주노총 당 창당을 위해 상반기 중 현장 대장정을 시작하겠다고 밝혔다. 현재 민주노총 내 주요 4개 정당에 가입된 조합원이 5만에서 10만 명 수준인 반면, 나머지 90만 조합원은 어느 정당에도 속하지 못하고 있다는 점을 지적했다.

Advertisement

김 후보는 진보 영역에서 대안 세력으로 자리 잡으면 국민들이 직접 선택하고 결정할 것이라고 믿고 있다. 이는 기존 정당 정치의 한계를 극복하고 노동자들의 직접적인 정치 참여를 유도하겠다는 전략으로 분석된다. 또한 그는 초광역특구법과 같은 쟁점에서 민주노총이 '막겠다'는 입장에서 접근했으나, 실제 협의 과정 속에서 법안이 발의되는 등 주체성 확보가 필요함을 역설했다. 앞으로 AI 산업 전환, 인구 변화, 기후 위기 등의 의제를 노동조합이 주도적으로 결정해야 한다고 강조했다.

최희선 후보, 산별 노조 중심 운영과 노동 정책

최준식 후보 측 최희선 수석부위원장 후보는 공공운수노조, 보건의료노조, 금속노조에서 위원장과 사무처장을 지낸 풍부한 경험을 바탕으로 민주노총의 조직 운영 방식을 제안했다. 그는 정파 중심의 운영보다는 산별 노조 중심의 운영으로 전환해야 한다고 주장했다. 이는 노동계의 분열을 줄이고 연대 강화를 꾀하기 위한 구조적 개편안을 제시한 것이다.

정책 측면에서는 정년 연장 문제에 대해 명확한 입장을 보였다. 양경수 후보는 민주노총이 소득 공백 없는 정년 연장, 그리고 임금 감소나 노동조건 변동 없는 정년 연장을 요구한다고 밝혔다. 만약 입법안이 이러한 요구를 충족하지 못한다면 법안 수정을 위한 투쟁도 불사하겠다는 의지를 내비쳤다. 이는 단순한 정년 연장 요구를 넘어 노동 조건 유지에 초점을 맞춘 정책 제안이다.

박옥주 후보, 선택적 고용 수용 거부

박옥주 사무총장 후보는 정년 연장 제도의 장기적인 비전으로서 노동자가 정년을 선택하고 연금이 바로 따라올 수 있는 제도 개선이 필요하다고 밝혔다. 특히 청년 노동자와 충분한 토론을 통해 방안을 정해야 하며, 재고용과 선택적 고용을 담은 민주당 추진안을 그대로 받아들이지 말아야 한다고 경고했다. 이는 현 정부의 노동 정책이 노동자의 권익을 침해할 수 있다는 우려를 반영한 것이다.

Advertisement

이번 토론회를 통해 2026 민주노총 리더십은 단순히 기존 관례를 유지하는 수준을 넘어, 급변하는 노동 시장과 정치적 환경에 대응할 수 있는 혁신적인 전략을 모색하고 있다. 후보들의 공방은 향후 민주노총의 주요 의제 설정과 집행 방향을 가늠하는 중요한 지점이 될 것이다.